Ми погодилися на єдину митну ставку у 15%, - фон дер Ляєн розповіла деталі торговельної угоди з США

У неділю, 27 липня, Євросоюз і США уклали торговельну угоду. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла деталі угоди.

Про це вона розповіла на пресконференції після завершення перемовин з президентом США Дональдом Трампом, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми погодилися на єдину митну ставку у 15% для переважної більшості експорту з ЄС. Це мито поширюється на більшість секторів, включаючи автомобілі, напівпровідники, фармацевтику",- сказала фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що 15% – "це чітка верхня межа, без нашарувань, "усе включено".

"Сьогодні ми також домовилися про мито "нуль за нуль" на низку стратегічних товарів. Сюди входять усі літаки та комплектуючі до них, певні хімікати, обладнання для виробництва напівпровідників, окремі сільськогосподарські товари, природні ресурси та критично важлива сировина. Ми продовжимо роботу над тим, щоб додати до цього списку ще більше продуктів", – розповіла президентка ЄК.

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За її словами, ЄС "замінить російський газ і нафту суттєвими закупівлями американського СПГ, нафти та ядерного пального".

"Американські ШІ-чипи забезпечать наші гігафабрики штучного інтелекту та допоможуть США зберегти технологічну перевагу", - сказала фон дер Ляєн.

Вона також пообіцяла відкрити "ширший доступ американських товарів на наш ринок".

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що США та Європейський Союз уклали торговельну угоду.

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