Сім осіб, зокрема дитина, постраждали внаслідок атак РФ на Херсонщину. ФОТОрепортаж

Унаслідок чергових ворожих обстрілів Херсонщини 26 липня є постраждалі, серед них дитина.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, станом на 18:00 26 липня 2025 року внаслідок обстрілів населених пунктів Херсонщини постраждало семеро цивільних.

Так, військовослужбовці країни-агресора здійснили артилерійський обстріл селища Білозерка Херсонського району. Внаслідок атаки поранення різного ступеня тяжкості дістали шестеро мирних жителів, серед яких 9-річний хлопчик.

За даними Херcонської ОВА, у Білозерці росіяни атакували з дрона цивільний автомобіль. Через скидання вибухівки на транспортний засіб постраждав 53-річний чоловік. Він дістав мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, струс головного мозку, контузію, а також уламкові поранення обличчя, тулуба, рук і ніг. Нині потерпілий перебуває у лікарні під наглядом медиків.

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Орієнтовно о 16:00 російська армія вдарила по Білозерці з артилерії. Постраждали троє місцевих жителів. З мінно-вибуховими травмами до лікарні доправили 66-річну жінку та чоловіків, 32 та 59 років. Нині медики дообстежують потерпілих.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, через російський обстріл Білозерки постраждали 27-річна жінка та її 9-річна дитина. У хлопчика - мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, струс головного мозку, поранення обличчя, рук і ніг. Нині він - у лікарні, де отримує всю необхідну допомогу. У матері діагностували мінно-вибухову травму. Наразі медики проводять додаткові обстеження.

Також під черговими обстрілами було й передмістя Херсона – селище Антонівка. Там поранення дістала ще одна людина.

Як розповіли в Херсонській ОВА, російські війська атакували жителя Антонівки. з БпЛА. Унаслідок скидання вибухівки з дрона мінно-вибухову травму та уламкове поранення гомілки й спини дістав 46-річний чоловік. Його шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги

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Крім того, сьогодні в Костирці ворожий FPV‑дрон влучив у вантажівку, яка везла товар до магазину. Унаслідок ворожого удару автомобіль зазнав серйозних пошкоджень, але, на щастя, ніхто з людей не постраждав.





