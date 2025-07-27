Внаслідок російських обстрілів у Білозерці на Херсонщині загинула жінка
Внаслідок російських обстрілів померла жителька Білозерки Херсонської області.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок вчорашнього російського обстрілу у лікарні померла 66-річна жінка. Медики до останнього боролись за її життя, однак поранення виявились надто важкими", - розповів посадовець.
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