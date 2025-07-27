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Новости Атаки БпЛА по РФ
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В РФ заявили о якобы сбивании почти 100 "украинских дронов" над 11 регионами и оккупированным Крымом

Українські дрони атакували Росію

Россия заявила, что ее регионы и оккупированный Крым ночью якобы атаковали почти 100 украинских беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Минобороны страны-оккупанта.

"В течение минувшей ночи с 21:50 до 05:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - заявили в министерстве.

Да, отмечается о якобы уничтожении:

  • 36 БпЛА – над территорией Брянской области,
  • 21 БпЛА – над территорией Смоленской области,
  • 10 БпЛА – над территорией Калужской области,
  • по 9 БпЛА – над территориями Волгоградской и Ростовской областей,
  • по 2 БпЛА – над территориями Воронежской, Курской областей и над акваторией Черного моря,
  • по 1 – над территориями Московского региона, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областей.

Также смотрите: Дроны атаковали Ставрополь: зафиксированы попадания в радиозавод. ВИДЕО

Кроме того, отмечается, что 4 беспилотника сбиты над территорией оккупированного Крыма.

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беспилотник (4006) россия (96693) Удары по РФ (435)


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Ну а як-жеж, кацапський свинорейх вірить. І про потерь нет, як кукурікав їхній пропогандон з кацапського свиногенштаба енарал Кокашкін...не, вроді Какашніков
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27.07.2025 10:15 Ответить
А так же 9 космических дредноутов и 2 Звезды Смерти
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27.07.2025 10:36 Ответить
Из созвездия Правого сектора.
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27.07.2025 11:54 Ответить
Йой! Я вже почав забувати про його існування...
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27.07.2025 12:07 Ответить
Маловато 100 дронів для 11 регіонів та Криму.
Це я розумію масштабування виробництва дронів.
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27.07.2025 11:19 Ответить
У РФ заявили про нібито збиття майже 100 "У РФ заявили про нібито збиття майже 100 "українських дронів"

Впевнений, рузьге заявляли про збиття, а не нібито збиття.
І чому "українських дронів" у лапках? Яка з сторін сумнівається?
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27.07.2025 12:55 Ответить
да,да...Віримо кожному слову кацапів...
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27.07.2025 15:18 Ответить
 
 