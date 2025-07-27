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Новости обстрелы Херсонщины
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В результате российских обстрелов в Белозерке на Херсонщине погибла женщина

херсонщина,херсонская

В результате российских обстрелов умерла жительница Белозерки Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате вчерашнего российского обстрела в больнице умерла 66-летняя женщина. Медики до последнего боролись за ее жизнь, однако ранения оказались слишком тяжелыми", - рассказал чиновник.

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обстрел (28724) Херсонская область (5050) Херсонский район (467) Белозерка (66)


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