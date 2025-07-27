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Новости Боевіе действия на Запорожье
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Воины 210 отдельного штурмового полка выбили врага с позиций и продвинулись в Запорожской области, - пресс-центр полка

зсу продвинулись в Запорожье

В результате тщательно спланированных штурмовых действий 1 штурмовой батальон 210 отдельного штурмового полка продвинулся в Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-центра полка.

Как отмечается, наши военные выбили врага и заняли позиции, которые до этого длительное время неудачно штурмовали другие подразделения.

"Такой успех стал возможным исключительно благодаря детально спланированной и идеально выполненной штурмовой операции с использованием артиллерии и дронов для поддержки штурмовиков. Важно, что нам удалось освободить украинские территории без единой потери со стороны наших Воинов", - добавили в полку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг продолжает закрепляться в Каменском и проводит штурмовые действия на Степногорск, - DeepState

Видеоподтверждение обещают предоставить вскоре.

скрин продвижения

Автор: 

Запорожская область (3342) боевые действия (4583) ВСУ (6787) война в Украине (5375)


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Топ комментарии
+15
Молодці !
Слава ЗСУ !
Бережи вас Бог !

.
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27.07.2025 13:59 Ответить
+6
СПАСИ І СОХРАНИ ВАС ВИЩА СИЛА
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27.07.2025 14:21 Ответить
+3
Запорізька область" - це ******* адміністративна територія.

"Запорожжя" - це історична назва ширшого регіону, пов'язаного з козацтвом, який охоплював значно більші землі, ніж ******* Запорізька область.
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27.07.2025 14:18 Ответить
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27.07.2025 13:57 Ответить
https://porokhivnytsya.com.ua/2019/12/10/zaporozhzhia_vs_zaporizhchyna/
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27.07.2025 13:59 Ответить
поки ми сперечаємось як писати українською, можемо втратити саме місто, там все дуже складно, не зважаючи на успішне відбиття маленької частини втрачених позицій.
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27.07.2025 18:11 Ответить
Колись у коментах на Цензорі зі мною сварився "5копійок" за цю "ЗапороЖчину" 🤯🤯🤯
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27.07.2025 18:24 Ответить
Хоча іноді зустрічається варіант "Запорожжя", який є історичною назвою для ширшого регіону (землі за Дніпровими порогами), офіційно місто називається Запоріжжя. Цю назву місто отримало у 1921 році, і вона відповідає ******** нормам української мови.

Національна комісія зі стандартів державної мови, яка розглядала це питання, визнала обидва варіанти коректними з точки зору української мови, але Запоріжжя залишається офіційною та усталеною назвою для міста.
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27.07.2025 14:14 Ответить
Запорізька область" - це ******* адміністративна територія.

"Запорожжя" - це історична назва ширшого регіону, пов'язаного з козацтвом, який охоплював значно більші землі, ніж ******* Запорізька область.
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27.07.2025 14:18 Ответить
Молодці !
Слава ЗСУ !
Бережи вас Бог !

.
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27.07.2025 13:59 Ответить
СПАСИ І СОХРАНИ ВАС ВИЩА СИЛА
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27.07.2025 14:21 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Приклад, відсутності втручання, ухилянта-СРАТЬєха з ларьочником та стефанчуками, у дії Захисників України!! Проте, вони, добряче нагадили Україні, своїми Оманськими діями-провокаціями, в Урядовому кварталі щодо НАЗК і САП!
ЯкунОвоща з московітами, це навіть не здивувало….Шлепери…
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27.07.2025 14:55 Ответить
"пресцентр полку" - багато живуть
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27.07.2025 15:02 Ответить
Дякуємо. Молодці. Велико дяка.
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27.07.2025 16:49 Ответить
Якби після кожного вибивання публікували втрати які зазнав підрозділ і втрат було в раз менше.
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27.07.2025 17:50 Ответить
Бийте, та гоніть їх з нашої землі. славетні Герої України.
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27.07.2025 20:39 Ответить
 
 