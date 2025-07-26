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Новини Повернення дітей з окупації
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Дівчинку-підлітка родом з Маріуполя повернули з РФ в Україну

діти війни

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще одну українську дівчину-підлітка з території РФ.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 18-річна дівчина провела три роки в Росії, куди її родина була змушена виїхати з Маріуполя у 2022 році.

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"Попри все, вона не припиняла навчання в українській школі онлайн і ще до повноліття почала планувати повернення. Днями вона перетнула кордон і вже перебуває у безпеці на вільній території України. Дякуємо команді Helping to Leave за підтримку і допомогу в її порятунку", - зазначив Єрмак.

Автор: 

діти (5224) Маріуполь (3259) окупація (6791) Маріупольський район (54) Донецька область (9135)


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Нужно освобождать Крым, так же как россия захватывает Донецкую область, стирая с лица земли аул за аулом!
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26.07.2025 15:41 Відповісти
шось ти не тойво. Нищити села киримли? Ми ж не сосіяни. І де взялися аули?
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26.07.2025 16:14 Відповісти
Аул за аулом! Найух со своими шахедами идите Алабуга знаешь где в какой стране?
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26.07.2025 16:18 Відповісти
Все Кырымлы уже вступили в ВСУ, а в аулах в Крыму сидят российские оккупанты!
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26.07.2025 16:21 Відповісти
Да мы не россияне, а в крымских аулах россияне сидят с российскими паспортами и в российской армии служат!
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26.07.2025 16:25 Відповісти
Людина свіжа на цьому сайті і не може збагнути ,
що у нас є села ,
а назва аулів є в Середній Азіі
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26.07.2025 16:25 Відповісти
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26.07.2025 16:09 Відповісти
Нарік зрадник і при цьому продовжує здавати країну.В історії подібне напевно вперше!Будуть вивчати історію і українців вважатимуть божевільним,тупим народом
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26.07.2025 16:14 Відповісти
 
 