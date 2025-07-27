Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 049 250 осіб (+920 за добу), 11 057 танків, 30 822 артсистеми, 23 063 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 049 250 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 27.07.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1049250 (+920) осіб
танків - 11057 (+1) од
бойових броньованих машин - 23063 (+4) од
артилерійських систем - 30822 (+10) од
РСЗВ - 1449 (+1) од
засоби ППО - 1201 (+0) од
літаків - 421 (+0) од
гелікоптерів - 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 48158 (+199)
крилаті ракети - 3546 (+11)
кораблі / катери - 28 (+0)
підводні човни - 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни - 56493 (+122)
спеціальна техніка - 3935 (+0)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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