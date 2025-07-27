Ворог атакував дронами Полтавщину: пошкоджено будинки у Кременчуцькому та Полтавському районах. ФОТО
У ніч проти неділі, 27 липня 2025 року, війська РФ намагалися атакувати ударними дронами територію Полтавської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на Полтавщині працювала ППО.
У Кременчуцькому та Полтавському районах зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА, унаслідок чого пошкоджено 4 приватних будинки та 3 господарчі споруди. На щастя, обійшлося без постраждалих.
"До відбою повітряної тривоги залишайтеся в укриттях!", - наголошує очільник області.
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