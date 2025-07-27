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Мы согласились на единую таможенную ставку в 15%, - фон дер Ляйен рассказала детали торгового соглашения с США

фон дер Ляйен

В воскресенье, 27 июля, Евросоюз и США заключили торговое соглашение. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала детали соглашения.

Об этом она рассказала на пресс-конференции после завершения переговоров с президентом США Дональдом Трампом, передает"ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы согласились на единую таможенную ставку в 15% для подавляющего большинства экспорта из ЕС. Эта пошлина распространяется на большинство секторов, включая автомобили, полупроводники, фармацевтику",- сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что 15% - "это четкая верхняя граница, без наслоений, "все включено".

"Сегодня мы также договорились о пошлине "ноль за ноль" на ряд стратегических товаров. Сюда входят все самолеты и комплектующие к ним, определенные химикаты, оборудование для производства полупроводников, отдельные сельскохозяйственные товары, природные ресурсы и критически важное сырье. Мы продолжим работу над тем, чтобы добавить в этот список еще больше продуктов", - рассказала президент ЕК.

Читайте также: ЕС активизировал переговоры с США, чтобы достичь торгового соглашения до 9 июля,- еврокомиссар Шефчович

По ее словам, ЕС "заменит российский газ и нефть существенными закупками американского СПГ, нефти и ядерного топлива".

"Американские ИИ-чипы обеспечат наши гигафабрики искусственного интеллекта и помогут США сохранить технологическое преимущество", - сказала фон дер Ляйен.

Она также пообещала открыть "более широкий доступ американских товаров на наш рынок".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США и Европейский Союз заключили торговое соглашение.

Читайте также: США и ЕС заключили торговое соглашение, - Трамп

пошлина (506) соглашение (1360) США (27574) Урсула фон дер Ляйен (572)


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Топ комментарии
+3
В США на 15% і більше подорожчають деякі товари, зокрема, медикаменти - і тільки того. Бо реднеки заплатять за це подорожчання.
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27.07.2025 23:41 Ответить
+2
Чуб втюхав те, що і хотів. тарифи тарифами. вони мали бути і могли бути в межах 50% чи скільки він там писав. однак зменшили їх до 15%. і це зменшення відбувалось за рахунок торгів, переговорів, умов. і тут Чуб протиснув 2 шикарні для себе умови: 1) Європа зобов'язалася купити американських енергоносіїв на суму 750 млрд Євро і на 600 млрд Євро американської зброї. Непогано. Краще нехай Європа купує американські енергоносії, ніж кацапські через треті країни.
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28.07.2025 00:33 Ответить
+1
Очень странно это всё... Пошлины получаются взаимные, а значит медикаменты и автомобили для американцев станут на 15 процентов дороже, а вот техника для европейцев дешевле. Очень странная сделка, для американцев. Сельхозпродукция Америки хоть и получит доступ на рынок ЕС, вряд ли будет кому-то интересна.
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28.07.2025 00:03 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
це перемога чи зарада? але ж саме цього добитвався Трамп, хіба ні?
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27.07.2025 23:03 Ответить
Він добивася щоб США почали виробляти всі, починаючи від цвяхів, до космічних супутниківі зменшити державний борг.
Поки до до цвяхів далеко як до космоса, а Держборг доведеться суттєво збільшити, через прийтяття " найкращого бюджету" із колоссальним дефіцитом. Через що у того ж Маска виникли смішні питання, навіщо було різати видатки на 2 ярда, коли дефіцит бюджету Трамп збільшив на 20- ть?
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27.07.2025 23:43 Ответить
https://usdebtclock.org/ Звідки 20?
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27.07.2025 23:49 Ответить
2 і 20 - ть були умовні цифри. Мова йде про відсутність будь- якого розумного підходу із боку Трампа до будь чого.
А справжні цифри такі.
Дональд Трамп недавно подписал закон под названием "Один большой красивый законопроект" (The One Big Beautiful Bill Act, OBBB), который, по его утверждению, является лучшим законом о бюджете США.
Согласно оценкам независимых экспертов и Бюджетного управления Конгресса (CBO), этот закон увеличит дефицит федерального бюджета США более чем на 3 триллиона долларов в течение следующих 10 лет. Некоторые оценки указывают на цифру 3,4 триллиона долларов, а с учетом дополнительных процентных выплат по государственному долгу общая сумма может превысить 4 триллиона долларов.
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28.07.2025 00:04 Ответить
Да, этого добивался Трамп.
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28.07.2025 02:18 Ответить
це "прекрасна велика сдєлка",

яка зміцнить торгівлю між США та Європою,
на шкоду рашці та, сподіваюсь Китаю

.
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28.07.2025 03:15 Ответить
Трамп сказав, що тариф на імпорт у США з країн Євросоюзу становитиме не менше 15%.
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27.07.2025 23:03 Ответить
Фармацевтичні препарати були No. 1 (92,1 мільярда доларів) категорією товарів, які Сполучені Штати імпортували з Європейського Союзу минулого року, згідно з даними Міністерства торгівлі США.
Ірландія, член ЄС, є найбільшим окремим іноземним постачальником фармацевтичних засобів для Сполучених Штатів.
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27.07.2025 23:12 Ответить
CNN
Сидячи поруч з Трампом, секретар торгівлі Говард Людник повідомив, що тарифи на напівпровідники будуть оголошені за два тижні.
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27.07.2025 23:15 Ответить
Європа обрала торгівлю з США, хоча могла б захищати свої інтереси - але від цього виграють усі, заявив канцлер Німеччини.
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28.07.2025 00:34 Ответить
В США на 15% і більше подорожчають деякі товари, зокрема, медикаменти - і тільки того. Бо реднеки заплатять за це подорожчання.
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27.07.2025 23:41 Ответить
У 2024 році приблизно 1,5% дорослих у США купували рецептурні ліки з Канади, що становить понад 2 мільйони американців.
Хоча точна сума витрат на ліки, придбані з Канади, не вказана, тенденція свідчить про значну кількість американців, які шукають варіанти з нижчою вартістю.
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28.07.2025 00:17 Ответить
Или европейские компании откроют заводы в США и не подорожают.
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28.07.2025 02:19 Ответить
Очень странно это всё... Пошлины получаются взаимные, а значит медикаменты и автомобили для американцев станут на 15 процентов дороже, а вот техника для европейцев дешевле. Очень странная сделка, для американцев. Сельхозпродукция Америки хоть и получит доступ на рынок ЕС, вряд ли будет кому-то интересна.
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28.07.2025 00:03 Ответить
Чуб втюхав те, що і хотів. тарифи тарифами. вони мали бути і могли бути в межах 50% чи скільки він там писав. однак зменшили їх до 15%. і це зменшення відбувалось за рахунок торгів, переговорів, умов. і тут Чуб протиснув 2 шикарні для себе умови: 1) Європа зобов'язалася купити американських енергоносіїв на суму 750 млрд Євро і на 600 млрд Євро американської зброї. Непогано. Краще нехай Європа купує американські енергоносії, ніж кацапські через треті країни.
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28.07.2025 00:33 Ответить
У 2024 році світове виробництво природного газу досягло рекордних 398,0 мільярдів кубічних футів на добу (Bcf/d). Сполучені Штати самі по собі становили 25% від цього, виробляючи трохи менше 100 Bcf/d.
Багато СПГ походить від революції у видобутку сланцевого газу, що розпочалася близько 20 років тому, перетворивши США на найбільшого виробника природного газу у світі та в остаточному підсумку на найбільшого експортера СПГ у світі.
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28.07.2025 01:14 Ответить
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28.07.2025 01:16 Ответить
У 2024 році глобальний експорт зрідженого природного газу досягне майже 546 мільярдів кубічних метрів - або приблизно 53 млрд куб. футів на день - потроївшись з 2010 року.
Сполучені Штати тепер є лідером світу з експорту зрідженого природного газу, відправляючи понад 11 млрд куб. футів на день у 2024 році.
Лише 15 років тому США будували термінали для імпорту зрідженого природного газу.
Сьогодні країна не тільки самодостатня в енергетичному плані, але й допомагає союзникам диверсифікувати джерела постачання від російського газу.
Катар, тривалий час світовий лідер, тепер на другому місці з 10,3 млрд куб. футів на день. Хоча обсяги його експорту залишилися стабільними, Катар активно інвестує у розширення потужностей та може знову з reclaim свої першість у найближчі роки.
Австралія близька до нього, також на рівні 10,3 млрд куб. футів на день, проте стикається зі зниженням видобутку з усталених родовищ.
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28.07.2025 01:21 Ответить
Говорять, що того мазохіста-економіста який вбив під чубчик Донні ідею тарифів уже прогнали від Донні. Бордельний лев з автозагаром сам гасає по городам і вєсям за згодою на тарифи. Таке відчуття, що знову відкладе. Його рівень -степ відбивати на танцполі на пару з іншими сексуально озабоченними
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28.07.2025 02:39 Ответить
Американці стануть платити на 15% більше. Європейці стануть платити теж на 15%. Народи стануть біднішими, а їх лідери багатшими. Інакше в чому ж сенс? Як кажуть американці "чесна угода залишає неволеними обидві сторони"...
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28.07.2025 03:50 Ответить
 
 