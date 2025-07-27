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Окупанти атакували з артилерії центр Херсону: постраждала жінка
Вдень неділі, 27 липня, російські окупанти атакували з артилерії Центральний район Херсону. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала жінка.
Про це в телеграм повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько 13:00 російські окупаційні війська вдарили з артилерії по Центральному району Херсона", - йдеться у повідомленні.
Під ворожий удар потрапила 58-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та поранення черевної порожнини.
Жінку госпіталізували, вона отримує всю необхідну допомогу.
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Москваротый Наратив
показати весь коментар27.07.2025 18:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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