Три человека ранены в результате атаки россиян на Сумы
Сегодня вечером, 26 июля, российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Сумской громады - в Ковпаковском районе города.
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что в результате удара пострадали гражданские.
По предварительным данным, известно о трех раненых. Все доставлены в больницы, медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь.
Отмечается, что один из пострадавших - 43-летний мужчина, находится в состоянии средней тяжести.
Ранее сообщалось, что россияне атаковали два села Путивльской громады ударным БПЛА.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль