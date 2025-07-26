Дівчинку-підлітка родом з Маріуполя повернули з РФ в Україну

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще одну українську дівчину-підлітка з території РФ.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 18-річна дівчина провела три роки в Росії, куди її родина була змушена виїхати з Маріуполя у 2022 році.

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"Попри все, вона не припиняла навчання в українській школі онлайн і ще до повноліття почала планувати повернення. Днями вона перетнула кордон і вже перебуває у безпеці на вільній території України. Дякуємо команді Helping to Leave за підтримку і допомогу в її порятунку", - зазначив Єрмак.