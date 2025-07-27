Будем масштабировать собственное производство взрывчатки в Украине, - Свириденко
Прошла неделя с начала работы нового правительства. Его глава Юлия Свириденко подвела первые итоги.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение премьера в телеграмм-канале.
По ее словам, протезирование – сегодня одна из главных задач в сфере социальной политики. Нужно сделать так, чтобы каждый, кто в этом нуждается, и военный, и гражданский, получил качественный протез вовремя.
"Сегодня имела возможность увидеть современное украинское производство Esper Bionics - пример реально меняющих жизнь технологий. Мы хотим, чтобы этот рынок развивался. Появлялось больше украинских производителей. Поэтому правительство планирует запустить гранты на бионические протезы", - пояснила она.
Свириденко также на этой неделе встречалась со специалистами по реабилитации, производителями, руководителями центров.
"Мы видим, что многие вынуждены ждать протез или сталкиваются с некачественной помощью.
Потому поставили задачу Минсоцполитики и Министерству здравоохранения определить четкий план урегулирования проблемных вопросов", - добавила она.
Комментируя ситуацию в оборонном секторе, Свириденко отметила, что правительство будет масштабировать собственное производство взрывчатки в Украине. Вместе с Минцифры запустили новый грантовый конкурс в рамках Brave1.
"Наша цель - чтобы все, от оборудования до химии, производилось в Украине. Системно и в нужных объемах", - отметила глава правительства.
"В экономике - мы дали старт реализации решения СНБО о моратории для правоохранителей на проверки бизнеса. Бизнес ожидает от Правительства ощутимые шаги по дерегуляции. Поэтому начинаем аудит всех государственных расходов. Планируем значительное сокращение бюрократических процедур. Продолжаем работу с министрами. С каждым руководителем министерства встречаюсь отдельно – нарабатываем конкретные планы. Они войдут в Программу действий Правительства", – резюмирует Свириденко.
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3,5 роки війни.
шмигаля у вʼязницю
То може з нього і розпочати?
До влади приводили і Кравчука і Кучму і Янека і Порошенко . А у Словаччині - Фіцо.
не усі розумні як ви
Робить висновки! Вилікувати треба хворобу(зє),а не безкінечно боротися з її наслідками!
Син народної депутатки України від «Європейської Солідарності» Ніни Южаніної Євген Южанін 1985 року народження виключений з військового обліку за станом здоров'я. При цьому чоловік неодноразово затримувався поліцією за водіння авто у стані наркотичного сп'яніння.
я б йому ноги зламав битою, а вони взяли гроші та мабуть ще хер відсмоктали
Але дивлюсь, що і у Словаччині був молодий Кабмин . Помилок вони у ковід наробили багато.
Хтось же має працювати у Кабминах Ні попередники же , що теж крали крали крали
Нагадаю цитату! "Єрмак робить все,що Я йому скажу!" В.О.З.
Але обраний був громадянин Зеленський. Передавати повноваження заборонено. Підписи, теж його - піде паровозом.
Усунути зє і Єрмак самоусунеться,скоріш за все до країни НАТО,бо відповідальність за підпис на рішені,а не за пораду підписувати/не підписувати
Візьме наступну "печатку". Стефанчук, наприклад.
Слово "масштабувати" (від англ. "to scale") означає збільшувати або зменшувати щось пропорційно, змінюючи його розмір, обсяг, або діапазон, зберігаючи при цьому основні співвідношення.
(дійсно, про зменшення якось й не подумав...)
В Шостці все згнило ще на початку 2000-х, евакуюн!
Сістер безкутої походу.
Як же ці смарагдові конферансьє дістали!
Зробить,поставте в безперервне виробництво потім розповідайте!
Якби Порох 5 років ТІЛЬКИ анонсував безвіз,а не працював над його здобутком,скількиб сотень тисяч громадян загинулоб замість переховуватись у ЄС?!
Єдине що вдалось масштабувати - так це крадіжки. Домасштабувались що потрібно закрити НАБУ.
Інакше кодло кварталу95, яке керує Україною, потрібно садовити на держаки від лопат в повному складі.
я чекаю з нетерпінням
"Что б никто не догадался".
Масштабувати мінімальні пенсіі і зарплати то не на часі?
В 2019-му році програму зупинено, і поновлено тільки у 2023-му.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC-2_(%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%9A) https://uk.m.wikipedia.org/.../%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC-2...
12 квітня 2020-го року Держава не виділила фінансування на Павлоградський хімічний завод (ПХЗ), який виробляє, переробляє і утилізує ракетне паливо.
Вже звільнено 687 працівників. Зупинка заводу буде означати зупинку всієї ракетної галузі, зокрема виробництво ракет "Вільха" та інших. Директор заводу Леонід Шиман.
Відео директора заводу
https://fb.watch/p0qQoDUllA/
https://www.ukrmilitary.com/2020/04/phz.html?m=1
2017-й рік. Запуск державної цільової програми створення та освоєння виробництва *********** та продуктів спеціальної хімії до 2021-го року. (Зеленський переніс виконання з 2021-го на 2024-й рік своїм указом 59/2020 від 27 лютого 2020-го року).
Ще раз.
Програма освоєння виробництва снарядів, вибухівки і порохів була прийнята і затверджена ще в 2017 році. Виконана мала бути вже в 2021 році. З приходом Зеленського зупинена.
ДАХК "Артем" з початку 2021 року переходить на одноденний робочий тиждень: замовлень на "Нептун", "Вільху", РС-80 та снаряди немає.
плісняві все подають у майбутньому часі.
почитав "тези" у статті і не допетрав до чого тут вибухівка.
Вибухівка в смартфоні?
- Ні , я не п'ю !
Тіко будете...
А раніше не дозволяло несприятливе розташування зірок Сад-ад-Забіх??
Досить *******, просто робіть.
Анонсойoбаpi
Повний пздець! В країні війна вже 11 років з гаком!.. Нова йуля сцить в очі українцям по новому?
бугога
окуляри вумні не допоможуть
Ось так малята...