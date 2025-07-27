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Новости Обстрелы Херсона
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Оккупанты атаковали из артиллерии центр Херсона: пострадала женщина

в Херсоне пострадала женщина из-за обстрела РФ

Днем воскресенья, 27 июля, российские оккупанты атаковали из артиллерии Центральный район Херсона. В результате вражеского обстрела пострадала женщина.

Об этом в телеграм сообщила Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 13:00 российские оккупационные войска ударили из артиллерии по Центральному району Херсона", - говорится в сообщении.

Под вражеский удар попала 58-летняя женщина. Она получила взрывную травму и ранение брюшной полости.

Женщину госпитализировали, она получает всю необходимую помощь.

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