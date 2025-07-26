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Новини Використання заморожених активів РФ
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Якби Захід спрямував 300 млрд євро заморожених активів РФ на оборону України, це кардинально змінило б хід війни, - Ходжес

Ходжес про використання заморожених активів РФ

Захід може кардинально змінити хід російсько-української війни, зокрема використавши 300 мільярдів євро заморожених російських активів для фінансування оборони України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо розповів колишній командувач Сухопутних військ США у Європі генерал Бен Ходжес.

Так, Ходжес зауважив, що зараз надзвичайно важливо зосередитися на тому, щоб максимально ускладнити, а за можливості, повністю заблокувати експорт російської нафти через Балтійське та Чорне моря за допомогою так званого тіньового флоту.

"Якщо Україна разом із союзниками зможе зупинити ці потоки правовими методами або шляхом ударів по нафтопереробних заводах і портах, це стане серйозним ударом для Росії. Без надходжень від експорту нафти Росія не зможе підтримувати свій військовий потенціал на нинішньому рівні", - зазначив генерал.

Читайте: Україна, як жертва агресії, має більше прав на заморожені російські активи, ніж РФ, - Сікорський

Ходжес додав, що воєнна економіка РФ уже підтримується штучно, і навіть російські посадовці визнають її вразливість.

"Якби західні країни, зокрема США, використали 300 мільярдів євро заморожених російських активів для фінансування оборони України, це кардинально змінило б хід війни. Саме такий зовнішній вплив є ключовим. Це був би чіткий сигнал Росії про те, що Захід справді налаштований серйозно. Зараз, як на мене, Володимир Путін усе ще сумнівається в рішучості Заходу і саме тому вважає, що може й надалі діяти безкарно", - наголосив Ходжес.

Читайте: Існує кілька сценаріїв закінчення війни. Найгірший - колапс в Україні, - Ходжес

Автор: 

Ходжес Бен (175) заморожені активи (601) війна в Україні (5400)


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Топ коментарі
+6
Ходжес думає, що Зельоні вже нажрались долярів, і більше допомогу розкрадати не будуть?
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26.07.2025 23:28 Відповісти
+5
Якби Захід спрямував 300 млрд євро заморожених активів РФ...

У Зеленського, Єрмака, Татарова і Ко було б набагато більше грошей та активів.
Міндіч для них мабуть вже б половину Монако та Дубаїв скупив.
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26.07.2025 23:35 Відповісти
+3
Міндіч б увійшов в першу десятку рейтингу Forbes
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26.07.2025 23:43 Відповісти
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Ходжес думає, що Зельоні вже нажрались долярів, і більше допомогу розкрадати не будуть?
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26.07.2025 23:28 Відповісти
Ходжес про це не думає.
Йому такий хід подій навіть у фантазіях навряд може прийти.

Щоб таке спокійно робити під час війни, треба бути лакеями Януковича або Коломойського, як Єрмак, Татаров та Зеленський.
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26.07.2025 23:39 Відповісти
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26.07.2025 23:31 Відповісти
Якби Захід спрямував 300 млрд євро заморожених активів РФ на оборону України, Китай став би відкрито і масштабно допомагати путіну (можливо).
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26.07.2025 23:34 Відповісти
та може і не можливо, а й точно. ті комуняки ж казали, що не дозволять раші програти війну. і недавно генерал свр у своєму пості написав, що китайози відкрито кремлівських запропонували величезний кредит для пдтримки економіки і впк і навіть військову допомогу, щоби кацапня не прогиналася перед американцями, а далі продовжувала воювати.
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26.07.2025 23:40 Відповісти
Якби Захід спрямував 300 млрд євро заморожених активів РФ...

У Зеленського, Єрмака, Татарова і Ко було б набагато більше грошей та активів.
Міндіч для них мабуть вже б половину Монако та Дубаїв скупив.
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26.07.2025 23:35 Відповісти
Справа не в зеленському і його менеджерах...Можна було б витрачати ці "активи" в ЕС. Справа в тому, що якщо "захід" конфіскує ці "активи", то створить прецедент і тоді, мало хто, захоче мати з ними справу, вклади кошти/інвестиції в ЕС. Тобто це сильний удар по економіці...
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26.07.2025 23:52 Відповісти
І в них теж.
Бо одна справа ризикувати та підставлятися заради чогось вартісного, а інша через дріб'язкових корумпованих злодіїв.
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27.07.2025 00:09 Відповісти
Україна не вартісна? меншовартісний козел
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27.07.2025 01:16 Відповісти
Це в том випадку, якби "заходу" була потрібна "перемога" України... А їм це зовсім не потрібно, їх влаштовує ситуація, коли ні одна сторона не може досягти перемоги.
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26.07.2025 23:36 Відповісти
Бо бьються дві корумповані каліки. Мала деспотія з великою деспотією.

Вже ж очевидно, що про демократичні цінності в Україні тільки на картонках у руках бунтівної мододі йдеться.
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26.07.2025 23:42 Відповісти
Міндіч б увійшов в першу десятку рейтингу Forbes
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26.07.2025 23:43 Відповісти
Ну може не він сам, а якась його внучата племінниця від третього шлюбу бабусі Коломойського.
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26.07.2025 23:46 Відповісти
ті 300 лярдів у Брюсселі ж не у сейфі якомусь лежать. вони інвестовані у цінні папери під певні відсотки. і забрати їх з економіки бельгійцям то жаба точно їх душитиме. вони краще з кожної країни ЄС потроху будуть і далі по кілька лярдів витрачати на підтримку України, ніж вмить з економіки Бельгії вилучити 280 лярдів...
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26.07.2025 23:55 Відповісти
проблема в тому що є деякі кончені особи які хочуть зустрічи з ******, та дають 50 діб
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27.07.2025 00:11 Відповісти
західу гроші не пахнуть
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27.07.2025 00:11 Відповісти
Покажчик потужнометра, встановленого на річці Потомак, зафіксував 300K Vova
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27.07.2025 00:32 Відповісти
Не направляли гроші в Украіну, а закуплену на них зброю.
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27.07.2025 00:37 Відповісти
 
 