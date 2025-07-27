Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: Одна погибшая и семь раненых, в частности ребенок. ФОТОрепортаж
В результате вражеских обстрелов Херсонской области ранения разной степени тяжести получили шесть взрослых и малолетний ребенок, одна женщина скончалась. Также повреждены частные дома и многоэтажки, транспортные средства, частное предприятие и ЛЭП.
О последствиях вражеских обстрелов рассказали в ГУ Нацполиции в Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, вчера российские войска обстреливали деоккупированную территорию Херсонской области из артиллерии, минометов, вертолетов и массированно атаковали беспилотниками.
Под вражеским прицелом находились Херсон, Антоновка, Белозерка, Кизомис, Станислав, Софиевка, Садовое, Новодмитровка, Никольское, Опытное, Берислав, Костырка, Новорайск, Гавриловка, Дудчаны, Шевченковка, Веселое, Казацкое.
В течение дня враг наносил артиллерийские удары.
Так, под артобстрел попала Белозерка. В результате "прилетов" повреждены четыре частных дома, минно-взрывные травмы получили 66-летняя женщина, 32-летний мужчина и его 59-летний отец. А у 27-летней женщины и ее 9-летнего сына врачи диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга, при этом малолетний ребенок также получил открытые раны лба, рук и ног.
Также в результате артиллерийских ударов в Днепровском районе повреждениям подверглись два частных дома и гражданский легковой автомобиль, в Центральном районе – многоквартирный дом и памятник, в Корабельном районе – многоэтажка, на Белозерщине и Высокопольщине – линии энергоснабжения, в Шевченковке – два хозяйственных постройки, в Дудчанах и Никольском – по одному частному дому.
В Белозерке дронами повреждены два транспортных средства. Также в результате одного из этих взрывов ранен 53-летний мужчина. Он получил минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, контузию и многочисленные осколочные ранения тела.
В Костырке дважды вражеские FPV-дроны атаковали микроавтобус, на котором в местный магазин доставляли продукты. В результате транспортное средство получил механические повреждения.
Также этим типом БПЛА россияне тоже у магазина повредили гражданский микроавтобус в Новорайске. Другой FPV-дрон сдетонировал на открытой местности, в результате чего возник пожар сухой растительности.
В Херсоне в микрорайоне "Северный" россияне попали в БПЛА по предприятию, там начался пожар.
В Днепровском районе оператор российского дрона сбросил взрывное устройство рядом с 46-летним мужчиной. В результате пострадавший получил минно-взрывную травму, осколочные ранения ноги и спины.
В Станиславе частное домовладение также подверглось повреждениям после сбрасывания боеприпаса с БпЛА.
Кроме того, в Бериславе после сбрасывания боеприпаса произошло возгорание частного домовладения. Помогала тушить пожар 49-летняя местная жительница. В результате женщина отравилась угарным газом и скончалась.
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