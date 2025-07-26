Орбан погрожує заблокувати бюджет ЄС, якщо Брюссель не розморозить мільярди для Угорщини
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт заблокує новий семирічний бюджет Євросоюзу, якщо Брюссель не розморозить усі заморожені для країни кошти.
Про це пише Euractiv, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Затвердження нового семирічного бюджету вимагає одностайності, і доки ми не отримаємо решту заморожених коштів, нового бюджету ЄС також не буде",- сказав Орбан під час виступу на літньому університеті в румунському місті Беїле-Тушнад у суботу, 26 липня.
Раніше ЄС призупинив виплату мільярдів євро для Угорщини через суперечку щодо дотримання верховенства права в країні.
Зазначається, що Європейська комісія запропонувала бюджет ЄС на 2028-2034 роки у розмірі 2 трильйони євро з акцентом на економічній конкурентоспроможності та оборону.
Окрім цього, під час виступу Орбан розкритикував ЄС за підтримку України та звинуватив Брюссель у планах встановити в Угорщині "проукраїнський та пробрюссельський уряд" на виборах наступного року.
Також угорський прем'єр звинуватив лідерів ЄС у ризику торговельної війни з адміністрацією президента США Дональда Трампа, яку Європа "не може виграти".
"Нинішнє керівництво ЄС завжди буде останнім, хто підписуватиме угоди зі Сполученими Штатами, і завжди найгірші угоди", – додав Орбан, закликавши до зміни керівництва ЄС.
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Зовні Орбан демонструє відданість європейським інституціям. Але на практиці Будапешт блокує спільні заяви ЄС, захищає інтереси Москви і Пекіна, а також надає «золоті візи» громадянам підсанкційних країн. Для авторитарних режимів Угорщина стала не лише фінансовою віддушиною, а й політичним союзником всередині ЄС.
Виженуть таки Угорщину з ЄС.
Три года эти мрази шантажируют , а европейцы в тряпочку молчат …
І це означає що дуже і дуже повільно розвертається.
Не так як при диктатурі.
Але жорна демократії мелють в менший помол і без дерті.
Спам*ятаєте мої слова коли буде голосування за виключення Угорщини.
І істерику самих мадярів яка буде супроводжувати процес.)))
Зате він м'який!
Это типа игра такая …
Подяка редакторам за фото. У ній весь психологічний портрет цього мудака.
Може достатньо з вас "лібералізму" європейці якщо, вже не перший рік, якийсь маргінальний "недодиктатор" диктує всій Європі свої правила.