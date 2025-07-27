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Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: Одна погибшая и семь раненых, в частности ребенок. ФОТОрепортаж

В результате вражеских обстрелов Херсонской области ранения разной степени тяжести получили шесть взрослых и малолетний ребенок, одна женщина скончалась. Также повреждены частные дома и многоэтажки, транспортные средства, частное предприятие и ЛЭП.

О последствиях вражеских обстрелов рассказали в ГУ Нацполиции в Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вчера российские войска обстреливали деоккупированную территорию Херсонской области из артиллерии, минометов, вертолетов и массированно атаковали беспилотниками.

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Под вражеским прицелом находились Херсон, Антоновка, Белозерка, Кизомис, Станислав, Софиевка, Садовое, Новодмитровка, Никольское, Опытное, Берислав, Костырка, Новорайск, Гавриловка, Дудчаны, Шевченковка, Веселое, Казацкое.

В течение дня враг наносил артиллерийские удары.

Наслідки обстрілів Херсонщини 26 липня

Так, под артобстрел попала Белозерка. В результате "прилетов" повреждены четыре частных дома, минно-взрывные травмы получили 66-летняя женщина, 32-летний мужчина и его 59-летний отец. А у 27-летней женщины и ее 9-летнего сына врачи диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга, при этом малолетний ребенок также получил открытые раны лба, рук и ног.

Также в результате артиллерийских ударов в Днепровском районе повреждениям подверглись два частных дома и гражданский легковой автомобиль, в Центральном районе – многоквартирный дом и памятник, в Корабельном районе – многоэтажка, на Белозерщине и Высокопольщине – линии энергоснабжения, в Шевченковке – два хозяйственных постройки, в Дудчанах и Никольском – по одному частному дому.

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В Белозерке дронами повреждены два транспортных средства. Также в результате одного из этих взрывов ранен 53-летний мужчина. Он получил минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, контузию и многочисленные осколочные ранения тела.

В Костырке дважды вражеские FPV-дроны атаковали микроавтобус, на котором в местный магазин доставляли продукты. В результате транспортное средство получил механические повреждения.

Наслідки обстрілів Херсонщини 26 липня

Также этим типом БПЛА россияне тоже у магазина повредили гражданский микроавтобус в Новорайске. Другой FPV-дрон сдетонировал на открытой местности, в результате чего возник пожар сухой растительности.

В Херсоне в микрорайоне "Северный" россияне попали в БПЛА по предприятию, там начался пожар.

В Днепровском районе оператор российского дрона сбросил взрывное устройство рядом с 46-летним мужчиной. В результате пострадавший получил минно-взрывную травму, осколочные ранения ноги и спины.

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В Станиславе частное домовладение также подверглось повреждениям после сбрасывания боеприпаса с БпЛА.

Кроме того, в Бериславе после сбрасывания боеприпаса произошло возгорание частного домовладения. Помогала тушить пожар 49-летняя местная жительница. В результате женщина отравилась угарным газом и скончалась.

Наслідки обстрілів Херсонщини 26 липня
Наслідки обстрілів Херсонщини 26 липня
Наслідки обстрілів Херсонщини 26 липня
Наслідки обстрілів Херсонщини 26 липня
Наслідки обстрілів Херсонщини 26 липня
Наслідки обстрілів Херсонщини 26 липня
Наслідки обстрілів Херсонщини 26 липня

Автор: 

обстрел (28724) Херсон (2976) Берислав (162) Херсонская область (5050) Бериславский район (111) Херсонский район (467) Белозерка (66)


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