Євросоюз має залишатися єдиним та посилювати тиск на РФ, - канцлер Австрії Штокер

Євросоюз має залишатися єдиним, не допускаючи розколу та посилюючи тиск на РФ, щоб змусити її до серйозних мирних переговорів щодо припинення війни проти України.

Про це заявив канцлер федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер під час переговорів з німецьким колегою Фрідріхом Мерцом у Зальцбурзі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Штокер та Мерц обговорили ключові виклики для Європи, а також геополітичні питання, серед яких війна РФ проти України.

"Як Євросоюз ми повинні залишатися єдиними, не дозволяючи розколу, і разом з нашими глобальними партнерами посилювати тиск (на Росію, - ред.). Усі ми хочемо припинення цієї війни. Найбільше цього хочуть і заслуговують люди в Україні. Настав час, щоб Росія нарешті була готова до серйозних мирних переговорів", - сказав канцлер Австрії.

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Штокер також обговорив із Мерцом наступний багаторічний фінансовий план ЄС, проєкт якого минулого тижня представила Європейська комісія.

"Ми погоджуємося з Німеччиною, що пропозиція, представлена минулого тижня, все ще досить далека від прийнятного рішення", - сказав глава австрійського уряду.

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