Ворог атакував дронами Полтавщину: пошкоджено будинки у Кременчуцькому та Полтавському районах. ФОТО

У ніч проти неділі, 27 липня 2025 року, війська РФ намагалися атакувати ударними дронами територію Полтавської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Полтавщині працювала ППО.

У Кременчуцькому та Полтавському районах зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА, унаслідок чого пошкоджено 4 приватних будинки та 3 господарчі споруди. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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"До відбою повітряної тривоги залишайтеся в укриттях!", - наголошує очільник області.