Воины 210 отдельного штурмового полка выбили врага с позиций и продвинулись в Запорожской области, - пресс-центр полка

В результате тщательно спланированных штурмовых действий 1 штурмовой батальон 210 отдельного штурмового полка продвинулся в Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-центра полка.

Как отмечается, наши военные выбили врага и заняли позиции, которые до этого длительное время неудачно штурмовали другие подразделения.

"Такой успех стал возможным исключительно благодаря детально спланированной и идеально выполненной штурмовой операции с использованием артиллерии и дронов для поддержки штурмовиков. Важно, что нам удалось освободить украинские территории без единой потери со стороны наших Воинов", - добавили в полку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг продолжает закрепляться в Каменском и проводит штурмовые действия на Степногорск, - DeepState

Видеоподтверждение обещают предоставить вскоре.