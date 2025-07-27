Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: Одна загибла і семеро поранених, зокрема дитина. ФОТОрепортаж

У результаті ворожих обстрілів Херсонської області поранення різного ступеню тяжкості дістали шестеро дорослих і малолітня дитина, одна жінка померла. Також пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівки, транспортні засоби, приватне підприємство та ЛЕП.

Про наслідки ворожих обстрілів розповіли в ГУ Нацполіції в Херсонській області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, учора російські війська обстрілювали деокуповану територію Херсонської області з артилерії, мінометів, гелікоптерів та масовано атакували безпілотниками.

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Під ворожим прицілом перебували Херсон, Антонівка, Білозерка, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Садове, Новодмитрівка, Микільське, Дослідне, Берислав, Костирка, Новорайськ, Гаврилівка, Дудчани, Шевченківка, Веселе, Козацьке.

Упродовж дня ворог завдавав артилерійських ударів.

Так, під артобстріл потрапила Білозерка. Внаслідок "прильотів" пошкоджено чотири приватні будинки, мінно-вибухові травми дістали 66-річна жінка, 32-річний чоловік та його 59-річний батько. А у 27-річної жінки та її 9-річного сина лікарі діагностували закриті черепно-мозкові травми та струс головного мозку, при цьому малолітня дитина також зазнала відкритих ран лоба, рук та ніг.

Також у результаті артилерійських ударів у Дніпровському районі пошкоджень зазнали два приватні будинки та цивільний легковий автомобіль, у Центральному районі – багатоквартирний будинок та пам’ятник, у Корабельному районі – багатоповерхівка, на Білозерщині та Високопільщині –лінії енергопостачання, у Шевченківці – дві господарських споруди, у Дудчанах та Микільському – по одному приватному будинку.

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В Білозерці дронами пошкоджені два транспортні засоби. Також внаслідок одного з цих вибухів поранено 53-річного чоловіка. Він зазнав мінно-вибухової та закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку, контузії та численних осколкових поранень тіла.

У Костирці двічі ворожі FPV-дрони атакували мікроавтобус, на якому до місцевого магазину доставляли продукти. В результаті транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.

Також цим типом БпЛА росіяни теж біля магазину пошкодили цивільний мікроавтобус у Новорайську. Інший FPV-дрон здетонував на відкритій місцевості, в результаті чого виникла пожежа сухої рослинності.

У Херсоні в мікрорайоні "Північний" росіяни поцілили БпЛА по підприємству, там розпочалася пожежа.

У Дніпровському районі оператор російського дрону скинув вибуховий пристрій поруч із 46-річним чоловіком. В результаті потерпілий отримав мінно-вибухову травму, осколкові поранення ноги та спини.

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У Станіславі приватне домоволодіння також зазнало пошкоджень після скиду боєприпасу з БпЛА.

Крім цього, у Бериславі після скиду боєприпасу сталося займання приватного домоволодіння. Допомагала гасити пожежу 49-річна місцева жителька. В результаті жінка отруїлася чадним газом та померла.













