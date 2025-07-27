Воїни 210 окремого штурмового полку вибили ворога з позицій та просунулися на Запоріжжі, - пресцентр полку

В результаті ретельно спланованих штурмових дій 1 штурмовий батальйон 210 окремого штурмового полку просунувся у Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресцентру полку.

Як зазначається, наші військові вибили ворога і зайняли позиції, які до цього тривалий час невдало штурмували інші підрозділи.

"Такий успіх став можливим виключно завдяки детально спланованій та ідеально виконаній штурмовій операції з використанням артилерії та дронів для підтримки штурмовиків. Важливо, що нам вдалося звільнити українські території без жодної втрати з боку наших Воїнів", - додали у полку.

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Відеопідтвердження обіцяють надати незабаром.