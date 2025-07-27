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В РФ заявили о якобы сбивании почти 100 "украинских дронов" над 11 регионами и оккупированным Крымом
Россия заявила, что ее регионы и оккупированный Крым ночью якобы атаковали почти 100 украинских беспилотников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Минобороны страны-оккупанта.
"В течение минувшей ночи с 21:50 до 05:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - заявили в министерстве.
Да, отмечается о якобы уничтожении:
- 36 БпЛА – над территорией Брянской области,
- 21 БпЛА – над территорией Смоленской области,
- 10 БпЛА – над территорией Калужской области,
- по 9 БпЛА – над территориями Волгоградской и Ростовской областей,
- по 2 БпЛА – над территориями Воронежской, Курской областей и над акваторией Черного моря,
- по 1 – над территориями Московского региона, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областей.
Кроме того, отмечается, что 4 беспилотника сбиты над территорией оккупированного Крыма.
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Це я розумію масштабування виробництва дронів.
Впевнений, рузьге заявляли про збиття, а не нібито збиття.
І чому "українських дронів" у лапках? Яка з сторін сумнівається?