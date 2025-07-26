Орбан угрожает заблокировать бюджет ЕС, если Брюссель не разморозит миллиарды для Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт заблокирует новый семилетний бюджет Евросоюза, если Брюссель не разморозит все замороженные для страны средства.

Об этом пишет Euractiv, сообщает Цензор.НЕТ.

"Утверждение нового семилетнего бюджета требует единодушия, и пока мы не получим остальные замороженные средства, нового бюджета ЕС также не будет",- сказал Орбан во время выступления на летнем университете в румынском городе Беиле-Тушнад в субботу, 26 июля.

Ранее ЕС приостановил выплату миллиардов евро для Венгрии из-за спора относительно соблюдения верховенства права в стране.

Отмечается, что Европейская комиссия предложила бюджет ЕС на 2028-2034 годы в размере 2 триллиона евро с акцентом на экономической конкурентоспособности и оборону.

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Кроме этого, во время выступления Орбан раскритиковал ЕС за поддержку Украины и обвинил Брюссель в планах установить в Венгрии "проукраинское и пробрюссельское правительство" на выборах в следующем году.

Также венгерский премьер обвинил лидеров ЕС в риске торговой войны с администрацией президента США Дональда Трампа, которую Европа "не может выиграть".

"Нынешнее руководство ЕС всегда будет последним, кто будет подписывать соглашения с Соединенными Штатами, и всегда худшие соглашения", - добавил Орбан, призвав к смене руководства ЕС.

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