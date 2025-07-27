Росіяни скинули авіабомбу на Іллінівку, загинула одна людина
27 липня армія РФ завдавала удару по селу Іллінівка Краматорського району на Донеччині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.
Ворог застосував "ФАБ-250" із модулем УМПК. В епіцентрі ураження опинились приватні оселі.
Внаслідок атаки окупантів за місцем мешкання загинув 59-річний чоловік.
Його дружина 56 років та дві 45 й 57-річні сусідки дістали тілесні ушкодження. З мінно-вибуховими і черепно-мозковою травмами, переломами та саднами їх доставлено до лікарні. Постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу.
Серед пошкоджених об’єктів – 6 приватних будинків та автомобілі.
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Кіт Яша
показати весь коментар27.07.2025 19:20 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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