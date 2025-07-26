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Новости Бюджет Евросоюза
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Орбан угрожает заблокировать бюджет ЕС, если Брюссель не разморозит миллиарды для Венгрии

Орбан пригрозил заблокировать бюджет ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт заблокирует новый семилетний бюджет Евросоюза, если Брюссель не разморозит все замороженные для страны средства.

Об этом пишет Euractiv, сообщает Цензор.НЕТ.

"Утверждение нового семилетнего бюджета требует единодушия, и пока мы не получим остальные замороженные средства, нового бюджета ЕС также не будет",- сказал Орбан во время выступления на летнем университете в румынском городе Беиле-Тушнад в субботу, 26 июля.

Ранее ЕС приостановил выплату миллиардов евро для Венгрии из-за спора относительно соблюдения верховенства права в стране.

Отмечается, что Европейская комиссия предложила бюджет ЕС на 2028-2034 годы в размере 2 триллиона евро с акцентом на экономической конкурентоспособности и оборону.

Читайте также: Орбан: Украина получит 20-25% бюджета ЕС

Кроме этого, во время выступления Орбан раскритиковал ЕС за поддержку Украины и обвинил Брюссель в планах установить в Венгрии "проукраинское и пробрюссельское правительство" на выборах в следующем году.

Также венгерский премьер обвинил лидеров ЕС в риске торговой войны с администрацией президента США Дональда Трампа, которую Европа "не может выиграть".

"Нынешнее руководство ЕС всегда будет последним, кто будет подписывать соглашения с Соединенными Штатами, и всегда худшие соглашения", - добавил Орбан, призвав к смене руководства ЕС.

Также читайте: Украине стоит быть "буферным" государством и сотрудничать с ЕС вместо вступления, - Орбан

Автор: 

Евросоюз (17433) Орбан Виктор (510)


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Топ комментарии
+11
какая мєрзкая атвратітєльная рожа...
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26.07.2025 20:07 Ответить
+11
Розслідування показують, що оточення Орбана, від олігарха Лорінца Месароша до зятя Іштвана Тіборца, отримує державні підряди, офшорні вигоди і нерухомість в обхід прозорих процедур. Угорщина опинилася на останньому місці в ЄС за індексом сприйняття корупції від Transparency International.

Зовні Орбан демонструє відданість європейським інституціям. Але на практиці Будапешт блокує спільні заяви ЄС, захищає інтереси Москви і Пекіна, а також надає «золоті візи» громадянам підсанкційних країн. Для авторитарних режимів Угорщина стала не лише фінансовою віддушиною, а й політичним союзником всередині ЄС.
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26.07.2025 20:11 Ответить
+10
Копняка в сраку і хай живуть на свій бюджет. А ще на кордони колючий дріт повернути.
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26.07.2025 20:10 Ответить
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какая мєрзкая атвратітєльная рожа...
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26.07.2025 20:07 Ответить
Які недалекі були засновники ЄС, що допустили можливість десятиліття шантажу з боку однієї маленької держави.
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26.07.2025 20:19 Ответить
Яка відморожена потвора.З такою пикою,ЄС тебе не прокорме,мають вигнати.
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26.07.2025 20:38 Ответить
А чого ***** не хоче усунути ті причини заморозки?
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26.07.2025 20:08 Ответить
Прийдеться оприлюднити документи єфрейтора фсб.
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26.07.2025 20:12 Ответить
Копняка в сраку і хай живуть на свій бюджет. А ще на кордони колючий дріт повернути.
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26.07.2025 20:10 Ответить
Розслідування показують, що оточення Орбана, від олігарха Лорінца Месароша до зятя Іштвана Тіборца, отримує державні підряди, офшорні вигоди і нерухомість в обхід прозорих процедур. Угорщина опинилася на останньому місці в ЄС за індексом сприйняття корупції від Transparency International.

Зовні Орбан демонструє відданість європейським інституціям. Але на практиці Будапешт блокує спільні заяви ЄС, захищає інтереси Москви і Пекіна, а також надає «золоті візи» громадянам підсанкційних країн. Для авторитарних режимів Угорщина стала не лише фінансовою віддушиною, а й політичним союзником всередині ЄС.
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26.07.2025 20:11 Ответить
Як виявилося, систему ЄС «зламати» дуже просто. Потрібно просто взяти під контроль одну державу і все, вся «єдина Європа» залишиться безпорадною.
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26.07.2025 20:12 Ответить
Скоро выборы надеюсь мозгов хватит больше не голосовать мудакамМадярам за муДака дорБанутого!а ЕС нужно не то что недавать денег а вообще снять с вопроса!
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26.07.2025 20:35 Ответить
Шантажисти жебраки як завжди ідуть лісом)
Виженуть таки Угорщину з ЄС.
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26.07.2025 20:15 Ответить
Да хрен там Европа выгонит этих сраных шантажистов !
Три года эти мрази шантажируют , а европейцы в тряпочку молчат …
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26.07.2025 20:31 Ответить
Це нічо, що у тебе маленький пиптик!
Зате він м'який!
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26.07.2025 20:15 Ответить
Це може бути слушною нагодою достроково позбавитись орбана, тому Брюсель у жодному разі не повинен розморожувати ці кошти.
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26.07.2025 20:17 Ответить
Та викинуть вас на *** з ЄС, якщо будеш вийобуватись!
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26.07.2025 20:19 Ответить
Щось там в ЄС не так працює, якщо ціла Европа повинна слухати цю статеву попрошайку та півня орбана..ой щось там не так
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26.07.2025 20:20 Ответить
цікаво чи знайде управу ЕС на цього шантажиста чи він продовже "нагибати" ЕС ?
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26.07.2025 20:27 Ответить
Походу ВСЕХ это устраивает, раз нет никакого наказания .
Это типа игра такая …
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26.07.2025 20:33 Ответить
Цей теж погрожував, всі знають чим се закінчилося.
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26.07.2025 20:44 Ответить
Астанавітє Вітю!
Подяка редакторам за фото. У ній весь психологічний портрет цього мудака.
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26.07.2025 20:45 Ответить
Угорський хряк погрожує ЄС..
Може достатньо з вас "лібералізму" європейці якщо, вже не перший рік, якийсь маргінальний "недодиктатор" диктує всій Європі свої правила.
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26.07.2025 20:47 Ответить
 
 