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Будем масштабировать собственное производство взрывчатки в Украине, - Свириденко

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко

Прошла неделя с начала работы нового правительства. Его глава Юлия Свириденко подвела первые итоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение премьера в телеграмм-канале.

По ее словам, протезирование – сегодня одна из главных задач в сфере социальной политики. Нужно сделать так, чтобы каждый, кто в этом нуждается, и военный, и гражданский, получил качественный протез вовремя.

"Сегодня имела возможность увидеть современное украинское производство Esper Bionics - пример реально меняющих жизнь технологий. Мы хотим, чтобы этот рынок развивался. Появлялось больше украинских производителей. Поэтому правительство планирует запустить гранты на бионические протезы", - пояснила она.

Свириденко также на этой неделе встречалась со специалистами по реабилитации, производителями, руководителями центров.

"Мы видим, что многие вынуждены ждать протез или сталкиваются с некачественной помощью.
Потому поставили задачу Минсоцполитики и Министерству здравоохранения определить четкий план урегулирования проблемных вопросов", - добавила она.

Также читайте: Свириденко сообщила послам G7 о новом законопроекте президента о независимости антикоррупционной инфраструктуры

Комментируя ситуацию в оборонном секторе, Свириденко отметила, что правительство будет масштабировать собственное производство взрывчатки в Украине. Вместе с Минцифры запустили новый грантовый конкурс в рамках Brave1.

"Наша цель - чтобы все, от оборудования до химии, производилось в Украине. Системно и в нужных объемах", - отметила глава правительства.

"В экономике - мы дали старт реализации решения СНБО о моратории для правоохранителей на проверки бизнеса. Бизнес ожидает от Правительства ощутимые шаги по дерегуляции. Поэтому начинаем аудит всех государственных расходов. Планируем значительное сокращение бюрократических процедур. Продолжаем работу с министрами. С каждым руководителем министерства встречаюсь отдельно – нарабатываем конкретные планы. Они войдут в Программу действий Правительства", – резюмирует Свириденко.

Читайте также: Свириденко и вице-премьер по евроинтеграции Качка обсудили с еврокомиссаром Кос изменения законодательства относительно НАБУ и САП

Автор: 

взрывчатка (852) Свириденко Юлия (174)


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Топ комментарии
+45
Будемо Будемо Будемо
3,5 роки війни.
шмигаля у вʼязницю
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27.07.2025 10:20 Ответить
+30
І Ермака теж- це він шкодить Україні і заважає мати зброю . Синуля кацапського грушника
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27.07.2025 10:21 Ответить
+28
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27.07.2025 10:33 Ответить
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Будемо Будемо Будемо
3,5 роки війни.
шмигаля у вʼязницю
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27.07.2025 10:20 Ответить
І Ермака теж- це він шкодить Україні і заважає мати зброю . Синуля кацапського грушника
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27.07.2025 10:21 Ответить
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27.07.2025 10:33 Ответить
А хто цих,як і багато інших,привів у владу?
То може з нього і розпочати?
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27.07.2025 10:40 Ответить
Не відвликайтесь від головного - звільнення Ермака
До влади приводили і Кравчука і Кучму і Янека і Порошенко . А у Словаччині - Фіцо.
не усі розумні як ви
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27.07.2025 10:45 Ответить
Головне- пряма цитата зє! "Єрмак робить тільки те,що Я йому кажу!"
Робить висновки! Вилікувати треба хворобу(зє),а не безкінечно боротися з її наслідками!
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27.07.2025 11:13 Ответить
Всю цю мафію арештувати пора
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27.07.2025 14:41 Ответить
все кодло за грати
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27.07.2025 12:29 Ответить
https://www.youtube.com/@Re_INSURANCE @Re_INSURANCEhttps://www.youtube.com/watch?v=t-kLrne-DVI&lc=UgzCAiXJCYaJpR-6Tz54AaABAg&pp=0gcJCSMANpG00pGi 1 час назад

Син народної депутатки України від «Європейської Солідарності» Ніни Южаніної Євген Южанін 1985 року народження виключений з військового обліку за станом здоров'я. При цьому чоловік неодноразово затримувався поліцією за водіння авто у стані наркотичного сп'яніння.
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27.07.2025 12:55 Ответить
ну то ж мусора
я б йому ноги зламав битою, а вони взяли гроші та мабуть ще хер відсмоктали
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27.07.2025 17:24 Ответить
Свириденківщина, це продовження шмигалівщини, але з ще гіршим результатом для України!!! Так наслідки для України, з 2019 року!
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27.07.2025 15:08 Ответить
Не захищаю ціх діячив ні у якому разі.
Але дивлюсь, що і у Словаччині був молодий Кабмин . Помилок вони у ковід наробили багато.
Хтось же має працювати у Кабминах Ні попередники же , що теж крали крали крали
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27.07.2025 15:12 Ответить
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27.07.2025 10:21 Ответить
Скажіть де і коли, а ліпше дайте координати. Робить мовчки, а коли хоть щось зробите, то можна і похвалитися. А так,хто зна, може ермак запретить. З купівлею, вже схеми відпрацьовані.
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27.07.2025 10:24 Ответить
Єрмак може щось заборонити чи дозволити тільки по вказівке ЗЄленського!
Нагадаю цитату! "Єрмак робить все,що Я йому скажу!" В.О.З.
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27.07.2025 10:37 Ответить
Зе лише факсиміле в кишені єрмака. І якщо єрмак каже взяти все на себе, то балакаюча порожнеча те виконує.
Але обраний був громадянин Зеленський. Передавати повноваження заборонено. Підписи, теж його - піде паровозом.
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27.07.2025 12:25 Ответить
Згоден, тільки не в кишені, а ліжку.
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27.07.2025 13:57 Ответить
Дрібні деталі!
Усунути зє і Єрмак самоусунеться,скоріш за все до країни НАТО,бо відповідальність за підпис на рішені,а не за пораду підписувати/не підписувати
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27.07.2025 14:05 Ответить
Самоусунеться? Чого б це раптом?
Візьме наступну "печатку". Стефанчук, наприклад.
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27.07.2025 14:52 Ответить
В тім то й річ,що голову ВРУ,який ВО,можна замінити 226 голосами депутатів,як у 2014.
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27.07.2025 19:37 Ответить
Він може казати все що єрмак дозволяє, тим паче цей великий всю провину на себе бере спасає єрмака, мабуть єрмак тому радіє, буде на кого провину повісити
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27.07.2025 13:54 Ответить
Кого зацікавлять такі деталі у крімінальному проваджені за рішеня з підписом зє?!
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27.07.2025 14:09 Ответить
росія отримує значні прибутки від нафтопроводу "Дружба", який транспортує нафту з росії до Європи, зокрема до Угорщини, Словаччини та Чехії, попри санкції. За оцінками, лише на постачаннях нафти через "Дружбу" сосія щорічно заробляє близько $6 мільярдів,
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27.07.2025 10:25 Ответить
Таке чарівне слово - масштабувати...зарплати та пенсії коли будете масштабувати?
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27.07.2025 10:28 Ответить
Цікаво, а масштабувати-це збільшувати чи зменшувати? Хтось одного разу пукнув це слово і всі його використовують, не замислюючись!!!
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27.07.2025 11:32 Ответить
Що означає слово "масштабувати"?

Слово "масштабувати" (від англ. "to scale") означає збільшувати або зменшувати щось пропорційно, змінюючи його розмір, обсяг, або діапазон, зберігаючи при цьому основні співвідношення.

(дійсно, про зменшення якось й не подумав...)
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27.07.2025 11:44 Ответить
А це как пойдьот....
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27.07.2025 12:06 Ответить
БУ-ГА-ГА, Подивилася Боневтікові вечірні гундосики і включила той самий золотий дощ.
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27.07.2025 10:28 Ответить
И это шел только четвертый год войны. А чего вдруг так спешат?
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27.07.2025 11:22 Ответить
Маштабуй не маштабуй всерівно один х
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27.07.2025 10:30 Ответить
Покарали відповідальних осіб за залишення в Луганську окупантам неушкодженим патронного заводу? Що заважало евакуювати з Щосткинської Свеми устаткування для виготовлення пороху й вибухівки? Відсутність трибуналу й штрафбатів.
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27.07.2025 10:31 Ответить
Чекали шо ти евакуюєш обладнання - а ти в Німеччину зʼїбався!
В Шостці все згнило ще на початку 2000-х, евакуюн!
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27.07.2025 11:58 Ответить
В 2014-2019 рр на Шостку було виділено близько 300 млн грн.
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27.07.2025 18:41 Ответить
Вибухівка, протези..воно іпануте??

Сістер безкутої походу.
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27.07.2025 10:33 Ответить
А навіщо його було скорочувати?! Щоб за 6 років "масштабувати" хочаб дорівня 2018 року?!
Як же ці смарагдові конферансьє дістали!
Зробить,поставте в безперервне виробництво потім розповідайте!
Якби Порох 5 років ТІЛЬКИ анонсував безвіз,а не працював над його здобутком,скількиб сотень тисяч громадян загинулоб замість переховуватись у ЄС?!
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27.07.2025 10:33 Ответить
Будемо Будемо Будемо
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27.07.2025 10:36 Ответить
Сподіваюсь воно буде в Конче-Заспі чи ще на якійсь захищенній терріторії...
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27.07.2025 10:36 Ответить
Конча-Заспа звичайне селище де живуть прості люди,те що там поблизу за зеленим парканом то не Конча-Заспа.
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27.07.2025 10:47 Ответить
Філіал рубльовкі,такі самі істоти з однаковими цінностями.
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27.07.2025 12:04 Ответить
Потрібно ПРАЦЮВАТИ,а не язиком ляпати. Досить обіцянки--комунізм на горизонті,вже не проходить Реальні справи для фронту,для ЗСУ. Гинуть останні герої,а бики сидять по кабінетах
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27.07.2025 10:37 Ответить
Працювати не навчені, можуть тільки базікати Там актори розмовного жанру
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27.07.2025 20:31 Ответить
До цього дня ніхто нічого не масштабував. Не на часі. Чотири роки війни - вони обіцяють щось там масштабувати.
Єдине що вдалось масштабувати - так це крадіжки. Домасштабувались що потрібно закрити НАБУ.
Інакше кодло кварталу95, яке керує Україною, потрібно садовити на держаки від лопат в повному складі.
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27.07.2025 10:38 Ответить
Україна європейська країна! Тому краще як Чаушеску,який перед стратою мав 94% підтримки.
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27.07.2025 10:43 Ответить
Кількість тецекістів і мусорів цілком успішно масштабували
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27.07.2025 10:59 Ответить
здохнуть якщо рипнуться
я чекаю з нетерпінням
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27.07.2025 17:27 Ответить
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27.07.2025 10:40 Ответить
4й рік і все в майбутньому ,замість тепер((
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27.07.2025 10:40 Ответить
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27.07.2025 10:41 Ответить
Із-за кордону навіть почує?
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27.07.2025 11:13 Ответить
Мо куплять за рахунок бюджету воскотопки дронарям...
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27.07.2025 10:44 Ответить
Чтобы у дронарей повзрывались лабы? Зная какое дерьмо на откатах покупает МО - так и будет.
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27.07.2025 11:25 Ответить
Їх треба гнати в *****. Вони не роблять геть нічого
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27.07.2025 10:58 Ответить
Голосніше, до не чути на маскві...
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27.07.2025 10:59 Ответить
Чують,і бережуть зє,як головне своє надбаня! Рятували його у 2022,рятують і зараз.
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27.07.2025 11:17 Ответить
Они и не собираются делать. Они только анонсируют.
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27.07.2025 11:26 Ответить
Бухнем!?
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27.07.2025 11:05 Ответить
Слово збільшимо замінили масштабувати.
"Что б никто не догадался".

Масштабувати мінімальні пенсіі і зарплати то не на часі?
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27.07.2025 11:11 Ответить
До 2019-го року "Павлоградський хімічний завод" встиг зібрати 12 ракетних двигунів.

В 2019-му році програму зупинено, і поновлено тільки у 2023-му.

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC-2_(%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%9A) https://uk.m.wikipedia.org/.../%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC-2...

12 квітня 2020-го року Держава не виділила фінансування на Павлоградський хімічний завод (ПХЗ), який виробляє, переробляє і утилізує ракетне паливо.

Вже звільнено 687 працівників. Зупинка заводу буде означати зупинку всієї ракетної галузі, зокрема виробництво ракет "Вільха" та інших. Директор заводу Леонід Шиман.

Відео директора заводу

https://fb.watch/p0qQoDUllA/

https://www.ukrmilitary.com/2020/04/phz.html?m=1

2017-й рік. Запуск державної цільової програми створення та освоєння виробництва *********** та продуктів спеціальної хімії до 2021-го року. (Зеленський переніс виконання з 2021-го на 2024-й рік своїм указом 59/2020 від 27 лютого 2020-го року).


Ще раз.

Програма освоєння виробництва снарядів, вибухівки і порохів була прийнята і затверджена ще в 2017 році. Виконана мала бути вже в 2021 році. З приходом Зеленського зупинена.

ДАХК "Артем" з початку 2021 року переходить на одноденний робочий тиждень: замовлень на "Нептун", "Вільху", РС-80 та снаряди немає.
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27.07.2025 11:13 Ответить
Що ви дядьку таке кажете? У нас «свідки перемоги» очікують 1000 нептунів по мацкві? То всьо ваше іпсо)
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27.07.2025 11:32 Ответить
А що з мене просмальцьованого порохобота візьмеш, крім ІПСО?
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27.07.2025 11:49 Ответить
І не простих "нептунів", а "довгих"! Бо прості, то Порошенковські. )
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27.07.2025 12:04 Ответить
Пора вже щось робити, а молоти язиком що буде
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27.07.2025 11:26 Ответить
масштабування=мастурбавання зеленої влади за час правління з 19 року.
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27.07.2025 11:37 Ответить
"зелене будемо"- вказує, під що саме будуть розтягувати кошти з українського бюджету
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27.07.2025 11:38 Ответить
Як це future indefinte задовбало... *****...ки зелені !
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27.07.2025 11:40 Ответить
Дєвочкє хотєть нє врєдно.
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27.07.2025 11:42 Ответить
будемо масштабувати виробництво вибухівки у ..... Павлограді
плісняві все подають у майбутньому часі.
почитав "тези" у статті і не допетрав до чого тут вибухівка.
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27.07.2025 11:49 Ответить
"Разом із Мінцифри запустили..." (с)

Вибухівка в смартфоні?
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27.07.2025 11:56 Ответить
Мільярд дерев - 2.0
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27.07.2025 12:29 Ответить
Потужні масштабатори локшину лохторату розвішувати.
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27.07.2025 12:31 Ответить
- Ви бухівка ?
- Ні , я не п'ю !
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27.07.2025 12:35 Ответить
Поетапна розшифровка. Будемо, колись будемо, може будемо а може і не будемо, та ну його нах.
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27.07.2025 12:36 Ответить
Будемо масштабувати власне виробництво вибухівки в Україні, - Свириденко

Тіко будете...
А раніше не дозволяло несприятливе розташування зірок Сад-ад-Забіх??
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27.07.2025 12:38 Ответить
З вибухівкою мабуть складно буде в Україні, якщо навіть Київ пропускає ракети.
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27.07.2025 12:53 Ответить
Де вас беруть таких,ще одна"...треба масштабувати".Гундосий не перестає ..."буде відповідь,на кожен російський удар,треба посилити,дав вказівку,заслухав,доповів,треба збільшити..."Все це треба було зробити ще "вчора".Дурака валяли 3,5 роки,а тепер треба,треба,треба.Ви ЗЕлені ляді вже задовбали своїми обіцянками
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27.07.2025 12:56 Ответить
Один 3,14здьож кожен день,неділю,місяць,рік та вічність.Не навчилися як були пастухами,свинарками та кухарками,такими зосталися.
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27.07.2025 13:24 Ответить
"Будемо...."
Досить *******, просто робіть.
Анонсойoбаpi
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27.07.2025 13:41 Ответить
Пустопорожні балачки. Виробництво аміаку, формальдегіду, метанолу, азотної кислоти, карбаміду тощо, під землю не запхаєш. А будувати ці потужності на теріторії, яка піддається ракетним та дроновим атакам, ніхто не буде.
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27.07.2025 14:18 Ответить
У зЕгнид одно ключевое слово -"будем".
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27.07.2025 14:29 Ответить
Курде в уряді ті самі люди. І роблять вигляд про папереднікав
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27.07.2025 14:40 Ответить
На сьомому році одноосібного правління Зе і його воровитої команди знову чується брехня і гобіцянки - "БУДЕМО ВИРОБЛЯТИ". А що робили 6 років і три місяці???
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27.07.2025 14:59 Ответить
****#больство зелено-синьої влади квітне буйним цвітом: "масштабувати... потрібно зробити так, щоб... ми хочемо... уряд планує запустити... тільки починають аудит усіх державних видатків...
Повний пздець! В країні війна вже 11 років з гаком!.. Нова йуля сцить в очі українцям по новому?
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27.07.2025 16:35 Ответить
вона хоч розуміє шо теж сяде з зеленою кодлою
бугога
окуляри вумні не допоможуть
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27.07.2025 17:28 Ответить
Головне більше слов іноземного походження ! Кластери, масштабування, тощо.
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27.07.2025 18:56 Ответить
Вже майже 6 років зелена мерзота обіцяє - будемо будемо будемо, а томість краде, руйнує і бреше!
Ось так малята...
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27.07.2025 20:54 Ответить
 
 