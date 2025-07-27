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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 049 250 человек (+920 за сутки), 11 057 танков, 30 822 артсистемы, 23 063 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Уничтожены российские ББМ на Константиновском направлении

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 049 250 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1049250 (+920) человек

танков - 11057 (+1) ед

боевых бронированных машин - 23063 (+4) ед.

артиллерийских систем - 30822 (+10) ед

РСЗО - 1449 (+1) ед

средства ПВО - 1201 (+0) ед

самолетов - 421 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 48158 (+199)

крылатые ракеты - 3546 (+11)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 56493 (+122)

специальная техника - 3935 (+0)

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ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (20152) Генштаб ВС (6706) ликвидация (3877) уничтожение (7560)


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Топ комментарии
+12
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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27.07.2025 07:57 Ответить
+4
Так то не мы
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27.07.2025 10:38 Ответить
+1
Похоронні кантори процвітають.
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27.07.2025 08:00 Ответить
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Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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27.07.2025 07:57 Ответить
Похоронні кантори процвітають.
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27.07.2025 08:00 Ответить
А де літак, що ніби то увалили на аеродромі?
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27.07.2025 09:49 Ответить
Так то не мы
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27.07.2025 10:38 Ответить
Мало
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27.07.2025 10:47 Ответить
Пресцентр ГШ чітко працює, в середньому тисяча за добу, ще б повідомили як ті що доповідають наверх такі цифри рахують ці втрати орків та ще й на захопленій ворогом території.
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27.07.2025 11:48 Ответить
Ти три роки в коматозі лежав під триколором?
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27.07.2025 16:14 Ответить
А тобі скільки років і хоча би біля армії десь був що віриш в ті цифри?
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27.07.2025 18:42 Ответить
Не підстрибуй, коматознику з методичкою - тут свинособакам не подають, навіть з лоботомією. ))
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27.07.2025 19:25 Ответить
Що, в голові один зелений брєд з марафону? Такі поняття як критичне відношення до інформації і аналітичне мислення - це ж не для тебе? Якщо щось не по тобі то зразу про орків. Ти їх хоч бачив? А в нас були місяць, схожі на тебе відсутністю інтелекту.
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27.07.2025 19:45 Ответить
Кретинізм ватних дегенератів розчулює і тішить. ))
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27.07.2025 20:20 Ответить
А чому так пізно?... Цифри не лягали кориснє для зеленого?
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27.07.2025 18:30 Ответить
 
 