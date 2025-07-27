На фронте произошло 89 боестолкновений, на пяти направлениях бои продолжаются, - Генштаб
С начала суток произошло 89 боевых столкновений вдоль всей линии фронта. Активнее всего враг атакует на Покровском направлении.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 27 июля, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Захватчики наносят поражения по районам приграничных с РФ населенных пунктов. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Янжуловка Черниговской области; Кучеровка, Славгород, Угроиды, Хлебороб, Ревякино Сумской области.
Боевые действия на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отбили три атаки захватчиков, еще два боестолкновения продолжаются. Также враг нанес девять авиационных ударов, применив при этом 20 управляемых авиационных бомб и совершил 163 обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
Четыре атаки отбили украинские воины в районах населенных пунктов Зеленое, Фиголевка, Западное и в сторону Петро-Ивановки на Южно-Слобожанском направлении.
На Купянском направлении враг дважды пытался продвинуться на позиции украинских подразделений в районе Богуславки.
Ситуация на востоке
На Лиманском направлении сегодня агрессор восемь раз атаковал в районах Грековки и в направлениях Григорьевки и Шандриголово.
На Северском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки вблизи Серебрянки, еще два боестолкновения вблизиВерхнекаменского и Григорьевки продолжаются.
На Краматорском направлении Силы обороны отбили одну попытку продвижения врага вблизи Ступочек.
На Торецком направлении противник десять раз атаковал позиции наших войск в районах Александро-Калинового, Русиного Яра, Торецка, Щербиновки и Яблоновки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении сегодня враг 29 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Новоэкономичное, Разино, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Ореховое, Алексеевка, Полтавка, Котлино и в направлениях населенных пунктов Покровск, Белицкое, Новоукраинка, Новопавловка, Заповедное, Родинское. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Новопавловском направлении наши защитники отражали атаки врага в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Поддубное, Мирное и в сторону населенного пункта Темировка. Три из четырех наступательных действий врага отбиты, одно боестолкновение продолжается.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении с начала суток боестолкновений не происходило. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Белогорье.
На Ореховском направлении захватчики активных действий не проводили.
На Приднепровском направлении враг совершил три попытки продвинуться в направлении Приднепровского. Кроме того, сбросил управляемые авиационные бомбы на населенный пункт Львов.
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