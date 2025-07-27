Будем масштабировать собственное производство взрывчатки в Украине, - Свириденко

Прошла неделя с начала работы нового правительства. Его глава Юлия Свириденко подвела первые итоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение премьера в телеграмм-канале.

По ее словам, протезирование – сегодня одна из главных задач в сфере социальной политики. Нужно сделать так, чтобы каждый, кто в этом нуждается, и военный, и гражданский, получил качественный протез вовремя.

"Сегодня имела возможность увидеть современное украинское производство Esper Bionics - пример реально меняющих жизнь технологий. Мы хотим, чтобы этот рынок развивался. Появлялось больше украинских производителей. Поэтому правительство планирует запустить гранты на бионические протезы", - пояснила она.

Свириденко также на этой неделе встречалась со специалистами по реабилитации, производителями, руководителями центров.

"Мы видим, что многие вынуждены ждать протез или сталкиваются с некачественной помощью.

Потому поставили задачу Минсоцполитики и Министерству здравоохранения определить четкий план урегулирования проблемных вопросов", - добавила она.

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Комментируя ситуацию в оборонном секторе, Свириденко отметила, что правительство будет масштабировать собственное производство взрывчатки в Украине. Вместе с Минцифры запустили новый грантовый конкурс в рамках Brave1.

"Наша цель - чтобы все, от оборудования до химии, производилось в Украине. Системно и в нужных объемах", - отметила глава правительства.

"В экономике - мы дали старт реализации решения СНБО о моратории для правоохранителей на проверки бизнеса. Бизнес ожидает от Правительства ощутимые шаги по дерегуляции. Поэтому начинаем аудит всех государственных расходов. Планируем значительное сокращение бюрократических процедур. Продолжаем работу с министрами. С каждым руководителем министерства встречаюсь отдельно – нарабатываем конкретные планы. Они войдут в Программу действий Правительства", – резюмирует Свириденко.

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