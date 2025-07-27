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Новини Тиск на Росію
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Євросоюз має залишатися єдиним та посилювати тиск на РФ, - канцлер Австрії Штокер

Штокер

Євросоюз має залишатися єдиним, не допускаючи розколу та посилюючи тиск на РФ, щоб змусити її до серйозних мирних переговорів щодо припинення війни проти України.

Про це заявив канцлер федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер під час переговорів з німецьким колегою Фрідріхом Мерцом у Зальцбурзі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Штокер та Мерц обговорили ключові виклики для Європи, а також геополітичні питання, серед яких війна РФ проти України.

"Як Євросоюз ми повинні залишатися єдиними, не дозволяючи розколу, і разом з нашими глобальними партнерами посилювати тиск (на Росію, - ред.). Усі ми хочемо припинення цієї війни. Найбільше цього хочуть і заслуговують люди в Україні. Настав час, щоб Росія нарешті була готова до серйозних мирних переговорів", - сказав канцлер Австрії.

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Штокер також обговорив із Мерцом наступний багаторічний фінансовий план ЄС, проєкт якого минулого тижня представила Європейська комісія.

"Ми погоджуємося з Німеччиною, що пропозиція, представлена минулого тижня, все ще досить далека від прийнятного рішення", - сказав глава австрійського уряду.

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Автор: 

Австрія (992) Євросоюз (13928) Штокер Крістіан (5)


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27.07.2025 01:33 Відповісти
Та от тепер ще й на піднебесний Шапітолій Зеленського треба Євросоюзу постійно тиснути.

Бо тут хоч трошки не угледіш, а вони вже або владу узурпують, або гроші тирять.
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27.07.2025 01:36 Відповісти
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27.07.2025 01:39 Відповісти
 
 