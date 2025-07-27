Мы согласились на единую таможенную ставку в 15%, - фон дер Ляйен рассказала детали торгового соглашения с США
В воскресенье, 27 июля, Евросоюз и США заключили торговое соглашение. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала детали соглашения.
Об этом она рассказала на пресс-конференции после завершения переговоров с президентом США Дональдом Трампом, передает"ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы согласились на единую таможенную ставку в 15% для подавляющего большинства экспорта из ЕС. Эта пошлина распространяется на большинство секторов, включая автомобили, полупроводники, фармацевтику",- сказала фон дер Ляйен.
Она отметила, что 15% - "это четкая верхняя граница, без наслоений, "все включено".
"Сегодня мы также договорились о пошлине "ноль за ноль" на ряд стратегических товаров. Сюда входят все самолеты и комплектующие к ним, определенные химикаты, оборудование для производства полупроводников, отдельные сельскохозяйственные товары, природные ресурсы и критически важное сырье. Мы продолжим работу над тем, чтобы добавить в этот список еще больше продуктов", - рассказала президент ЕК.
По ее словам, ЕС "заменит российский газ и нефть существенными закупками американского СПГ, нефти и ядерного топлива".
"Американские ИИ-чипы обеспечат наши гигафабрики искусственного интеллекта и помогут США сохранить технологическое преимущество", - сказала фон дер Ляйен.
Она также пообещала открыть "более широкий доступ американских товаров на наш рынок".
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США и Европейский Союз заключили торговое соглашение.
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Поки до до цвяхів далеко як до космоса, а Держборг доведеться суттєво збільшити, через прийтяття " найкращого бюджету" із колоссальним дефіцитом. Через що у того ж Маска виникли смішні питання, навіщо було різати видатки на 2 ярда, коли дефіцит бюджету Трамп збільшив на 20- ть?
А справжні цифри такі.
Дональд Трамп недавно подписал закон под названием "Один большой красивый законопроект" (The One Big Beautiful Bill Act, OBBB), который, по его утверждению, является лучшим законом о бюджете США.
Согласно оценкам независимых экспертов и Бюджетного управления Конгресса (CBO), этот закон увеличит дефицит федерального бюджета США более чем на 3 триллиона долларов в течение следующих 10 лет. Некоторые оценки указывают на цифру 3,4 триллиона долларов, а с учетом дополнительных процентных выплат по государственному долгу общая сумма может превысить 4 триллиона долларов.
яка зміцнить торгівлю між США та Європою,
на шкоду рашці та, сподіваюсь Китаю
.
Ірландія, член ЄС, є найбільшим окремим іноземним постачальником фармацевтичних засобів для Сполучених Штатів.
Сидячи поруч з Трампом, секретар торгівлі Говард Людник повідомив, що тарифи на напівпровідники будуть оголошені за два тижні.
Хоча точна сума витрат на ліки, придбані з Канади, не вказана, тенденція свідчить про значну кількість американців, які шукають варіанти з нижчою вартістю.
Багато СПГ походить від революції у видобутку сланцевого газу, що розпочалася близько 20 років тому, перетворивши США на найбільшого виробника природного газу у світі та в остаточному підсумку на найбільшого експортера СПГ у світі.
Сполучені Штати тепер є лідером світу з експорту зрідженого природного газу, відправляючи понад 11 млрд куб. футів на день у 2024 році.
Лише 15 років тому США будували термінали для імпорту зрідженого природного газу.
Сьогодні країна не тільки самодостатня в енергетичному плані, але й допомагає союзникам диверсифікувати джерела постачання від російського газу.
Катар, тривалий час світовий лідер, тепер на другому місці з 10,3 млрд куб. футів на день. Хоча обсяги його експорту залишилися стабільними, Катар активно інвестує у розширення потужностей та може знову з reclaim свої першість у найближчі роки.
Австралія близька до нього, також на рівні 10,3 млрд куб. футів на день, проте стикається зі зниженням видобутку з усталених родовищ.