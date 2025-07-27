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Новини Бойові дії на Запорізькому напрямку
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Воїни 210 окремого штурмового полку вибили ворога з позицій та просунулися на Запоріжжі, - пресцентр полку

зсу просунулися на Запоріжжі

В результаті ретельно спланованих штурмових дій 1 штурмовий батальйон 210 окремого штурмового полку просунувся у Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресцентру полку.

Як зазначається, наші військові вибили ворога і зайняли позиції, які до цього тривалий час невдало штурмували інші підрозділи.

"Такий успіх став можливим виключно завдяки детально спланованій та ідеально виконаній штурмовій операції з використанням артилерії та дронів для підтримки штурмовиків. Важливо, що нам вдалося звільнити українські території без жодної втрати з боку наших Воїнів", - додали у полку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог продовжує закріплюватися у Кам’янському та проводить штурмові дії на Степногірськ, - DeepState

Відеопідтвердження обіцяють надати незабаром.

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Автор: 

Запорізька область (3874) бойові дії (4337) ЗСУ (7778) війна в Україні (5400)


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Топ коментарі
+13
Молодці !
Слава ЗСУ !
Бережи вас Бог !

.
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27.07.2025 13:59 Відповісти
+5
СПАСИ І СОХРАНИ ВАС ВИЩА СИЛА
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27.07.2025 14:21 Відповісти
+2
Запорізька область" - це ******* адміністративна територія.

"Запорожжя" - це історична назва ширшого регіону, пов'язаного з козацтвом, який охоплював значно більші землі, ніж ******* Запорізька область.
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27.07.2025 14:18 Відповісти
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27.07.2025 13:57 Відповісти
https://porokhivnytsya.com.ua/2019/12/10/zaporozhzhia_vs_zaporizhchyna/
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27.07.2025 13:59 Відповісти
Хоча іноді зустрічається варіант "Запорожжя", який є історичною назвою для ширшого регіону (землі за Дніпровими порогами), офіційно місто називається Запоріжжя. Цю назву місто отримало у 1921 році, і вона відповідає ******** нормам української мови.

Національна комісія зі стандартів державної мови, яка розглядала це питання, визнала обидва варіанти коректними з точки зору української мови, але Запоріжжя залишається офіційною та усталеною назвою для міста.
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27.07.2025 14:14 Відповісти
Запорізька область" - це ******* адміністративна територія.

"Запорожжя" - це історична назва ширшого регіону, пов'язаного з козацтвом, який охоплював значно більші землі, ніж ******* Запорізька область.
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27.07.2025 14:18 Відповісти
Молодці !
Слава ЗСУ !
Бережи вас Бог !

.
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27.07.2025 13:59 Відповісти
СПАСИ І СОХРАНИ ВАС ВИЩА СИЛА
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27.07.2025 14:21 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Приклад, відсутності втручання, ухилянта-СРАТЬєха з ларьочником та стефанчуками, у дії Захисників України!! Проте, вони, добряче нагадили Україні, своїми Оманськими діями-провокаціями, в Урядовому кварталі щодо НАЗК і САП!
ЯкунОвоща з московітами, це навіть не здивувало….Шлепери…
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27.07.2025 14:55 Відповісти
"пресцентр полку" - багато живуть
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27.07.2025 15:02 Відповісти
Дякуємо. Молодці. Велико дяка.
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27.07.2025 16:49 Відповісти
Якби після кожного вибивання публікували втрати які зазнав підрозділ і втрат було в раз менше.
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27.07.2025 17:50 Відповісти
 
 