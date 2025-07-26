Три человека ранены в результате атаки россиян на Сумы

Сегодня вечером, 26 июля, российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Сумской громады - в Ковпаковском районе города.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что в результате удара пострадали гражданские.

По предварительным данным, известно о трех раненых. Все доставлены в больницы, медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь.

Отмечается, что один из пострадавших - 43-летний мужчина, находится в состоянии средней тяжести.

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Ранее сообщалось, что россияне атаковали два села Путивльской громады ударным БПЛА.