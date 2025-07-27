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Новини Обстріли Херсона
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Окупанти атакували з артилерії центр Херсону: постраждала жінка

у Херсоні постраждала жінка через обстріл РФ

Вдень неділі, 27 липня, російські окупанти атакували з артилерії Центральний район Херсону. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала жінка.

Про це в телеграм повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 13:00 російські окупаційні війська вдарили з артилерії по Центральному району Херсона", - йдеться у повідомленні.

Під ворожий удар потрапила 58-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та поранення черевної порожнини.

Жінку госпіталізували, вона отримує всю необхідну допомогу.

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Автор: 

обстріл (30048) Херсон (3523) артилерія (813) Херсонська область (6044) Херсонський район (476)


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А почему у нас на скорой помощи ни крест как во всех европейских странах, а какае-то языческая РУНА?
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27.07.2025 18:04 Відповісти
 
 