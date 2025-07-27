Мы согласились на единую таможенную ставку в 15%, - фон дер Ляйен рассказала детали торгового соглашения с США

В воскресенье, 27 июля, Евросоюз и США заключили торговое соглашение. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала детали соглашения.

Об этом она рассказала на пресс-конференции после завершения переговоров с президентом США Дональдом Трампом, передает"ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы согласились на единую таможенную ставку в 15% для подавляющего большинства экспорта из ЕС. Эта пошлина распространяется на большинство секторов, включая автомобили, полупроводники, фармацевтику",- сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что 15% - "это четкая верхняя граница, без наслоений, "все включено".

"Сегодня мы также договорились о пошлине "ноль за ноль" на ряд стратегических товаров. Сюда входят все самолеты и комплектующие к ним, определенные химикаты, оборудование для производства полупроводников, отдельные сельскохозяйственные товары, природные ресурсы и критически важное сырье. Мы продолжим работу над тем, чтобы добавить в этот список еще больше продуктов", - рассказала президент ЕК.

Читайте также: ЕС активизировал переговоры с США, чтобы достичь торгового соглашения до 9 июля,- еврокомиссар Шефчович

По ее словам, ЕС "заменит российский газ и нефть существенными закупками американского СПГ, нефти и ядерного топлива".

"Американские ИИ-чипы обеспечат наши гигафабрики искусственного интеллекта и помогут США сохранить технологическое преимущество", - сказала фон дер Ляйен.

Она также пообещала открыть "более широкий доступ американских товаров на наш рынок".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США и Европейский Союз заключили торговое соглашение.

Читайте также: США и ЕС заключили торговое соглашение, - Трамп