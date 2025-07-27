Глава МИД Австрии Майньль-Райзингер о возможности вступления страны в НАТО: Нейтралитет нас не защищает
Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что сам по себе нейтралитет больше не гарантирует безопасности Австрии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Die Welt.
"Ясно одно: сам по себе нейтралитет нас не защищает. Австрию на фоне все более неопределенной глобальной ситуации безопасности и все более агрессивной России защищают инвестиции в собственную обороноспособность, а также в партнерские отношения", - сказала Майнль-Райзингер.
Она подчеркнула, что принципиально открыта к публичным дебатам о будущем австрийской политики безопасности и обороны.
"Хотя сейчас в парламенте и среди населения нет большинства, которое бы поддержало членство в НАТО, такие дебаты могут быть очень плодотворными", - добавила министр.
Майнль-Райзингер отметила, что Австрия не может сидеть сложа руки и говорить: если мы никому не нанесем вреда, то никто не нанесет вреда и нам. По ее мнению, это было бы наивно.
"Мир изменился. Но я хотела бы сказать прямо: в лице ЕС мы уже имеем партнера, который защитит нас в чрезвычайной ситуации. В то же время мы делаем значительный вклад в европейскую безопасность. Мы отправляем солдат в многочисленные миротворческие миссии ЕС и делаем все возможное, чтобы поддержать общую европейскую политику безопасности и обороны в финансовом, военном и политическом плане. В этом смысле нейтралитет Австрии уже заметно изменился с момента вступления в ЕС в 1995 году", - сказала она.
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Та наче усю вашу славетну історію вас не нейтралітет захищав!
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Довго доходить, ОЧЕВИДНЕ, до керовників Австрії, те, що уже очевидне для Швеції та Фінляндії, особливо, після московських війн в Ічкерії, Грузії, Абхазії, Нагірному Карабасі, Молдові та 11 років, війни московитів, проти Мирної України!!
Але ж, не за дарма, гадила Австійцям, ота очильниця МЗС Австрії, що так швидко, утікла на мордовію, як і якунОвощ та башар асад!?!