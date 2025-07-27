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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 049 250 осіб (+920 за добу), 11 057 танків, 30 822 артсистеми, 23 063 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

знищені російські ббм на константинівському напрямку

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 049 250 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 27.07.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1049250 (+920) осіб

танків - 11057 (+1) од

бойових броньованих машин - 23063 (+4) од

артилерійських систем - 30822 (+10) од

РСЗВ - 1449 (+1) од

засоби ППО - 1201 (+0) од

літаків - 421 (+0) од

гелікоптерів - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 48158 (+199)

крилаті ракети - 3546 (+11)

кораблі / катери - 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни - 56493 (+122)

спеціальна техніка - 3935 (+0)

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ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (18296) Генштаб ЗС (7009) ліквідація (4263) знищення (7873)


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Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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27.07.2025 07:57 Відповісти
Похоронні кантори процвітають.
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27.07.2025 08:00 Відповісти
А де літак, що ніби то увалили на аеродромі?
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27.07.2025 09:49 Відповісти
Так то не мы
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27.07.2025 10:38 Відповісти
Мало
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27.07.2025 10:47 Відповісти
Пресцентр ГШ чітко працює, в середньому тисяча за добу, ще б повідомили як ті що доповідають наверх такі цифри рахують ці втрати орків та ще й на захопленій ворогом території.
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27.07.2025 11:48 Відповісти
Ти три роки в коматозі лежав під триколором?
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27.07.2025 16:14 Відповісти
 
 