Девочку-подростка родом из Мариуполя вернули из РФ в Украину

В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть еще одну украинскую девушку-подростка с территории РФ.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 18-летняя девушка провела три года в России, куда ее семья была вынуждена уехать из Мариуполя в 2022 году.

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"Несмотря на все, она не прекращала обучение в украинской школе онлайн и еще до совершеннолетия начала планировать возвращение. На днях она пересекла границу и уже находится в безопасности на свободной территории Украины. Спасибо команде Helping to Leave за поддержку и помощь в ее спасении", - отметил Ермак.