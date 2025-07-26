Если бы Запад направил 300 млрд евро замороженных активов РФ на оборону Украины, это кардинально изменило бы ход войны, - Ходжес

Запад может кардинально изменить ход российско-украинской войны, в частности, использовав 300 миллиардов евро замороженных российских активов для финансирования обороны Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо рассказал бывший командующий Сухопутных войск США в Европе генерал Бен Ходжес.

Так, Ходжес отметил, что сейчас чрезвычайно важно сосредоточиться на том, чтобы максимально усложнить, а по возможности, полностью заблокировать экспорт российской нефти через Балтийское и Черное моря с помощью так называемого теневого флота.

"Если Украина вместе с союзниками сможет остановить эти потоки правовыми методами или путем ударов по нефтеперерабатывающим заводам и портам, это станет серьезным ударом для России. Без поступлений от экспорта нефти Россия не сможет поддерживать свой военный потенциал на нынешнем уровне", - отметил генерал.

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Ходжес добавил, что военная экономика РФ уже поддерживается искусственно, и даже российские чиновники признают ее уязвимость.

"Если бы западные страны, в частности, США, использовали 300 миллиардов евро замороженных российских активов для финансирования обороны Украины, это кардинально изменило бы ход войны. Именно такое внешнее влияние является ключевым. Это был бы четкий сигнал России о том, что Запад действительно настроен серьезно. Сейчас, как по мне, Владимир Путин все еще сомневается в решимости Запада и именно поэтому считает, что может и дальше действовать безнаказанно", - отметил Ходжес.

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