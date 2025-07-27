Окупанти атакували з артилерії центр Херсону: постраждала жінка

Вдень неділі, 27 липня, російські окупанти атакували з артилерії Центральний район Херсону. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала жінка.

Про це в телеграм повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 13:00 російські окупаційні війська вдарили з артилерії по Центральному району Херсона", - йдеться у повідомленні.

Під ворожий удар потрапила 58-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та поранення черевної порожнини.

Жінку госпіталізували, вона отримує всю необхідну допомогу.

Дивіться також: Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: Одна загибла і семеро поранених, зокрема дитина. ФОТОрепортаж