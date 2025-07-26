Семь человек, в том числе - ребенок, пострадали в результате атак РФ на Херсонщину. ФОТОрепортаж

В результате очередных вражеских обстрелов Херсонщины 26 июля есть пострадавшие, среди них - ребенок.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по состоянию на 18:00 26 июля 2025 года в результате обстрелов населенных пунктов Херсонщины пострадало семеро гражданских.

Так, военнослужащие страны-агрессора осуществили артиллерийский обстрел поселка Белозерка Херсонского района. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили шестеро мирных жителей, среди которых 9-летний мальчик.

По данным Херсонской ОВА, в Белозерке россияне атаковали с дрона гражданский автомобиль. Из-за сброса взрывчатки на транспортное средство пострадал 53-летний мужчина. Он получил минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, сотрясение головного мозга, контузию, а также осколочные ранения лица, туловища, рук и ног. В данное время пострадавший находится в больнице под наблюдением медиков.

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Ориентировочно в 16:00 российская армия ударила по Белозерке из артиллерии. Пострадали трое местных жителей. С минно-взрывными травмами в больницу доставили 66-летнюю женщину и мужчин 32 и 59 лет. В данное время медики дообследуют пострадавших.

Также под очередными обстрелами был и пригород Херсона - поселок Антоновка. Там ранения получил еще один человек.

Как рассказали в Херсонской ОВА, российские войска атаковали жителя Антоновки с БПЛА. В результате сброса взрывчатки с дрона минно-взрывную травму и осколочное ранение голени и спины получил 46-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу для оказания медпомощи.

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Кроме того, сегодня в Костырке вражеский FPV-дрон попал в грузовик, который вез товар в магазин. В результате вражеского удара автомобиль получил серьезные повреждения, но, к счастью, никто из людей не пострадал.





