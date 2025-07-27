Россияне сбросили авиабомбу на Ильиновку, погиб один человек

27 июля армия РФ наносила удар по селу Ильиновка Краматорского района Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

Враг применил "ФАБ-250" с модулем УМПК. В эпицентре поражения оказались частные дома.

В результате атаки оккупантов по месту жительства погиб 59-летний мужчина.

Его жена 56 лет и две 45 и 57-летние соседки получили телесные повреждения. С минно-взрывными и черепно-мозговой травмами, переломами и ссадинами они доставлены в больницу. Пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь.

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Среди поврежденных объектов - 6 частных домов и автомобили.