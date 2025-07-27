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Глава МИД Австрии Майньль-Райзингер о возможности вступления страны в НАТО: Нейтралитет нас не защищает

Майнль-Райзингер о вступлении Австрии в НАТО

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что сам по себе нейтралитет больше не гарантирует безопасности Австрии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Die Welt.

"Ясно одно: сам по себе нейтралитет нас не защищает. Австрию на фоне все более неопределенной глобальной ситуации безопасности и все более агрессивной России защищают инвестиции в собственную обороноспособность, а также в партнерские отношения", - сказала Майнль-Райзингер.

Она подчеркнула, что принципиально открыта к публичным дебатам о будущем австрийской политики безопасности и обороны.

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"Хотя сейчас в парламенте и среди населения нет большинства, которое бы поддержало членство в НАТО, такие дебаты могут быть очень плодотворными", - добавила министр.

Майнль-Райзингер отметила, что Австрия не может сидеть сложа руки и говорить: если мы никому не нанесем вреда, то никто не нанесет вреда и нам. По ее мнению, это было бы наивно.

"Мир изменился. Но я хотела бы сказать прямо: в лице ЕС мы уже имеем партнера, который защитит нас в чрезвычайной ситуации. В то же время мы делаем значительный вклад в европейскую безопасность. Мы отправляем солдат в многочисленные миротворческие миссии ЕС и делаем все возможное, чтобы поддержать общую европейскую политику безопасности и обороны в финансовом, военном и политическом плане. В этом смысле нейтралитет Австрии уже заметно изменился с момента вступления в ЕС в 1995 году", - сказала она.

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Автор: 

Австрия (839) НАТО (10227) нейтралитет (33)


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Топ комментарии
+7
Респект, за здоровий глузд!
Довго доходить, ОЧЕВИДНЕ, до керовників Австрії, те, що уже очевидне для Швеції та Фінляндії, особливо, після московських війн в Ічкерії, Грузії, Абхазії, Нагірному Карабасі, Молдові та 11 років, війни московитів, проти Мирної України!!
Але ж, не за дарма, гадила Австійцям, ота очильниця МЗС Австрії, що так швидко, утікла на мордовію, як і якунОвощ та башар асад!?!
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27.07.2025 14:36 Ответить
+5
Україну нейтралітет дуже захистив і захищає

.
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27.07.2025 14:32 Ответить
+3
Да на яркий хрін Австрія в НАТО потрібна.В Австрії практично немає армії і немає бажання її створювати в реальні строки. Це ще одна Угорщина, яка ні за кого не буде воювати, але буде вимагати повної та гарантованої безпеки від НАТО. Австрія набита російською агентурою та шанувальниками раші, як соняшник насінням. Це 100% баласт для НАТО.
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27.07.2025 15:07 Ответить
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Нейтралітет нас не захищає

Та наче усю вашу славетну історію вас не нейтралітет захищав!
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27.07.2025 14:22 Ответить
Україну нейтралітет дуже захистив і захищає

.
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27.07.2025 14:32 Ответить
Респект, за здоровий глузд!
Довго доходить, ОЧЕВИДНЕ, до керовників Австрії, те, що уже очевидне для Швеції та Фінляндії, особливо, після московських війн в Ічкерії, Грузії, Абхазії, Нагірному Карабасі, Молдові та 11 років, війни московитів, проти Мирної України!!
Але ж, не за дарма, гадила Австійцям, ота очильниця МЗС Австрії, що так швидко, утікла на мордовію, як і якунОвощ та башар асад!?!
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27.07.2025 14:36 Ответить
Це ті які постійно нам нав'язують переговори і підписання так званого миру з рашистами і призивають змиритися з капітуляцією. Ну так навіщо вам НАТО, якщо просто підпишете мир з рашистами і китайцями коли вони підійдуть до ваших кордонів
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27.07.2025 14:41 Ответить
Але ж того робити ніззя. Ескаляція ж буде.
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27.07.2025 15:03 Ответить
Да на яркий хрін Австрія в НАТО потрібна.В Австрії практично немає армії і немає бажання її створювати в реальні строки. Це ще одна Угорщина, яка ні за кого не буде воювати, але буде вимагати повної та гарантованої безпеки від НАТО. Австрія набита російською агентурою та шанувальниками раші, як соняшник насінням. Це 100% баласт для НАТО.
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27.07.2025 15:07 Ответить
Наразі ми читаємо це повідомлення міністерки закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер
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27.07.2025 16:10 Ответить
Австрія зрозуміла, що поруч з ними кордони Словаччини і Угорщини - підстилок Пуйла і вони в любий момент можуть пропустити ту потвору-орду, а на НАТО ще ніхто не нападав і не нападе, крім брехання ротом, що нападемо і там не діє стаття 5. Все діє і дуже переконливо.
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27.07.2025 15:09 Ответить
Тим більше ці країни офіційно заявляли що у разі нападу на них вони не будуть чинити спротив заради захисту життя нації. Вони думають що без спротиву кацапи їх пожаліють та не вбиватимуть. Ню-ню.
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27.07.2025 17:47 Ответить
Головне щоб не ще одним троянським конем москви . Хоча зараз там здається влада змінилася..
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27.07.2025 15:56 Ответить
Як казав мій друг: - Дивно. Укол в жопу - а просвітлення в голові.
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27.07.2025 16:08 Ответить
РФ напала на Україну коли вона була офіційно нейтральною країною.
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27.07.2025 16:10 Ответить
А з ким це зібрались воювати австріяки ?
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27.07.2025 17:19 Ответить
Передбачують можливі варіанти. Це спочатку падіння України. Після цього вхід кацапів у Словаччину та Угорщину. Вони здадуться без спроти ву і про це офіційно заявляли. Ось тобі і противник з яким австріякам доведеться воювати. Кацапа називається.
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27.07.2025 17:50 Ответить
Нехай памперси собі куплять .
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27.07.2025 17:54 Ответить
Таке враження ,що рашку бояться більше, ніж колись ссср і країни варшавського договору .
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27.07.2025 17:21 Ответить
Австрія це велика і пухнаста резидентура **********, яка зтягує гроші корупціонерів з пострадянський країн, Китаю, Вєтнаму, Сирії і т.п. країн гарантуючи всіляким Фірташам притулок і захист від будь якого переслідування в країнах з яких злодії втекли. Верхівка країни, схоже, корумпована і охоче приймає хабарі від міжнародних злочинців. А як інакше пояснити таку "феєричну лояльність" до мразоти?
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27.07.2025 19:08 Ответить
 
 