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Новини Антиукраїнська позиція Орбана
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Україні варто бути "буферною" державою та співпрацювати з ЄС замість вступу, - Орбан

Орбан проУкраїну, яка має стати буферною державою

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував Україні "стратегічну" співпрацю, вважаючи, що членство України в ЄС нібито перенесе війну в Європу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Орбан написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

"Угорщина пропонує стратегічну співпрацю з Україною - прагматичну, гнучку та засновану на взаємних інтересах, а не незворотну інтеграцію. Членство України в ЄС перенесе війну в серце Європи, а наші родини не повинні стикатися з ризиком. Ці часи вимагають спокійного розсуду, а не театральних погроз", - йдеться в дописі.

Також Орбан назвав Україну "буферною державою".

"Сьогодні доля України полягає в тому, що вона є буферною державою, яка межує з Росією. Ми не готові прийняти таку долю. Угорці тільки-но втекли від цього. Ми також були буферною країною під час Холодної війни. Ми не були частиною Радянського Союзу, але ми були на західному периметрі Радянського Союзу, на східному периметрі західного світу, але ми були буфером. Ми не хочемо повертатися до цієї позиції. Україна перебуває в такій ситуації. Це може бути некомфортно, це може бути недобре, і хтось хоче з цього вирватися, але факт у тому, що країні адресу змінити не можна", – додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан: "Зеленський – політик-комік, який лише грає роль президента"

Автор: 

Україна (6008) Орбан Віктор (604)


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Топ коментарі
+18
Буферний *****
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26.07.2025 11:21 Відповісти
+16
Не тобі довбограю казати що робити Україні!!!
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26.07.2025 11:22 Відповісти
+15
Хто цього чмура запитує кому ким бути?
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26.07.2025 11:21 Відповісти
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Хто цього чмура запитує кому ким бути?
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26.07.2025 11:21 Відповісти
чому угорці не схотіли бути буферною державою на Волзі і втікли за Карпатські гори?
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26.07.2025 11:30 Відповісти
Йому Мадяр (їхній, угорський) скоро квиток на Ростов випеше

.
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26.07.2025 11:40 Відповісти
а кукурудзяний качан в дупу цей покидьок орбан не хоче ?
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26.07.2025 12:01 Відповісти
Буферний *****
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26.07.2025 11:21 Відповісти
ото вже гнида!!! родини українців нехай гинуть? а твоя родина нехай живе у спокої?
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26.07.2025 11:22 Відповісти
Не тобі довбограю казати що робити Україні!!!
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26.07.2025 11:22 Відповісти
Паскуда!
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26.07.2025 11:23 Відповісти
А може тобі, дебіле, краще вийти з ЄС...Все одно ж виженуть!
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26.07.2025 11:23 Відповісти
Засмердів трохи по-іншому, але не менш смердюче.
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26.07.2025 11:23 Відповісти
Мадьярорсцаґу теж треба стати буферною державою. На річці ОбЬ.
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26.07.2025 11:24 Відповісти
Чому воно ще живе???
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26.07.2025 11:24 Відповісти
Покідьки, як правило, живуть довго, на відміну від людей яки мають честь та гідність.
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26.07.2025 11:36 Відповісти
Ханти-мансі хоче додому за Урал.
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26.07.2025 11:25 Відповісти
💯%
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26.07.2025 12:23 Відповісти
усвідоблюемо що це чмо орбан не на довго як для історіїї- але все ж дав Бог Україні таких сусідів циганів ганімих....
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26.07.2025 11:25 Відповісти
Останні події підтверджують його слова.У ****** і ішака куратор один.Ішак хоче назавжди закрити тему вступу до ЄС.
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26.07.2025 11:26 Відповісти
Дурне, як пень. Якщо Україна не вистоїть, тоді знатимеш, що таке "буфер".
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26.07.2025 11:27 Відповісти
Ху#ло на мінімалках!
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26.07.2025 11:28 Відповісти
орбаняку на гілляку
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26.07.2025 11:29 Відповісти
Орбан довбонутий
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26.07.2025 11:30 Відповісти
Орбан каже що Угорщина була буфером і що адрес країни змінити неможливо тож Україна має терпіти цю долю буфера.. А як же ви змінили адресу та вже не буфер, нешановний пане Орбан?
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26.07.2025 11:30 Відповісти
Вот и истинная причина всех действий Орбана- расчет на "буферную" Украину. Ну может еще кое-что, примерно то, шо получила Венгрия после оккупации Чехословакии.
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26.07.2025 11:33 Відповісти
орбану варто більше жерти, бо на тюрячці цього він не зможе робити.
Та і коли жерти буде то буде менше патякати.
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26.07.2025 11:45 Відповісти
Те, що Україна має бути буферною зоною вважає вся Європа, а не тільки цей зауральський кочівник. Іншого не буде, змиріться з цим. Та й зелений вошдь в Європу не збирається, там закони діють
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26.07.2025 11:46 Відповісти
або Україна в ЄС, або буряти митимуть спинку полячкам в їхніх ваннах , а буферною буде Франція
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26.07.2025 11:54 Відповісти
То твоє повстяне марення. ЄС вважає, що під×уйловику Орбану вже варто перекрити кисень і позбавити права голосу.
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26.07.2025 13:10 Відповісти
Ну, мля. Оцей буфер ху"ла про якісь буфери розповідає.
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26.07.2025 11:48 Відповісти
Вітя як завжди - на репітє )) !!
Дурило ти картонне ,, війну в Європу принесе кацапня , а не Україна . Від України це не залежить - взагалі .!!
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26.07.2025 11:50 Відповісти
цей кремлівський агент навіть не соромиться:

ще раз: не росія принесе війну , а вступ України !

та щоб ти здохло, мразото
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26.07.2025 11:58 Відповісти
Ну та да… Побудуємо стіну на кордоні з орками (як в «Іграх тронів»), поставимо вишки вздовж, повдіваємо кожухи і будем ходити взад- вперед… Вас пуїв охоронятм. У вас же сімʼї. Да, торбан?
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26.07.2025 12:00 Відповісти
Может нужно сделать Венгрию буферной зоной между ЕС и ***********?!
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26.07.2025 12:07 Відповісти
Мітингу в європі проти перетворення україни на буферну зону ЄС не буде часом?
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26.07.2025 12:09 Відповісти
Опять речевой понос от псевдолидера Венгрии.
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26.07.2025 12:15 Відповісти
А тобі і далі підставляти свій вонючий задній буфер *****
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26.07.2025 12:17 Відповісти
То хай ще один "референдум" проведе у себе вдома і гроші від своїх громадян викачає в товсту кишеню:побудував в Угорщині таку собі "міні московщину",всі дружки і родичі "при баблу" і угорці з "східно-європ. економічного тигра" в 90-хх по.ххст.,скотилися до статусу найбіднішої країни Європою Союзу.Оце так "лідора",тут не дати і не відібрати..Сидить біля корита вже майже як його "болотний кореш" і ще щось мекає.Болондо!
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26.07.2025 12:20 Відповісти
Це ти гондоном буферним як був так і подохнеш
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26.07.2025 12:26 Відповісти
Вот только у коррумпированного венгерского подсоса забыли спросить🤣
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26.07.2025 12:44 Відповісти
Зашкварених не питають.
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26.07.2025 13:15 Відповісти
Думаю якщо ця гнида здохне зненацька ніхто не засмутиться
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26.07.2025 13:18 Відповісти
Тебе забули спитати, шльондра мадярська, що нам робити.
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26.07.2025 13:26 Відповісти
йорбан написав в Х: маю бути в гробу і в білих лаптях.
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26.07.2025 13:29 Відповісти
Так ми так і хотіли до 2014. А потім }{уйло сказав, що ніяких буферних зон, тільки "таежний союз". До речі, Вікторе, там є вільне місце. В ЄС над тобою знущаються, ображають, цінності традиційні не поділяють, може ну його той ЄС, давай в EAC? Там такі перспективи відчиняються!!! Нафта, газ на шару, ще будуть просити щоб ви взяли, правда мову орківьку треба буде зробити другою державною, ну і ще деякі дрібниці, типу визнати що в 1956 році то Угорщина напала на СРСР і покаятись, мовляв то всьо Урсула організувала, там пару пам'ятників встановити типу Ленін, Сталін. А, ледь на забув, оркіську ще в школі дітям треба буде вивчати. Поспіши 'радник ти наш'.
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26.07.2025 13:30 Відповісти
Не кожна кубіта позаздрить твоїм буферам .
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26.07.2025 13:34 Відповісти
 
 