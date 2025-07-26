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Новости Возвращение детей из оккупации
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Девочку-подростка родом из Мариуполя вернули из РФ в Украину

діти війни

В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть еще одну украинскую девушку-подростка с территории РФ.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 18-летняя девушка провела три года в России, куда ее семья была вынуждена уехать из Мариуполя в 2022 году.

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"Несмотря на все, она не прекращала обучение в украинской школе онлайн и еще до совершеннолетия начала планировать возвращение. На днях она пересекла границу и уже находится в безопасности на свободной территории Украины. Спасибо команде Helping to Leave за поддержку и помощь в ее спасении", - отметил Ермак.

Автор: 

дети (6645) Мариуполь (5739) оккупация (10234) Мариупольский район (51) Донецкая область (10317)


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Нужно освобождать Крым, так же как россия захватывает Донецкую область, стирая с лица земли аул за аулом!
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26.07.2025 15:41 Ответить
шось ти не тойво. Нищити села киримли? Ми ж не сосіяни. І де взялися аули?
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26.07.2025 16:14 Ответить
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26.07.2025 16:09 Ответить
Нарік зрадник і при цьому продовжує здавати країну.В історії подібне напевно вперше!Будуть вивчати історію і українців вважатимуть божевільним,тупим народом
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26.07.2025 16:14 Ответить
 
 