Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 049 250 человек (+920 за сутки), 11 057 танков, 30 822 артсистемы, 23 063 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 049 250 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1049250 (+920) человек

танков - 11057 (+1) ед

боевых бронированных машин - 23063 (+4) ед.

артиллерийских систем - 30822 (+10) ед

РСЗО - 1449 (+1) ед

средства ПВО - 1201 (+0) ед

самолетов - 421 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 48158 (+199)

крылатые ракеты - 3546 (+11)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 56493 (+122)

специальная техника - 3935 (+0)

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.