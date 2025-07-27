Глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер про можливість вступу країни до НАТО: Нейтралітет нас не захищає
Міністерка закодонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер заявила, що сам по собі нейтралітет більше не гарантує безпеки Австрії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Die Welt.
"Зрозуміло одне: сам по собі нейтралітет нас не захищає. Австрію на тлі дедалі більш непевної глобальної безпекової ситуації і дедалі агресивнішої Росії захищають інвестиції у власну обороноздатність, а також у партнерські відносини", – сказала Майнль-Райзінгер.
Вона наголосила, що є принципово відкритою до публічних дебатів про майбутнє австрійської політики безпеки та оборони.
"Хоча наразі в парламенті і серед населення немає більшості, яка б підтримала членство в НАТО, такі дебати можуть бути дуже плідними", – додала міністерка.
Майнль-Райзінгер зауважила, що Австрія не може сидіти склавши руки і казати: якщо ми нікому не завдамо шкоди, то ніхто не завдасть шкоди й нам. На її думку, це було б наївно.
"Світ змінився. Але я хотіла б сказати прямо: в особі ЄС ми вже маємо партнера, який захистить нас у надзвичайній ситуації. Водночас ми робимо значний внесок у європейську безпеку. Ми відправляємо солдатів до численних миротворчих місій ЄС і робимо все можливе, щоб підтримати спільну європейську політику безпеки і оборони у фінансовому, військовому і політичному плані. У цьому сенсі нейтралітет Австрії вже помітно змінився з моменту вступу до ЄС 1995 року", – сказала вона.
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Та наче усю вашу славетну історію вас не нейтралітет захищав!
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Довго доходить, ОЧЕВИДНЕ, до керовників Австрії, те, що уже очевидне для Швеції та Фінляндії, особливо, після московських війн в Ічкерії, Грузії, Абхазії, Нагірному Карабасі, Молдові та 11 років, війни московитів, проти Мирної України!!
Але ж, не за дарма, гадила Австійцям, ота очильниця МЗС Австрії, що так швидко, утікла на мордовію, як і якунОвощ та башар асад!?!