Девочку-подростка родом из Мариуполя вернули из РФ в Украину
В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть еще одну украинскую девушку-подростка с территории РФ.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 18-летняя девушка провела три года в России, куда ее семья была вынуждена уехать из Мариуполя в 2022 году.
"Несмотря на все, она не прекращала обучение в украинской школе онлайн и еще до совершеннолетия начала планировать возвращение. На днях она пересекла границу и уже находится в безопасности на свободной территории Украины. Спасибо команде Helping to Leave за поддержку и помощь в ее спасении", - отметил Ермак.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Владимир Карпенко #610689
показать весь комментарий26.07.2025 15:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Любо Неожиданнов
показать весь комментарий26.07.2025 16:14 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Олександр Дніпро
показать весь комментарий26.07.2025 16:09 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
хряп
показать весь комментарий26.07.2025 16:14 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль