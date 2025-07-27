Враг атаковал дронами Полтавскую область: повреждены дома в Кременчугском и Полтавском районах. ФОТО

В ночь на воскресенье, 27 июля 2025 года, войска РФ пытались атаковать ударными дронами территорию Полтавской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Полтавской ОГА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Полтавщине работала ПВО.

В Кременчугском и Полтавском районах зафиксировано падение обломков вражеских БпЛА, в результате чего повреждены 4 частных дома и 3 хозяйственные постройки. К счастью, обошлось без пострадавших.

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"До отбоя воздушной тревоги оставайтесь в укрытиях!", - отмечает глава области.