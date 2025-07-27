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Новини Атака безпілотників на Полтавщину
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Ворог атакував дронами Полтавщину: пошкоджено будинки у Кременчуцькому та Полтавському районах. ФОТО

У ніч проти неділі, 27 липня 2025 року, війська РФ намагалися атакувати ударними дронами територію Полтавської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Полтавщині працювала ППО.

У Кременчуцькому та Полтавському районах зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА, унаслідок чого пошкоджено 4 приватних будинки та 3 господарчі споруди. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також читайте: Внаслідок падіння уламків БпЛА на Полтавщині виникла пожежа. ФОТО

Полтавщина після атаки

"До відбою повітряної тривоги залишайтеся в укриттях!", - наголошує очільник області.

Автор: 

Полтавська область (1195) Кременчуцький район (39) Полтавський район (75)


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