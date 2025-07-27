Россияне сбросили авиабомбу на Ильиновку, погиб один человек
27 июля армия РФ наносила удар по селу Ильиновка Краматорского района Донецкой области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.
Враг применил "ФАБ-250" с модулем УМПК. В эпицентре поражения оказались частные дома.
В результате атаки оккупантов по месту жительства погиб 59-летний мужчина.
Его жена 56 лет и две 45 и 57-летние соседки получили телесные повреждения. С минно-взрывными и черепно-мозговой травмами, переломами и ссадинами они доставлены в больницу. Пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь.
Среди поврежденных объектов - 6 частных домов и автомобили.
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Кіт Яша
показать весь комментарий27.07.2025 19:20 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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