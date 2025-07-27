У РФ заявили про нібито збиття майже 100 "українських дронів" над 11 регіонами та окупованим Кримом

Росія заявила, що її регіони та окупований Крим вночі нібито атакували майже 100 українських безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міноборони країни-окупанта.

"Протягом минулої ночі з 21:50 до 05:20 мск черговими засобами ППО знищено та перехоплено 99 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу", - заявили в міністерстві.

Так, зазначається про нібито знищення:

36 БпЛА – над територією Брянської області,

21 БпЛА – над територією Смоленської області,

10 БпЛА – над територією Калузької області,

по 9 БпЛА – над територіями Волгоградської та Ростовської областей,

по 2 БпЛА – над територіями Воронезької, Курської областей та над акваторією Чорного моря,

по 1 – над територіями Московського регіону, Нижньогородської, Орловської та Тамбовської областей.

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Крім того, зазначається, що 4 безпілотники збиті над територією окупованого Криму.