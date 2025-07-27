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Новини обстріли Херсонщини
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Внаслідок російських обстрілів у Білозерці на Херсонщині загинула жінка

херсонщина,херсонська

Внаслідок російських обстрілів померла жителька Білозерки Херсонської області.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок вчорашнього російського обстрілу у лікарні померла 66-річна жінка. Медики до останнього боролись за її життя, однак поранення виявились надто важкими", - розповів посадовець.

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Автор: 

обстріл (30064) Херсонська область (6044) Херсонський район (476) Білозерка (66)


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