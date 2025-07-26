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Новости Использование замороженных активов РФ
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Если бы Запад направил 300 млрд евро замороженных активов РФ на оборону Украины, это кардинально изменило бы ход войны, - Ходжес

Ходжес об использовании замороженных активов РФ

Запад может кардинально изменить ход российско-украинской войны, в частности, использовав 300 миллиардов евро замороженных российских активов для финансирования обороны Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо рассказал бывший командующий Сухопутных войск США в Европе генерал Бен Ходжес.

Так, Ходжес отметил, что сейчас чрезвычайно важно сосредоточиться на том, чтобы максимально усложнить, а по возможности, полностью заблокировать экспорт российской нефти через Балтийское и Черное моря с помощью так называемого теневого флота.

"Если Украина вместе с союзниками сможет остановить эти потоки правовыми методами или путем ударов по нефтеперерабатывающим заводам и портам, это станет серьезным ударом для России. Без поступлений от экспорта нефти Россия не сможет поддерживать свой военный потенциал на нынешнем уровне", - отметил генерал.

Читайте: Украина, как жертва агрессии, имеет больше прав на замороженные российские активы, чем РФ, - Сикорский

Ходжес добавил, что военная экономика РФ уже поддерживается искусственно, и даже российские чиновники признают ее уязвимость.

"Если бы западные страны, в частности, США, использовали 300 миллиардов евро замороженных российских активов для финансирования обороны Украины, это кардинально изменило бы ход войны. Именно такое внешнее влияние является ключевым. Это был бы четкий сигнал России о том, что Запад действительно настроен серьезно. Сейчас, как по мне, Владимир Путин все еще сомневается в решимости Запада и именно поэтому считает, что может и дальше действовать безнаказанно", - отметил Ходжес.

Читайте: Существует несколько сценариев окончания войны. Худший - коллапс в Украине, - Ходжес

Автор: 

Ходжес Бен (170) замороженные активы (308) война в Украине (5363)


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Топ комментарии
+6
Ходжес думає, що Зельоні вже нажрались долярів, і більше допомогу розкрадати не будуть?
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26.07.2025 23:28 Ответить
+5
Якби Захід спрямував 300 млрд євро заморожених активів РФ...

У Зеленського, Єрмака, Татарова і Ко було б набагато більше грошей та активів.
Міндіч для них мабуть вже б половину Монако та Дубаїв скупив.
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26.07.2025 23:35 Ответить
+3
Міндіч б увійшов в першу десятку рейтингу Forbes
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26.07.2025 23:43 Ответить
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Ходжес думає, що Зельоні вже нажрались долярів, і більше допомогу розкрадати не будуть?
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26.07.2025 23:28 Ответить
Ходжес про це не думає.
Йому такий хід подій навіть у фантазіях навряд може прийти.

Щоб таке спокійно робити під час війни, треба бути лакеями Януковича або Коломойського, як Єрмак, Татаров та Зеленський.
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26.07.2025 23:39 Ответить
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26.07.2025 23:31 Ответить
Якби Захід спрямував 300 млрд євро заморожених активів РФ на оборону України, Китай став би відкрито і масштабно допомагати путіну (можливо).
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26.07.2025 23:34 Ответить
та може і не можливо, а й точно. ті комуняки ж казали, що не дозволять раші програти війну. і недавно генерал свр у своєму пості написав, що китайози відкрито кремлівських запропонували величезний кредит для пдтримки економіки і впк і навіть військову допомогу, щоби кацапня не прогиналася перед американцями, а далі продовжувала воювати.
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26.07.2025 23:40 Ответить
Якби Захід спрямував 300 млрд євро заморожених активів РФ...

У Зеленського, Єрмака, Татарова і Ко було б набагато більше грошей та активів.
Міндіч для них мабуть вже б половину Монако та Дубаїв скупив.
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26.07.2025 23:35 Ответить
Справа не в зеленському і його менеджерах...Можна було б витрачати ці "активи" в ЕС. Справа в тому, що якщо "захід" конфіскує ці "активи", то створить прецедент і тоді, мало хто, захоче мати з ними справу, вклади кошти/інвестиції в ЕС. Тобто це сильний удар по економіці...
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26.07.2025 23:52 Ответить
І в них теж.
Бо одна справа ризикувати та підставлятися заради чогось вартісного, а інша через дріб'язкових корумпованих злодіїв.
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27.07.2025 00:09 Ответить
Україна не вартісна? меншовартісний козел
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27.07.2025 01:16 Ответить
Це в том випадку, якби "заходу" була потрібна "перемога" України... А їм це зовсім не потрібно, їх влаштовує ситуація, коли ні одна сторона не може досягти перемоги.
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26.07.2025 23:36 Ответить
Бо бьються дві корумповані каліки. Мала деспотія з великою деспотією.

Вже ж очевидно, що про демократичні цінності в Україні тільки на картонках у руках бунтівної мододі йдеться.
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26.07.2025 23:42 Ответить
Міндіч б увійшов в першу десятку рейтингу Forbes
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26.07.2025 23:43 Ответить
Ну може не він сам, а якась його внучата племінниця від третього шлюбу бабусі Коломойського.
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26.07.2025 23:46 Ответить
ті 300 лярдів у Брюсселі ж не у сейфі якомусь лежать. вони інвестовані у цінні папери під певні відсотки. і забрати їх з економіки бельгійцям то жаба точно їх душитиме. вони краще з кожної країни ЄС потроху будуть і далі по кілька лярдів витрачати на підтримку України, ніж вмить з економіки Бельгії вилучити 280 лярдів...
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26.07.2025 23:55 Ответить
проблема в тому що є деякі кончені особи які хочуть зустрічи з ******, та дають 50 діб
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27.07.2025 00:11 Ответить
західу гроші не пахнуть
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27.07.2025 00:11 Ответить
Покажчик потужнометра, встановленого на річці Потомак, зафіксував 300K Vova
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27.07.2025 00:32 Ответить
Не направляли гроші в Украіну, а закуплену на них зброю.
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27.07.2025 00:37 Ответить
 
 