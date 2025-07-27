Евросоюз должен оставаться единым и усиливать давление на РФ, - канцлер Австрии Штокер
Евросоюз должен оставаться единым, не допуская раскола и усиливая давление на РФ, чтобы заставить ее к серьезным мирным переговорам о прекращении войны против Украины.
Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер во время переговоров с германским коллегой Фридрихом Мерцом в Зальцбурге, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Штокер и Мерц обсудили ключевые вызовы для Европы, а также геополитические вопросы, среди которых война РФ против Украины.
"Как Евросоюз мы должны оставаться едиными, не позволяя раскола, и вместе с нашими глобальными партнерами усиливать давление(на Россию, - ред.). Все мы хотим прекращения этой войны. Больше всего этого хотят и заслуживают люди в Украине. Пришло время, чтобы Россия наконец была готова к серьезным мирным переговорам", - сказал канцлер Австрии.
Штокер также обсудил с Мерцом следующий многолетний финансовый план ЕС, проект которого на прошлой неделе представила Европейская комиссия.
"Мы согласны с Германией, что предложение, представленное на прошлой неделе, все еще достаточно далеко от приемлемого решения", - сказал глава австрийского правительства.
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Бо тут хоч трошки не угледіш, а вони вже або владу узурпують, або гроші тирять.