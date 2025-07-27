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Новости Давление на Россию
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Евросоюз должен оставаться единым и усиливать давление на РФ, - канцлер Австрии Штокер

Штокер

Евросоюз должен оставаться единым, не допуская раскола и усиливая давление на РФ, чтобы заставить ее к серьезным мирным переговорам о прекращении войны против Украины.

Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер во время переговоров с германским коллегой Фридрихом Мерцом в Зальцбурге, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Штокер и Мерц обсудили ключевые вызовы для Европы, а также геополитические вопросы, среди которых война РФ против Украины.

"Как Евросоюз мы должны оставаться едиными, не позволяя раскола, и вместе с нашими глобальными партнерами усиливать давление(на Россию, - ред.). Все мы хотим прекращения этой войны. Больше всего этого хотят и заслуживают люди в Украине. Пришло время, чтобы Россия наконец была готова к серьезным мирным переговорам", - сказал канцлер Австрии.

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Штокер также обсудил с Мерцом следующий многолетний финансовый план ЕС, проект которого на прошлой неделе представила Европейская комиссия.

"Мы согласны с Германией, что предложение, представленное на прошлой неделе, все еще достаточно далеко от приемлемого решения", - сказал глава австрийского правительства.

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Автор: 

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Тему кастрації Орбана не розкрито.
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27.07.2025 01:33 Ответить
Та от тепер ще й на піднебесний Шапітолій Зеленського треба Євросоюзу постійно тиснути.

Бо тут хоч трошки не угледіш, а вони вже або владу узурпують, або гроші тирять.
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27.07.2025 01:36 Ответить
Не так давно путя витанцьовував на австрійському весіллі і тут раптом...
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27.07.2025 06:52 Ответить
Правильні слова. А для едності ЄС апотрібно вігнати з ЄС сцяними тряпками Орбана і Фіцу.
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27.07.2025 07:33 Ответить
Очередной штекер, в очередной дежурный раз, дежурную фразу пнет как фразу эпохи! Ну давай поливай, пока морозу нету! Втыкай Шокер в Штекер. Дважды два--- четыре!
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27.07.2025 12:49 Ответить
 
 