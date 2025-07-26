Дроны - это боеприпасы. Не следует недооценивать пехоту, - Ходжес

Украина получает шанс стать первым государством-создателем эффективной стратегии противодействия БпЛА, однако полагаться только на дроны нельзя, их нужно интегрировать в общую военную стратегию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо заявил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.

"Нет сомнений, что характер войны меняется прямо сейчас, и именно Украина оказалась в центре этой трансформации. Беспилотники и другие автономные системы стали мощным новым инструментом, но это не означает, что роль сухопутных войск потеряла значение. Невозможно удерживать или захватывать территорию только с помощью дронов. Я рассматриваю дроны как разновидность боеприпасов - оружие, которое следует грамотно интегрировать в общую концепцию военных операций", - отметил генерал.

По его словам, если вспомнить прошлый год, когда Украина начала контрнаступление в Курской области, несмотря на то, что Россия имеет тысячи беспилотников, украинским силам удалось осуществить неожиданный прорыв через границу без существенного обнаружения.

"Сегодня Украина, без преувеличения, является мировым лидером в ведении боевых действий в условиях постоянного наблюдения и широкого применения беспилотных технологий. Надеюсь, что армия США внимательно следит за этим опытом и делает выводы, как адаптироваться к новым реалиям. Украина вполне может стать первой страной, которая разработает эффективную стратегию противодействия вражеским дронам", - резюмировал Ходжес.

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