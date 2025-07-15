Україна, як жертва агресії, має більше прав на заморожені російські активи, ніж РФ, - Сікорський

Як жертва агресії, Україна має більше прав на використання заморожених російських активів, ніж сама Росія, яка є країною-агресоркою.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі 15 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я поділяю думку більшості держав-членів, що претензії України на заморожені російські активи, в контексті збитків, завданих Росією, більші, ніж претензії Росії. Тому що Росія є агресором. Генеральна Асамблея ООН засудила російське вторгнення як акт агресії.

Це фактично покладає обов'язок на міжнародне співтовариство вжити контрзаходів. І перший контрзахід — допомогти жертві агресії захистити себе. І я думаю, що буде справедливо, якщо ці кошти будуть використані для допомоги жертві", - сказав він.

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Коментуючи питання форматів військової підтримки України за участю країн-членів ЄС, він згадав чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів, поставки в рамках Європейського фонду миру, які були здійснені, але не відшкодовані через блокування процесу Угорщиною, а також механізм безпечних позик в рамках ініціативи SAFE (Security Action for Europe) на суму 150 млрд євро, який дозволяє створювати партнерства з українськими оборонними компаніями.

"Звичайно, є й двостороння допомога. Польща зараз на стадії 47-го пакету допомоги. Останні декілька пакетів були в розмірі приблизно 100 млн євро. Деякі країни дуже щедрі, включаючи Нідерланди, Німеччину, країни Балтики і Скандинавії", - додав Сікорський.

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Нагадаємо, Єврокомісія розглядала можливість надати зареєстрованому у Бельгії депозитарію Euroclear можливість використання заморожених активів РФ для компенсації збитків внаслідок можливої конфіскації його активів у Росії.

У Euroclear визнавали, що російські суди масово виносять рішення про конфіскацію коштів інвесторів, які обліковуються на рахунках депозитарію у РФ.