Воины 210 отдельного штурмового полка выбили врага с позиций и продвинулись в Запорожской области, - пресс-центр полка
В результате тщательно спланированных штурмовых действий 1 штурмовой батальон 210 отдельного штурмового полка продвинулся в Запорожской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-центра полка.
Как отмечается, наши военные выбили врага и заняли позиции, которые до этого длительное время неудачно штурмовали другие подразделения.
"Такой успех стал возможным исключительно благодаря детально спланированной и идеально выполненной штурмовой операции с использованием артиллерии и дронов для поддержки штурмовиков. Важно, что нам удалось освободить украинские территории без единой потери со стороны наших Воинов", - добавили в полку.
Видеоподтверждение обещают предоставить вскоре.
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+15 Алекс Мышкевич
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+6 MsSkifia #566162
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Національна комісія зі стандартів державної мови, яка розглядала це питання, визнала обидва варіанти коректними з точки зору української мови, але Запоріжжя залишається офіційною та усталеною назвою для міста.
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