УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8484 відвідувача онлайн
Новини Можлива атака РФ на НАТО Наступ Росії на країни НАТО
1 470 16

Глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер про можливість вступу країни до НАТО: Нейтралітет нас не захищає

Майнль-Райзінгер про вступ Австрії до НАТО

Міністерка закодонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер заявила, що сам по собі нейтралітет більше не гарантує безпеки Австрії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Die Welt.

"Зрозуміло одне: сам по собі нейтралітет нас не захищає. Австрію на тлі дедалі більш непевної глобальної безпекової ситуації і дедалі агресивнішої Росії захищають інвестиції у власну обороноздатність, а також у партнерські відносини", – сказала Майнль-Райзінгер.

Вона наголосила, що є принципово відкритою до публічних дебатів про майбутнє австрійської політики безпеки та оборони.

Також читайте: Нейтральні країни повинні приєднатися до НАТО, якщо вони хочуть захисту, - міністр оборони Британії Шеппс

"Хоча наразі в парламенті і серед населення немає більшості, яка б підтримала членство в НАТО, такі дебати можуть бути дуже плідними", – додала міністерка.

Майнль-Райзінгер зауважила, що Австрія не може сидіти склавши руки і казати: якщо ми нікому не завдамо шкоди, то ніхто не завдасть шкоди й нам. На її думку, це було б наївно.

"Світ змінився. Але я хотіла б сказати прямо: в особі ЄС ми вже маємо партнера, який захистить нас у надзвичайній ситуації. Водночас ми робимо значний внесок у європейську безпеку. Ми відправляємо солдатів до численних миротворчих місій ЄС і робимо все можливе, щоб підтримати спільну європейську політику безпеки і оборони у фінансовому, військовому і політичному плані. У цьому сенсі нейтралітет Австрії вже помітно змінився з моменту вступу до ЄС 1995 року", – сказала вона.

Також читайте: Росія після війни в Україні стане сильнішою і готується до конфлікту із країнами НАТО, - генерал Бундесверу

Автор: 

Австрія (993) НАТО (6690) нейтралітет (24)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Респект, за здоровий глузд!
Довго доходить, ОЧЕВИДНЕ, до керовників Австрії, те, що уже очевидне для Швеції та Фінляндії, особливо, після московських війн в Ічкерії, Грузії, Абхазії, Нагірному Карабасі, Молдові та 11 років, війни московитів, проти Мирної України!!
Але ж, не за дарма, гадила Австійцям, ота очильниця МЗС Австрії, що так швидко, утікла на мордовію, як і якунОвощ та башар асад!?!
показати весь коментар
27.07.2025 14:36 Відповісти
+4
Україну нейтралітет дуже захистив і захищає

.
показати весь коментар
27.07.2025 14:32 Відповісти
+3
Да на яркий хрін Австрія в НАТО потрібна.В Австрії практично немає армії і немає бажання її створювати в реальні строки. Це ще одна Угорщина, яка ні за кого не буде воювати, але буде вимагати повної та гарантованої безпеки від НАТО. Австрія набита російською агентурою та шанувальниками раші, як соняшник насінням. Це 100% баласт для НАТО.
показати весь коментар
27.07.2025 15:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нейтралітет нас не захищає

Та наче усю вашу славетну історію вас не нейтралітет захищав!
показати весь коментар
27.07.2025 14:22 Відповісти
Україну нейтралітет дуже захистив і захищає

.
показати весь коментар
27.07.2025 14:32 Відповісти
Респект, за здоровий глузд!
Довго доходить, ОЧЕВИДНЕ, до керовників Австрії, те, що уже очевидне для Швеції та Фінляндії, особливо, після московських війн в Ічкерії, Грузії, Абхазії, Нагірному Карабасі, Молдові та 11 років, війни московитів, проти Мирної України!!
Але ж, не за дарма, гадила Австійцям, ота очильниця МЗС Австрії, що так швидко, утікла на мордовію, як і якунОвощ та башар асад!?!
показати весь коментар
27.07.2025 14:36 Відповісти
Це ті які постійно нам нав'язують переговори і підписання так званого миру з рашистами і призивають змиритися з капітуляцією. Ну так навіщо вам НАТО, якщо просто підпишете мир з рашистами і китайцями коли вони підійдуть до ваших кордонів
показати весь коментар
27.07.2025 14:41 Відповісти
Але ж того робити ніззя. Ескаляція ж буде.
показати весь коментар
27.07.2025 15:03 Відповісти
Да на яркий хрін Австрія в НАТО потрібна.В Австрії практично немає армії і немає бажання її створювати в реальні строки. Це ще одна Угорщина, яка ні за кого не буде воювати, але буде вимагати повної та гарантованої безпеки від НАТО. Австрія набита російською агентурою та шанувальниками раші, як соняшник насінням. Це 100% баласт для НАТО.
показати весь коментар
27.07.2025 15:07 Відповісти
Наразі ми читаємо це повідомлення міністерки закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер
показати весь коментар
27.07.2025 16:10 Відповісти
Австрія зрозуміла, що поруч з ними кордони Словаччини і Угорщини - підстилок Пуйла і вони в любий момент можуть пропустити ту потвору-орду, а на НАТО ще ніхто не нападав і не нападе, крім брехання ротом, що нападемо і там не діє стаття 5. Все діє і дуже переконливо.
показати весь коментар
27.07.2025 15:09 Відповісти
Тим більше ці країни офіційно заявляли що у разі нападу на них вони не будуть чинити спротив заради захисту життя нації. Вони думають що без спротиву кацапи їх пожаліють та не вбиватимуть. Ню-ню.
показати весь коментар
27.07.2025 17:47 Відповісти
Головне щоб не ще одним троянським конем москви . Хоча зараз там здається влада змінилася..
показати весь коментар
27.07.2025 15:56 Відповісти
Як казав мій друг: - Дивно. Укол в жопу - а просвітлення в голові.
показати весь коментар
27.07.2025 16:08 Відповісти
РФ напала на Україну коли вона була офіційно нейтральною країною.
показати весь коментар
27.07.2025 16:10 Відповісти
А з ким це зібрались воювати австріяки ?
показати весь коментар
27.07.2025 17:19 Відповісти
Передбачують можливі варіанти. Це спочатку падіння України. Після цього вхід кацапів у Словаччину та Угорщину. Вони здадуться без спроти ву і про це офіційно заявляли. Ось тобі і противник з яким австріякам доведеться воювати. Кацапа називається.
показати весь коментар
27.07.2025 17:50 Відповісти
Нехай памперси собі куплять .
показати весь коментар
27.07.2025 17:54 Відповісти
Таке враження ,що рашку бояться більше, ніж колись ссср і країни варшавського договору .
показати весь коментар
27.07.2025 17:21 Відповісти
 
 