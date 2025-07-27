Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 049 250 человек (+920 за сутки), 11 057 танков, 30 822 артсистемы, 23 063 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 049 250 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1049250 (+920) человек
танков - 11057 (+1) ед
боевых бронированных машин - 23063 (+4) ед.
артиллерийских систем - 30822 (+10) ед
РСЗО - 1449 (+1) ед
средства ПВО - 1201 (+0) ед
самолетов - 421 (+0) ед
вертолетов - 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 48158 (+199)
крылатые ракеты - 3546 (+11)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 56493 (+122)
специальная техника - 3935 (+0)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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