Воїни 210 окремого штурмового полку вибили ворога з позицій та просунулися на Запоріжжі, - пресцентр полку
В результаті ретельно спланованих штурмових дій 1 штурмовий батальйон 210 окремого штурмового полку просунувся у Запорізькій області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресцентру полку.
Як зазначається, наші військові вибили ворога і зайняли позиції, які до цього тривалий час невдало штурмували інші підрозділи.
"Такий успіх став можливим виключно завдяки детально спланованій та ідеально виконаній штурмовій операції з використанням артилерії та дронів для підтримки штурмовиків. Важливо, що нам вдалося звільнити українські території без жодної втрати з боку наших Воїнів", - додали у полку.
Відеопідтвердження обіцяють надати незабаром.
Топ коментарі
+13 Алекс Мышкевич
показати весь коментар27.07.2025 13:59 Відповісти Посилання
+5 MsSkifia #566162
показати весь коментар27.07.2025 14:21 Відповісти Посилання
+2 COSTA #576021
показати весь коментар27.07.2025 14:18 Відповісти Посилання
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Національна комісія зі стандартів державної мови, яка розглядала це питання, визнала обидва варіанти коректними з точки зору української мови, але Запоріжжя залишається офіційною та усталеною назвою для міста.
"Запорожжя" - це історична назва ширшого регіону, пов'язаного з козацтвом, який охоплював значно більші землі, ніж ******* Запорізька область.
Слава ЗСУ !
Бережи вас Бог !
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Приклад, відсутності втручання, ухилянта-СРАТЬєха з ларьочником та стефанчуками, у дії Захисників України!! Проте, вони, добряче нагадили Україні, своїми Оманськими діями-провокаціями, в Урядовому кварталі щодо НАЗК і САП!
ЯкунОвоща з московітами, це навіть не здивувало….Шлепери…