В РФ заявили о якобы сбивании почти 100 "украинских дронов" над 11 регионами и оккупированным Крымом

Россия заявила, что ее регионы и оккупированный Крым ночью якобы атаковали почти 100 украинских беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Минобороны страны-оккупанта.

"В течение минувшей ночи с 21:50 до 05:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - заявили в министерстве.

Да, отмечается о якобы уничтожении:

36 БпЛА – над территорией Брянской области,

21 БпЛА – над территорией Смоленской области,

10 БпЛА – над территорией Калужской области,

по 9 БпЛА – над территориями Волгоградской и Ростовской областей,

по 2 БпЛА – над территориями Воронежской, Курской областей и над акваторией Черного моря,

по 1 – над территориями Московского региона, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областей.

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Кроме того, отмечается, что 4 беспилотника сбиты над территорией оккупированного Крыма.