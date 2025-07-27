Будемо масштабувати власне виробництво вибухівки в Україні, - Свириденко

Минув тиждень від початку роботи нового уряду. Його очільниця Юлія Свириденко підбила перші підсумки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис прем'єрки у телеграм-каналі.

За її словами, протезування - сьогодні одне з головних завдань у сфері соціальної політики. Потрібно зробити так, щоб кожен, хто цього потребує, і військовий, і цивільний, отримав якісний протез вчасно.

"Сьогодні мала можливість побачити сучасне українське виробництво Esper Bionics - приклад технологій, що реально змінюють життя. Ми хочемо, щоб цей ринок розвивався. З’являлося більше українських виробників. Тому уряд планує запустити гранти на біонічні протези", - пояснила вона.

Свириденко також цього тижня зустрічалася із фахівцями з реабілітації, виробниками, керівниками центрів.

"Ми бачимо, що багато людей змушені чекати на протез або стикаються з неякісною допомогою.

Тому поставили завдання Мінсоцполітики та Міністерству охорони здоров’я визначити чіткий план врегулювання проблемних питань", - додала вона.

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Коментуючи ситуацію в оборонному секторі, Свириденко зазначила, що уряд буде масштабувати власне виробництво вибухівки в Україні. Разом із Мінцифри запустили новий грантовий конкурс у межах Brave1.

"Наша мета - щоб усе, від обладнання до хімії, виготовлялось в Україні. Системно і в потрібних обсягах", - зазначила очільниця уряду.

"В економіці - ми дали старт реалізації рішення РНБО про мораторій для правоохоронців на перевірки бізнесу. Бізнес очікує від Уряду відчутні кроки з дерегуляції. Тому починаємо аудит усіх державних видатків. Плануємо значне скорочення бюрократичних процедур. Продовжуємо роботу з міністрами. З кожним очільником міністерства зустрічаюся окремо - напрацьовуємо конкретні плани. Вони увійдуть у Програму дій Уряду", - резюмує Свириденко.

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