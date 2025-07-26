Якби Захід спрямував 300 млрд євро заморожених активів РФ на оборону України, це кардинально змінило б хід війни, - Ходжес
Захід може кардинально змінити хід російсько-української війни, зокрема використавши 300 мільярдів євро заморожених російських активів для фінансування оборони України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо розповів колишній командувач Сухопутних військ США у Європі генерал Бен Ходжес.
Так, Ходжес зауважив, що зараз надзвичайно важливо зосередитися на тому, щоб максимально ускладнити, а за можливості, повністю заблокувати експорт російської нафти через Балтійське та Чорне моря за допомогою так званого тіньового флоту.
"Якщо Україна разом із союзниками зможе зупинити ці потоки правовими методами або шляхом ударів по нафтопереробних заводах і портах, це стане серйозним ударом для Росії. Без надходжень від експорту нафти Росія не зможе підтримувати свій військовий потенціал на нинішньому рівні", - зазначив генерал.
Ходжес додав, що воєнна економіка РФ уже підтримується штучно, і навіть російські посадовці визнають її вразливість.
"Якби західні країни, зокрема США, використали 300 мільярдів євро заморожених російських активів для фінансування оборони України, це кардинально змінило б хід війни. Саме такий зовнішній вплив є ключовим. Це був би чіткий сигнал Росії про те, що Захід справді налаштований серйозно. Зараз, як на мене, Володимир Путін усе ще сумнівається в рішучості Заходу і саме тому вважає, що може й надалі діяти безкарно", - наголосив Ходжес.
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Йому такий хід подій навіть у фантазіях навряд може прийти.
Щоб таке спокійно робити під час війни, треба бути лакеями Януковича або Коломойського, як Єрмак, Татаров та Зеленський.
У Зеленського, Єрмака, Татарова і Ко було б набагато більше грошей та активів.
Міндіч для них мабуть вже б половину Монако та Дубаїв скупив.
Бо одна справа ризикувати та підставлятися заради чогось вартісного, а інша через дріб'язкових корумпованих злодіїв.
Вже ж очевидно, що про демократичні цінності в Україні тільки на картонках у руках бунтівної мододі йдеться.