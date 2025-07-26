Три людини поранені внаслідок атаки росіян на Суми

Сьогодні ввечері, 26 липня, російські війська атакували цивільну інфраструктуру Сумської громади - у Ковпаківському районі міста.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що внаслідок удару постраждали цивільні.

За попередніми даними, відомо про трьох поранених. Усіх доставлено до лікарень, медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу.

Зазначається, що один із постраждалих – 43-річний чоловік, перебуває у стані середньої тяжкості.

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Раніше повідомлялося, що росіяни атакували два села Путивльської громади ударним БпЛА.