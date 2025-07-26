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Новини Бюджет Євросоюзу
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Орбан погрожує заблокувати бюджет ЄС, якщо Брюссель не розморозить мільярди для Угорщини

Орбан пригрозив заблокувати бюджет ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт заблокує новий семирічний бюджет Євросоюзу, якщо Брюссель не розморозить усі заморожені для країни кошти.

Про це пише Euractiv, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Затвердження нового семирічного бюджету вимагає одностайності, і доки ми не отримаємо решту заморожених коштів, нового бюджету ЄС також не буде",- сказав Орбан під час виступу на літньому університеті в румунському місті Беїле-Тушнад у суботу, 26 липня.

Раніше ЄС призупинив виплату мільярдів євро для Угорщини через суперечку щодо дотримання верховенства права в країні.

Зазначається, що Європейська комісія запропонувала бюджет ЄС на 2028-2034 роки у розмірі 2 трильйони євро з акцентом на економічній конкурентоспроможності та оборону.

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Окрім цього, під час виступу Орбан розкритикував ЄС за підтримку України та звинуватив Брюссель у планах встановити в Угорщині "проукраїнський та пробрюссельський уряд" на виборах наступного року.

Також угорський прем'єр звинуватив лідерів ЄС у ризику торговельної війни з адміністрацією президента США Дональда Трампа, яку Європа "не може виграти".

"Нинішнє керівництво ЄС завжди буде останнім, хто підписуватиме угоди зі Сполученими Штатами, і завжди найгірші угоди", – додав Орбан, закликавши до зміни керівництва ЄС.

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Автор: 

Євросоюз (13924) Орбан Віктор (606)


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Топ коментарі
+13
какая мєрзкая атвратітєльная рожа...
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26.07.2025 20:07 Відповісти
+12
Розслідування показують, що оточення Орбана, від олігарха Лорінца Месароша до зятя Іштвана Тіборца, отримує державні підряди, офшорні вигоди і нерухомість в обхід прозорих процедур. Угорщина опинилася на останньому місці в ЄС за індексом сприйняття корупції від Transparency International.

Зовні Орбан демонструє відданість європейським інституціям. Але на практиці Будапешт блокує спільні заяви ЄС, захищає інтереси Москви і Пекіна, а також надає «золоті візи» громадянам підсанкційних країн. Для авторитарних режимів Угорщина стала не лише фінансовою віддушиною, а й політичним союзником всередині ЄС.
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26.07.2025 20:11 Відповісти
+11
Копняка в сраку і хай живуть на свій бюджет. А ще на кордони колючий дріт повернути.
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26.07.2025 20:10 Відповісти
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какая мєрзкая атвратітєльная рожа...
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26.07.2025 20:07 Відповісти
Які недалекі були засновники ЄС, що допустили можливість десятиліття шантажу з боку однієї маленької держави.
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26.07.2025 20:19 Відповісти
Яка відморожена потвора.З такою пикою,ЄС тебе не прокорме,мають вигнати.
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26.07.2025 20:38 Відповісти
А чого ***** не хоче усунути ті причини заморозки?
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26.07.2025 20:08 Відповісти
Прийдеться оприлюднити документи єфрейтора фсб.
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26.07.2025 20:12 Відповісти
Копняка в сраку і хай живуть на свій бюджет. А ще на кордони колючий дріт повернути.
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26.07.2025 20:10 Відповісти
Розслідування показують, що оточення Орбана, від олігарха Лорінца Месароша до зятя Іштвана Тіборца, отримує державні підряди, офшорні вигоди і нерухомість в обхід прозорих процедур. Угорщина опинилася на останньому місці в ЄС за індексом сприйняття корупції від Transparency International.

Зовні Орбан демонструє відданість європейським інституціям. Але на практиці Будапешт блокує спільні заяви ЄС, захищає інтереси Москви і Пекіна, а також надає «золоті візи» громадянам підсанкційних країн. Для авторитарних режимів Угорщина стала не лише фінансовою віддушиною, а й політичним союзником всередині ЄС.
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26.07.2025 20:11 Відповісти
Як виявилося, систему ЄС «зламати» дуже просто. Потрібно просто взяти під контроль одну державу і все, вся «єдина Європа» залишиться безпорадною.
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26.07.2025 20:12 Відповісти
Скоро выборы надеюсь мозгов хватит больше не голосовать мудакамМадярам за муДака дорБанутого!а ЕС нужно не то что недавать денег а вообще снять с вопроса!
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26.07.2025 20:35 Відповісти
Шантажисти жебраки як завжди ідуть лісом)
Виженуть таки Угорщину з ЄС.
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26.07.2025 20:15 Відповісти
Да хрен там Европа выгонит этих сраных шантажистов !
Три года эти мрази шантажируют , а европейцы в тряпочку молчат …
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26.07.2025 20:31 Відповісти
Бо демократичний режим в Європі, а це велика бюрократія.
І це означає що дуже і дуже повільно розвертається.
Не так як при диктатурі.
Але жорна демократії мелють в менший помол і без дерті.
Спам*ятаєте мої слова коли буде голосування за виключення Угорщини.
І істерику самих мадярів яка буде супроводжувати процес.)))
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26.07.2025 20:52 Відповісти
Це нічо, що у тебе маленький пиптик!
Зате він м'який!
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26.07.2025 20:15 Відповісти
Це може бути слушною нагодою достроково позбавитись орбана, тому Брюсель у жодному разі не повинен розморожувати ці кошти.
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26.07.2025 20:17 Відповісти
Цей поц їм потрібен для балансу.
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26.07.2025 20:50 Відповісти
Для баласту ?
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26.07.2025 20:57 Відповісти
Для балансу.
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26.07.2025 20:58 Відповісти
Та викинуть вас на *** з ЄС, якщо будеш вийобуватись!
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26.07.2025 20:19 Відповісти
Не викинуть. Він рятує європейську неспроможність на будь-які дії.
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26.07.2025 20:51 Відповісти
Викинуть. Він вже всіх дістав.
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26.07.2025 21:04 Відповісти
Щось там в ЄС не так працює, якщо ціла Европа повинна слухати цю статеву попрошайку та півня орбана..ой щось там не так
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26.07.2025 20:20 Відповісти
цікаво чи знайде управу ЕС на цього шантажиста чи він продовже "нагибати" ЕС ?
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26.07.2025 20:27 Відповісти
Походу ВСЕХ это устраивает, раз нет никакого наказания .
Это типа игра такая …
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26.07.2025 20:33 Відповісти
Цей теж погрожував, всі знають чим се закінчилося.
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26.07.2025 20:44 Відповісти
Астанавітє Вітю!
Подяка редакторам за фото. У ній весь психологічний портрет цього мудака.
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26.07.2025 20:45 Відповісти
Угорський хряк погрожує ЄС..
Може достатньо з вас "лібералізму" європейці якщо, вже не перший рік, якийсь маргінальний "недодиктатор" диктує всій Європі свої правила.
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26.07.2025 20:47 Відповісти
Гагарін долітався , а орбан до.....,
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26.07.2025 20:59 Відповісти
Той , хто пердить в ліфті
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26.07.2025 21:03 Відповісти
Нехай орбан у своїх кремлівських хазяїв требує мільярди!
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26.07.2025 21:08 Відповісти
И это сушество ещё когда то упрекало Украину что она живёт на подачках? Само без денег Европы и куйла подохнет с голоду. Когда его уже скинут с трона..
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26.07.2025 21:14 Відповісти
 
 