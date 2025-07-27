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Новини Обстріли Донеччини
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Росіяни скинули авіабомбу на Іллінівку, загинула одна людина

Наслідки російського обстрілу Іллінівки 27 липня

27 липня армія РФ завдавала удару по селу Іллінівка Краматорського району на Донеччині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

Ворог застосував "ФАБ-250" із модулем УМПК. В епіцентрі ураження опинились приватні оселі.

Внаслідок атаки окупантів за місцем мешкання загинув 59-річний чоловік. 

Його дружина 56 років та дві 45 й 57-річні сусідки дістали тілесні ушкодження. З мінно-вибуховими і черепно-мозковою травмами, переломами та саднами їх доставлено до лікарні. Постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу.

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Серед пошкоджених об’єктів – 6 приватних будинків та автомобілі.

Автор: 

обстріл (30064) жертви (1857) Донецька область (9148) Краматорський район (518) Іллінівка (27) війна в Україні (5411)


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А у нас тільки піздінг бабла ЗЄлідором в таких само масштабах
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27.07.2025 19:20 Відповісти
 
 