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Новини Торговельна угода між США та ЄС
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Ми погодилися на єдину митну ставку у 15%, - фон дер Ляєн розповіла деталі торговельної угоди з США

фон дер Ляєн

У неділю, 27 липня, Євросоюз і США уклали торговельну угоду. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла деталі угоди.

Про це вона розповіла на пресконференції після завершення перемовин з президентом США Дональдом Трампом, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми погодилися на єдину митну ставку у 15% для переважної більшості експорту з ЄС. Це мито поширюється на більшість секторів, включаючи автомобілі, напівпровідники, фармацевтику",- сказала фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що 15% – "це чітка верхня межа, без нашарувань, "усе включено".

"Сьогодні ми також домовилися про мито "нуль за нуль" на низку стратегічних товарів. Сюди входять усі літаки та комплектуючі до них, певні хімікати, обладнання для виробництва напівпровідників, окремі сільськогосподарські товари, природні ресурси та критично важлива сировина. Ми продовжимо роботу над тим, щоб додати до цього списку ще більше продуктів", – розповіла президентка ЄК.

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За її словами, ЄС "замінить російський газ і нафту суттєвими закупівлями американського СПГ, нафти та ядерного пального".

"Американські ШІ-чипи забезпечать наші гігафабрики штучного інтелекту та допоможуть США зберегти технологічну перевагу", - сказала фон дер Ляєн.

Вона також пообіцяла відкрити "ширший доступ американських товарів на наш ринок".

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що США та Європейський Союз уклали торговельну угоду.

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Автор: 

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це перемога чи зарада? але ж саме цього добитвався Трамп, хіба ні?
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27.07.2025 23:03 Відповісти
Трамп сказав, що тариф на імпорт у США з країн Євросоюзу становитиме не менше 15%.
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27.07.2025 23:03 Відповісти
Фармацевтичні препарати були No. 1 (92,1 мільярда доларів) категорією товарів, які Сполучені Штати імпортували з Європейського Союзу минулого року, згідно з даними Міністерства торгівлі США.
Ірландія, член ЄС, є найбільшим окремим іноземним постачальником фармацевтичних засобів для Сполучених Штатів.
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27.07.2025 23:12 Відповісти
CNN
Сидячи поруч з Трампом, секретар торгівлі Говард Людник повідомив, що тарифи на напівпровідники будуть оголошені за два тижні.
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27.07.2025 23:15 Відповісти
 
 