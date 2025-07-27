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Новини
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Будемо масштабувати власне виробництво вибухівки в Україні, - Свириденко

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко

Минув тиждень від початку роботи нового уряду. Його очільниця Юлія Свириденко підбила перші підсумки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис прем'єрки у телеграм-каналі.

За її словами, протезування - сьогодні одне з головних завдань у сфері соціальної політики. Потрібно зробити так, щоб кожен, хто цього потребує, і військовий, і цивільний, отримав якісний протез вчасно.

"Сьогодні мала можливість побачити сучасне українське виробництво Esper Bionics - приклад технологій, що реально змінюють життя. Ми хочемо, щоб цей ринок розвивався. З’являлося більше українських виробників. Тому уряд планує запустити гранти на біонічні протези", - пояснила вона.

Свириденко також цього тижня зустрічалася із фахівцями з реабілітації, виробниками, керівниками центрів.

"Ми бачимо, що багато людей змушені чекати на протез або стикаються з неякісною допомогою.
Тому поставили завдання Мінсоцполітики та Міністерству охорони здоров’я визначити чіткий план врегулювання проблемних питань", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні запустили грантову програму для виробників вибухових речовин

Коментуючи ситуацію в оборонному секторі, Свириденко зазначила, що уряд буде масштабувати власне виробництво вибухівки в Україні. Разом із Мінцифри запустили новий грантовий конкурс у межах Brave1.

"Наша мета - щоб усе, від обладнання до хімії, виготовлялось в Україні. Системно і в потрібних обсягах", - зазначила очільниця уряду.

"В економіці - ми дали старт реалізації рішення РНБО про мораторій для правоохоронців на перевірки бізнесу. Бізнес очікує від Уряду відчутні кроки з дерегуляції. Тому починаємо аудит усіх державних видатків. Плануємо значне скорочення бюрократичних процедур. Продовжуємо роботу з міністрами. З кожним очільником міністерства зустрічаюся окремо - напрацьовуємо конкретні плани. Вони увійдуть у Програму дій Уряду", - резюмує Свириденко.

Також читайте: Уряд запустить гранти для виробників вибухівки та боєприпасів

Автор: 

вибухівка (482) Свириденко Юлія (392)


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Топ коментарі
+44
Будемо Будемо Будемо
3,5 роки війни.
шмигаля у вʼязницю
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27.07.2025 10:20 Відповісти
+29
І Ермака теж- це він шкодить Україні і заважає мати зброю . Синуля кацапського грушника
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27.07.2025 10:21 Відповісти
+26
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27.07.2025 10:33 Відповісти
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Будемо Будемо Будемо
3,5 роки війни.
шмигаля у вʼязницю
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27.07.2025 10:20 Відповісти
І Ермака теж- це він шкодить Україні і заважає мати зброю . Синуля кацапського грушника
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27.07.2025 10:21 Відповісти
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27.07.2025 10:33 Відповісти
А хто цих,як і багато інших,привів у владу?
То може з нього і розпочати?
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27.07.2025 10:40 Відповісти
Не відвликайтесь від головного - звільнення Ермака
До влади приводили і Кравчука і Кучму і Янека і Порошенко . А у Словаччині - Фіцо.
не усі розумні як ви
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27.07.2025 10:45 Відповісти
Головне- пряма цитата зє! "Єрмак робить тільки те,що Я йому кажу!"
Робить висновки! Вилікувати треба хворобу(зє),а не безкінечно боротися з її наслідками!
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27.07.2025 11:13 Відповісти
Всю цю мафію арештувати пора
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27.07.2025 14:41 Відповісти
все кодло за грати
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27.07.2025 12:29 Відповісти
https://www.youtube.com/@Re_INSURANCE @Re_INSURANCEhttps://www.youtube.com/watch?v=t-kLrne-DVI&lc=UgzCAiXJCYaJpR-6Tz54AaABAg&pp=0gcJCSMANpG00pGi 1 час назад

Син народної депутатки України від «Європейської Солідарності» Ніни Южаніної Євген Южанін 1985 року народження виключений з військового обліку за станом здоров'я. При цьому чоловік неодноразово затримувався поліцією за водіння авто у стані наркотичного сп'яніння.
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27.07.2025 12:55 Відповісти
ну то ж мусора
я б йому ноги зламав битою, а вони взяли гроші та мабуть ще хер відсмоктали
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27.07.2025 17:24 Відповісти
Свириденківщина, це продовження шмигалівщини, але з ще гіршим результатом для України!!! Так наслідки для України, з 2019 року!
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27.07.2025 15:08 Відповісти
Не захищаю ціх діячив ні у якому разі.
Але дивлюсь, що і у Словаччині був молодий Кабмин . Помилок вони у ковід наробили багато.
Хтось же має працювати у Кабминах Ні попередники же , що теж крали крали крали
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27.07.2025 15:12 Відповісти
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27.07.2025 10:21 Відповісти
Скажіть де і коли, а ліпше дайте координати. Робить мовчки, а коли хоть щось зробите, то можна і похвалитися. А так,хто зна, може ермак запретить. З купівлею, вже схеми відпрацьовані.
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27.07.2025 10:24 Відповісти
Єрмак може щось заборонити чи дозволити тільки по вказівке ЗЄленського!
Нагадаю цитату! "Єрмак робить все,що Я йому скажу!" В.О.З.
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27.07.2025 10:37 Відповісти
Зе лише факсиміле в кишені єрмака. І якщо єрмак каже взяти все на себе, то балакаюча порожнеча те виконує.
Але обраний був громадянин Зеленський. Передавати повноваження заборонено. Підписи, теж його - піде паровозом.
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27.07.2025 12:25 Відповісти
Згоден, тільки не в кишені, а ліжку.
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27.07.2025 13:57 Відповісти
Дрібні деталі!
Усунути зє і Єрмак самоусунеться,скоріш за все до країни НАТО,бо відповідальність за підпис на рішені,а не за пораду підписувати/не підписувати
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27.07.2025 14:05 Відповісти
Самоусунеться? Чого б це раптом?
Візьме наступну "печатку". Стефанчук, наприклад.
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27.07.2025 14:52 Відповісти
Він може казати все що єрмак дозволяє, тим паче цей великий всю провину на себе бере спасає єрмака, мабуть єрмак тому радіє, буде на кого провину повісити
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27.07.2025 13:54 Відповісти
Кого зацікавлять такі деталі у крімінальному проваджені за рішеня з підписом зє?!
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27.07.2025 14:09 Відповісти
росія отримує значні прибутки від нафтопроводу "Дружба", який транспортує нафту з росії до Європи, зокрема до Угорщини, Словаччини та Чехії, попри санкції. За оцінками, лише на постачаннях нафти через "Дружбу" сосія щорічно заробляє близько $6 мільярдів,
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27.07.2025 10:25 Відповісти
Таке чарівне слово - масштабувати...зарплати та пенсії коли будете масштабувати?
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27.07.2025 10:28 Відповісти
Цікаво, а масштабувати-це збільшувати чи зменшувати? Хтось одного разу пукнув це слово і всі його використовують, не замислюючись!!!
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27.07.2025 11:32 Відповісти
Що означає слово "масштабувати"?

Слово "масштабувати" (від англ. "to scale") означає збільшувати або зменшувати щось пропорційно, змінюючи його розмір, обсяг, або діапазон, зберігаючи при цьому основні співвідношення.

(дійсно, про зменшення якось й не подумав...)
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27.07.2025 11:44 Відповісти
А це как пойдьот....
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27.07.2025 12:06 Відповісти
БУ-ГА-ГА, Подивилася Боневтікові вечірні гундосики і включила той самий золотий дощ.
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27.07.2025 10:28 Відповісти
И это шел только четвертый год войны. А чего вдруг так спешат?
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27.07.2025 11:22 Відповісти
Маштабуй не маштабуй всерівно один х
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27.07.2025 10:30 Відповісти
Покарали відповідальних осіб за залишення в Луганську окупантам неушкодженим патронного заводу? Що заважало евакуювати з Щосткинської Свеми устаткування для виготовлення пороху й вибухівки? Відсутність трибуналу й штрафбатів.
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27.07.2025 10:31 Відповісти
Чекали шо ти евакуюєш обладнання - а ти в Німеччину зʼїбався!
В Шостці все згнило ще на початку 2000-х, евакуюн!
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27.07.2025 11:58 Відповісти
Вибухівка, протези..воно іпануте??

Сістер безкутої походу.
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27.07.2025 10:33 Відповісти
А навіщо його було скорочувати?! Щоб за 6 років "масштабувати" хочаб дорівня 2018 року?!
Як же ці смарагдові конферансьє дістали!
Зробить,поставте в безперервне виробництво потім розповідайте!
Якби Порох 5 років ТІЛЬКИ анонсував безвіз,а не працював над його здобутком,скількиб сотень тисяч громадян загинулоб замість переховуватись у ЄС?!
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27.07.2025 10:33 Відповісти
Будемо Будемо Будемо
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27.07.2025 10:36 Відповісти
Сподіваюсь воно буде в Конче-Заспі чи ще на якійсь захищенній терріторії...
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27.07.2025 10:36 Відповісти
Конча-Заспа звичайне селище де живуть прості люди,те що там поблизу за зеленим парканом то не Конча-Заспа.
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27.07.2025 10:47 Відповісти
Філіал рубльовкі,такі самі істоти з однаковими цінностями.
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27.07.2025 12:04 Відповісти
Потрібно ПРАЦЮВАТИ,а не язиком ляпати. Досить обіцянки--комунізм на горизонті,вже не проходить Реальні справи для фронту,для ЗСУ. Гинуть останні герої,а бики сидять по кабінетах
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27.07.2025 10:37 Відповісти
До цього дня ніхто нічого не масштабував. Не на часі. Чотири роки війни - вони обіцяють щось там масштабувати.
Єдине що вдалось масштабувати - так це крадіжки. Домасштабувались що потрібно закрити НАБУ.
Інакше кодло кварталу95, яке керує Україною, потрібно садовити на держаки від лопат в повному складі.
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27.07.2025 10:38 Відповісти
Україна європейська країна! Тому краще як Чаушеску,який перед стратою мав 94% підтримки.
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27.07.2025 10:43 Відповісти
Кількість тецекістів і мусорів цілком успішно масштабували
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27.07.2025 10:59 Відповісти
здохнуть якщо рипнуться
я чекаю з нетерпінням
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27.07.2025 17:27 Відповісти
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27.07.2025 10:40 Відповісти
4й рік і все в майбутньому ,замість тепер((
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27.07.2025 10:40 Відповісти
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27.07.2025 10:41 Відповісти
Із-за кордону навіть почує?
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27.07.2025 11:13 Відповісти
Мо куплять за рахунок бюджету воскотопки дронарям...
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27.07.2025 10:44 Відповісти
Чтобы у дронарей повзрывались лабы? Зная какое дерьмо на откатах покупает МО - так и будет.
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27.07.2025 11:25 Відповісти
Їх треба гнати в *****. Вони не роблять геть нічого
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27.07.2025 10:58 Відповісти
Голосніше, до не чути на маскві...
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27.07.2025 10:59 Відповісти
Чують,і бережуть зє,як головне своє надбаня! Рятували його у 2022,рятують і зараз.
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27.07.2025 11:17 Відповісти
Они и не собираются делать. Они только анонсируют.
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27.07.2025 11:26 Відповісти
Бухнем!?
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27.07.2025 11:05 Відповісти
Слово збільшимо замінили масштабувати.
"Что б никто не догадался".

Масштабувати мінімальні пенсіі і зарплати то не на часі?
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27.07.2025 11:11 Відповісти
До 2019-го року "Павлоградський хімічний завод" встиг зібрати 12 ракетних двигунів.

В 2019-му році програму зупинено, і поновлено тільки у 2023-му.

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC-2_(%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%9A) https://uk.m.wikipedia.org/.../%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC-2...

12 квітня 2020-го року Держава не виділила фінансування на Павлоградський хімічний завод (ПХЗ), який виробляє, переробляє і утилізує ракетне паливо.

Вже звільнено 687 працівників. Зупинка заводу буде означати зупинку всієї ракетної галузі, зокрема виробництво ракет "Вільха" та інших. Директор заводу Леонід Шиман.

Відео директора заводу

https://fb.watch/p0qQoDUllA/

https://www.ukrmilitary.com/2020/04/phz.html?m=1

2017-й рік. Запуск державної цільової програми створення та освоєння виробництва *********** та продуктів спеціальної хімії до 2021-го року. (Зеленський переніс виконання з 2021-го на 2024-й рік своїм указом 59/2020 від 27 лютого 2020-го року).


Ще раз.

Програма освоєння виробництва снарядів, вибухівки і порохів була прийнята і затверджена ще в 2017 році. Виконана мала бути вже в 2021 році. З приходом Зеленського зупинена.

ДАХК "Артем" з початку 2021 року переходить на одноденний робочий тиждень: замовлень на "Нептун", "Вільху", РС-80 та снаряди немає.
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27.07.2025 11:13 Відповісти
Що ви дядьку таке кажете? У нас «свідки перемоги» очікують 1000 нептунів по мацкві? То всьо ваше іпсо)
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27.07.2025 11:32 Відповісти
А що з мене просмальцьованого порохобота візьмеш, крім ІПСО?
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27.07.2025 11:49 Відповісти
І не простих "нептунів", а "довгих"! Бо прості, то Порошенковські. )
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27.07.2025 12:04 Відповісти
Пора вже щось робити, а молоти язиком що буде
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27.07.2025 11:26 Відповісти
масштабування=мастурбавання зеленої влади за час правління з 19 року.
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27.07.2025 11:37 Відповісти
"зелене будемо"- вказує, під що саме будуть розтягувати кошти з українського бюджету
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27.07.2025 11:38 Відповісти
Як це future indefinte задовбало... *****...ки зелені !
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27.07.2025 11:40 Відповісти
Дєвочкє хотєть нє врєдно.
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27.07.2025 11:42 Відповісти
будемо масштабувати виробництво вибухівки у ..... Павлограді
плісняві все подають у майбутньому часі.
почитав "тези" у статті і не допетрав до чого тут вибухівка.
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27.07.2025 11:49 Відповісти
"Разом із Мінцифри запустили..." (с)

Вибухівка в смартфоні?
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27.07.2025 11:56 Відповісти
Мільярд дерев - 2.0
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27.07.2025 12:29 Відповісти
Потужні масштабатори локшину лохторату розвішувати.
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27.07.2025 12:31 Відповісти
- Ви бухівка ?
- Ні , я не п'ю !
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27.07.2025 12:35 Відповісти
Поетапна розшифровка. Будемо, колись будемо, може будемо а може і не будемо, та ну його нах.
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27.07.2025 12:36 Відповісти
Будемо масштабувати власне виробництво вибухівки в Україні, - Свириденко

Тіко будете...
А раніше не дозволяло несприятливе розташування зірок Сад-ад-Забіх??
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27.07.2025 12:38 Відповісти
З вибухівкою мабуть складно буде в Україні, якщо навіть Київ пропускає ракети.
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27.07.2025 12:53 Відповісти
Де вас беруть таких,ще одна"...треба масштабувати".Гундосий не перестає ..."буде відповідь,на кожен російський удар,треба посилити,дав вказівку,заслухав,доповів,треба збільшити..."Все це треба було зробити ще "вчора".Дурака валяли 3,5 роки,а тепер треба,треба,треба.Ви ЗЕлені ляді вже задовбали своїми обіцянками
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27.07.2025 12:56 Відповісти
Один 3,14здьож кожен день,неділю,місяць,рік та вічність.Не навчилися як були пастухами,свинарками та кухарками,такими зосталися.
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27.07.2025 13:24 Відповісти
"Будемо...."
Досить *******, просто робіть.
Анонсойoбаpi
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27.07.2025 13:41 Відповісти
Пустопорожні балачки. Виробництво аміаку, формальдегіду, метанолу, азотної кислоти, карбаміду тощо, під землю не запхаєш. А будувати ці потужності на теріторії, яка піддається ракетним та дроновим атакам, ніхто не буде.
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27.07.2025 14:18 Відповісти
У зЕгнид одно ключевое слово -"будем".
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27.07.2025 14:29 Відповісти
Курде в уряді ті самі люди. І роблять вигляд про папереднікав
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27.07.2025 14:40 Відповісти
На сьомому році одноосібного правління Зе і його воровитої команди знову чується брехня і гобіцянки - "БУДЕМО ВИРОБЛЯТИ". А що робили 6 років і три місяці???
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27.07.2025 14:59 Відповісти
****#больство зелено-синьої влади квітне буйним цвітом: "масштабувати... потрібно зробити так, щоб... ми хочемо... уряд планує запустити... тільки починають аудит усіх державних видатків...
Повний пздець! В країні війна вже 11 років з гаком!.. Нова йуля сцить в очі українцям по новому?
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27.07.2025 16:35 Відповісти
вона хоч розуміє шо теж сяде з зеленою кодлою
бугога
окуляри вумні не допоможуть
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27.07.2025 17:28 Відповісти
 
 