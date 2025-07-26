Україні варто бути "буферною" державою та співпрацювати з ЄС замість вступу, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував Україні "стратегічну" співпрацю, вважаючи, що членство України в ЄС нібито перенесе війну в Європу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Орбан написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

"Угорщина пропонує стратегічну співпрацю з Україною - прагматичну, гнучку та засновану на взаємних інтересах, а не незворотну інтеграцію. Членство України в ЄС перенесе війну в серце Європи, а наші родини не повинні стикатися з ризиком. Ці часи вимагають спокійного розсуду, а не театральних погроз", - йдеться в дописі.

Також Орбан назвав Україну "буферною державою".



"Сьогодні доля України полягає в тому, що вона є буферною державою, яка межує з Росією. Ми не готові прийняти таку долю. Угорці тільки-но втекли від цього. Ми також були буферною країною під час Холодної війни. Ми не були частиною Радянського Союзу, але ми були на західному периметрі Радянського Союзу, на східному периметрі західного світу, але ми були буфером. Ми не хочемо повертатися до цієї позиції. Україна перебуває в такій ситуації. Це може бути некомфортно, це може бути недобре, і хтось хоче з цього вирватися, але факт у тому, що країні адресу змінити не можна", – додав він.

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