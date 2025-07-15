Украина, как жертва агрессии, имеет больше прав на замороженные российские активы, чем РФ, - Сикорский

Как жертва агрессии Украина имеет больше прав на использование замороженных российских активов, чем сама Россия, которая является страной-агрессором.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе 15 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я разделяю мнение большинства государств-членов, что претензии Украины на замороженные российские активы, в контексте ущерба, нанесенного Россией, больше, чем претензии России. Потому что Россия является агрессором. Генеральная Ассамблея ООН осудила российское вторжение как акт агрессии.

Это фактически возлагает обязанность на международное сообщество принять контрмеры. И первая контрмера - помочь жертве агрессии защитить себя. И я думаю, что будет справедливо, если эти средства будут использованы для помощи жертве", - сказал он.

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Комментируя вопрос форматов военной поддержки Украины с участием стран-членов ЕС, он упомянул чешскую инициативу по закупке боеприпасов, поставки в рамках Европейского фонда мира, которые были осуществлены, но не возмещены из-за блокирования процесса Венгрией, а также механизм безопасных займов в рамках инициативы SAFE (Security Action for Europe) на сумму 150 млрд евро, который позволяет создавать партнерства с украинскими оборонными компаниями.

"Конечно, есть и двусторонняя помощь. Польша сейчас на стадии 47-го пакета помощи. Последние несколько пакетов были в размере примерно 100 млн евро. Некоторые страны очень щедрые, включая Нидерланды, Германию, страны Балтики и Скандинавии", - добавил Сикорский.

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Напомним, Еврокомиссия рассматривала возможность предоставить зарегистрированному в Бельгии депозитарию Euroclear возможность использования замороженных активов РФ для компенсации убытков вследствие возможной конфискации его активов в России.

В Euroclear признавали, что российские суды массово выносят решения о конфискации средств инвесторов, которые учитываются на счетах депозитария в РФ.