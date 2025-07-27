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Новости Обстрелы Донетчины
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Россияне сбросили авиабомбу на Ильиновку, погиб один человек

Последствия российского обстрела Ильиновки 27 июля

27 июля армия РФ наносила удар по селу Ильиновка Краматорского района Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

Враг применил "ФАБ-250" с модулем УМПК. В эпицентре поражения оказались частные дома.

В результате атаки оккупантов по месту жительства погиб 59-летний мужчина.

Его жена 56 лет и две 45 и 57-летние соседки получили телесные повреждения. С минно-взрывными и черепно-мозговой травмами, переломами и ссадинами они доставлены в больницу. Пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь.

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Среди поврежденных объектов - 6 частных домов и автомобили.

обстрел (28724) жертвы (2136) Донецкая область (10324) Краматорский район (511) Ильиновка (26) война в Украине (5375)


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А у нас тільки піздінг бабла ЗЄлідором в таких само масштабах
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27.07.2025 19:20 Ответить
 
 