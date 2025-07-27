Глава МИД Австрии Майньль-Райзингер о возможности вступления страны в НАТО: Нейтралитет нас не защищает

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что сам по себе нейтралитет больше не гарантирует безопасности Австрии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Die Welt.

"Ясно одно: сам по себе нейтралитет нас не защищает. Австрию на фоне все более неопределенной глобальной ситуации безопасности и все более агрессивной России защищают инвестиции в собственную обороноспособность, а также в партнерские отношения", - сказала Майнль-Райзингер.

Она подчеркнула, что принципиально открыта к публичным дебатам о будущем австрийской политики безопасности и обороны.

Также читайте: Нейтральные страны должны присоединиться к НАТО, если они хотят защиты, - министр обороны Британии Шеппс

"Хотя сейчас в парламенте и среди населения нет большинства, которое бы поддержало членство в НАТО, такие дебаты могут быть очень плодотворными", - добавила министр.

Майнль-Райзингер отметила, что Австрия не может сидеть сложа руки и говорить: если мы никому не нанесем вреда, то никто не нанесет вреда и нам. По ее мнению, это было бы наивно.

"Мир изменился. Но я хотела бы сказать прямо: в лице ЕС мы уже имеем партнера, который защитит нас в чрезвычайной ситуации. В то же время мы делаем значительный вклад в европейскую безопасность. Мы отправляем солдат в многочисленные миротворческие миссии ЕС и делаем все возможное, чтобы поддержать общую европейскую политику безопасности и обороны в финансовом, военном и политическом плане. В этом смысле нейтралитет Австрии уже заметно изменился с момента вступления в ЕС в 1995 году", - сказала она.

Также читайте: Россия после войны в Украине станет сильнее и готовится к конфликту со странами НАТО, - генерал Бундесвера