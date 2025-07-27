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Новини Атаки БпЛА по РФ
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У РФ заявили про нібито збиття майже 100 "українських дронів" над 11 регіонами та окупованим Кримом

Українські дрони атакували Росію

Росія заявила, що її регіони та окупований Крим вночі нібито атакували майже 100 українських безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міноборони країни-окупанта.

"Протягом минулої ночі з 21:50 до 05:20 мск черговими засобами ППО знищено та перехоплено 99 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу", - заявили в міністерстві.

Так, зазначається про нібито знищення:

  • 36 БпЛА – над територією Брянської області,
  • 21 БпЛА – над територією Смоленської області,
  • 10 БпЛА – над територією Калузької області,
  • по 9 БпЛА – над територіями Волгоградської та Ростовської областей,
  • по 2 БпЛА – над територіями Воронезької, Курської областей та над акваторією Чорного моря,
  • по 1 – над територіями Московського регіону, Нижньогородської, Орловської та Тамбовської областей.

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Крім того, зазначається, що 4 безпілотники збиті над територією окупованого Криму.

Автор: 

безпілотник (4604) росія (66871) Удари по РФ (437)


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Ну а як-жеж, кацапський свинорейх вірить. І про потерь нет, як кукурікав їхній пропогандон з кацапського свиногенштаба енарал Кокашкін...не, вроді Какашніков
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27.07.2025 10:15 Відповісти
А так же 9 космических дредноутов и 2 Звезды Смерти
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27.07.2025 10:36 Відповісти
Из созвездия Правого сектора.
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27.07.2025 11:54 Відповісти
Йой! Я вже почав забувати про його існування...
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27.07.2025 12:07 Відповісти
Маловато 100 дронів для 11 регіонів та Криму.
Це я розумію масштабування виробництва дронів.
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27.07.2025 11:19 Відповісти
У РФ заявили про нібито збиття майже 100 "У РФ заявили про нібито збиття майже 100 "українських дронів"

Впевнений, рузьге заявляли про збиття, а не нібито збиття.
І чому "українських дронів" у лапках? Яка з сторін сумнівається?
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27.07.2025 12:55 Відповісти
да,да...Віримо кожному слову кацапів...
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27.07.2025 15:18 Відповісти
 
 