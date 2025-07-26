Дрони - це боєприпаси. Не слід недооцінювати піхоту, - Ходжес
Україна отримує шанс стати першою державою-творцем ефективної стратегії протидії БпЛА, проте покладатися лише на дрони не можна, їх потрібно інтегрувати у загальну військову стратегію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо заявив колишній командувач Сухопутних військ США у Європі генерал Бен Ходжес.
"Немає сумнівів, що характер війни змінюється просто зараз, і саме Україна опинилася в центрі цієї трансформації. Безпілотники та інші автономні системи стали потужним новим інструментом, але це не означає, що роль сухопутних військ втратила значення. Неможливо утримувати чи захоплювати територію лише за допомогою дронів. Я розглядаю дрони як різновид боєприпасів - зброю, яку слід грамотно інтегрувати у загальну концепцію військових операцій", - зауважив генерал.
За його словами, якщо згадати минулий рік, коли Україна розпочала контрнаступ у Курській області, попри те, що Росія має тисячі безпілотників, українським силам вдалося здійснити несподіваний прорив через кордон без істотного виявлення.
"Сьогодні Україна, без перебільшення, є світовим лідером у веденні бойових дій в умовах постійного спостереження та широкого застосування безпілотних технологій. Сподіваюся, що армія США уважно стежить за цим досвідом і робить висновки, як адаптуватися до нових реалій. Україна цілком може стати першою країною, яка розробить ефективну стратегію протидії ворожим дронам", - резюмував Ходжес.
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Не при цій владі, пане генерал.
А які "карти" у тебе чмо?
1) я дав відповідь на твоє запитання про чому я такий бойовий.
2) ти на мою відповідь почав виляти сракою і не показав свої "карти"
3) нахіба мені балакати з путлерососом?
4) отримувати лише запитання без жодної відповіді?
Ти ж навіть не американець бо там є обмін а ти намагаєшся на%бати як типове свинособаче чмо.
Це так не працює і ти ідеш за флашианом чорноморського флоту крейсером мАсквА..
Слава піхотинцям.
Генерал не розуміє... Бо готувався до минулих війн.
******* бойові дрони це і покращені очі піхотинця для віддаленого спостереження, і зброя для віддаленої загрози знищення, і для віддаленого знищення будь кого або будь-чого на віддалено контрольованій території. Якщо потрібно, дрон (рій дронів) захоплюватиме і в подальшому контролюватиме захоплену територію набагато ефективніше, ніж живі піхотинці своєю присутністю на території.
Чи дійсно необхідно тримати на контрольованій території живу людину- піхотинця, якщо існує технічна можливість здійснити віддалену присутність піхотинця за допомогою дронів, як засобів дистанційного (віддаленого) контролю та реагування?
Уявимо собі, що територія захоплюється і утримується піхотинцем, як це уявляє генерал, який добре знайомий з стратегією і тактикою бойових дій у додронову епоху. Як діятиме піхотинець, який перебуває фізично на контрольованій території у разі необхідності відбиття нападу? Розвідує, використовуючи насамперед очі, займає бойову позицію шляхом висування в потрібне віддалене місце і застосовує наявну зброю, яка має ефективну дальність ураження, тобто уражає ціль віддалено. Отже, як і при застосування дрону, і в цьому випадку піхотинець спостерігає ворога (ціль) віддалено, займає віддалену бойову позицію шляхом фізичного переміщення у просторі, також віддалено (крім рукопашного бою) , на відстані ефективної дальності застосування зброї, атакує і уражає ціль.
Мадяр каже що дрони , якими управляють лише 2% людей від всієї кількості ЗСУ , вже зараз знищують 30% всіх цілей противника .