Будемо масштабувати власне виробництво вибухівки в Україні, - Свириденко
Минув тиждень від початку роботи нового уряду. Його очільниця Юлія Свириденко підбила перші підсумки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис прем'єрки у телеграм-каналі.
За її словами, протезування - сьогодні одне з головних завдань у сфері соціальної політики. Потрібно зробити так, щоб кожен, хто цього потребує, і військовий, і цивільний, отримав якісний протез вчасно.
"Сьогодні мала можливість побачити сучасне українське виробництво Esper Bionics - приклад технологій, що реально змінюють життя. Ми хочемо, щоб цей ринок розвивався. З’являлося більше українських виробників. Тому уряд планує запустити гранти на біонічні протези", - пояснила вона.
Свириденко також цього тижня зустрічалася із фахівцями з реабілітації, виробниками, керівниками центрів.
"Ми бачимо, що багато людей змушені чекати на протез або стикаються з неякісною допомогою.
Тому поставили завдання Мінсоцполітики та Міністерству охорони здоров’я визначити чіткий план врегулювання проблемних питань", - додала вона.
Коментуючи ситуацію в оборонному секторі, Свириденко зазначила, що уряд буде масштабувати власне виробництво вибухівки в Україні. Разом із Мінцифри запустили новий грантовий конкурс у межах Brave1.
"Наша мета - щоб усе, від обладнання до хімії, виготовлялось в Україні. Системно і в потрібних обсягах", - зазначила очільниця уряду.
"В економіці - ми дали старт реалізації рішення РНБО про мораторій для правоохоронців на перевірки бізнесу. Бізнес очікує від Уряду відчутні кроки з дерегуляції. Тому починаємо аудит усіх державних видатків. Плануємо значне скорочення бюрократичних процедур. Продовжуємо роботу з міністрами. З кожним очільником міністерства зустрічаюся окремо - напрацьовуємо конкретні плани. Вони увійдуть у Програму дій Уряду", - резюмує Свириденко.
Будь ласка, зачекайте...
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3,5 роки війни.
шмигаля у вʼязницю
То може з нього і розпочати?
До влади приводили і Кравчука і Кучму і Янека і Порошенко . А у Словаччині - Фіцо.
не усі розумні як ви
Робить висновки! Вилікувати треба хворобу(зє),а не безкінечно боротися з її наслідками!
Син народної депутатки України від «Європейської Солідарності» Ніни Южаніної Євген Южанін 1985 року народження виключений з військового обліку за станом здоров'я. При цьому чоловік неодноразово затримувався поліцією за водіння авто у стані наркотичного сп'яніння.
я б йому ноги зламав битою, а вони взяли гроші та мабуть ще хер відсмоктали
Але дивлюсь, що і у Словаччині був молодий Кабмин . Помилок вони у ковід наробили багато.
Хтось же має працювати у Кабминах Ні попередники же , що теж крали крали крали
Нагадаю цитату! "Єрмак робить все,що Я йому скажу!" В.О.З.
Але обраний був громадянин Зеленський. Передавати повноваження заборонено. Підписи, теж його - піде паровозом.
Усунути зє і Єрмак самоусунеться,скоріш за все до країни НАТО,бо відповідальність за підпис на рішені,а не за пораду підписувати/не підписувати
Візьме наступну "печатку". Стефанчук, наприклад.
Слово "масштабувати" (від англ. "to scale") означає збільшувати або зменшувати щось пропорційно, змінюючи його розмір, обсяг, або діапазон, зберігаючи при цьому основні співвідношення.
(дійсно, про зменшення якось й не подумав...)
В Шостці все згнило ще на початку 2000-х, евакуюн!
Сістер безкутої походу.
Як же ці смарагдові конферансьє дістали!
Зробить,поставте в безперервне виробництво потім розповідайте!
Якби Порох 5 років ТІЛЬКИ анонсував безвіз,а не працював над його здобутком,скількиб сотень тисяч громадян загинулоб замість переховуватись у ЄС?!
Єдине що вдалось масштабувати - так це крадіжки. Домасштабувались що потрібно закрити НАБУ.
Інакше кодло кварталу95, яке керує Україною, потрібно садовити на держаки від лопат в повному складі.
я чекаю з нетерпінням
"Что б никто не догадался".
Масштабувати мінімальні пенсіі і зарплати то не на часі?
В 2019-му році програму зупинено, і поновлено тільки у 2023-му.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC-2_(%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%9A) https://uk.m.wikipedia.org/.../%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC-2...
12 квітня 2020-го року Держава не виділила фінансування на Павлоградський хімічний завод (ПХЗ), який виробляє, переробляє і утилізує ракетне паливо.
Вже звільнено 687 працівників. Зупинка заводу буде означати зупинку всієї ракетної галузі, зокрема виробництво ракет "Вільха" та інших. Директор заводу Леонід Шиман.
Відео директора заводу
https://fb.watch/p0qQoDUllA/
https://www.ukrmilitary.com/2020/04/phz.html?m=1
2017-й рік. Запуск державної цільової програми створення та освоєння виробництва *********** та продуктів спеціальної хімії до 2021-го року. (Зеленський переніс виконання з 2021-го на 2024-й рік своїм указом 59/2020 від 27 лютого 2020-го року).
Ще раз.
Програма освоєння виробництва снарядів, вибухівки і порохів була прийнята і затверджена ще в 2017 році. Виконана мала бути вже в 2021 році. З приходом Зеленського зупинена.
ДАХК "Артем" з початку 2021 року переходить на одноденний робочий тиждень: замовлень на "Нептун", "Вільху", РС-80 та снаряди немає.
плісняві все подають у майбутньому часі.
почитав "тези" у статті і не допетрав до чого тут вибухівка.
Вибухівка в смартфоні?
- Ні , я не п'ю !
Тіко будете...
А раніше не дозволяло несприятливе розташування зірок Сад-ад-Забіх??
Досить *******, просто робіть.
Анонсойoбаpi
Повний пздець! В країні війна вже 11 років з гаком!.. Нова йуля сцить в очі українцям по новому?
бугога
окуляри вумні не допоможуть