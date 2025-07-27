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Пассажирский поезд сошел с рельсов в Германии: три человека погибли, 34 получили ранения

поезд сошел с рельсов в Германии

Вечером воскресенья, 27 июля, в Германии сошел с рельсов пассажирский поезд. По меньшей мере три человека погибли, еще 34 получили ранения.

Об этом сообщают немецкие СМИ, в частности Bild, информирует Цензор.НЕТ.

Пассажирский поезд сошел с рельсов в федеральной земле Баден-Вюртенберг, возле города Ридлининген, в холмистой и лесистой местности.

На момент аварии в поезде находилось около 100 пассажиров.

Согласно последним данным, три человека погибли, еще 34 - получили ранения.

На месте происшествия работают спасатели.

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авария (1286) Германия (7179) поезд (1035)


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Як повідомляє Bild, катастрофі передували гроза та сильна злива в цьому районі.
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27.07.2025 23:40 Ответить
Щирі співчуття родинам загиблих людей.
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27.07.2025 23:56 Ответить
Це гадять кацапи Вони ж не можуть спокійно дивитись як європейці гарно живуть
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28.07.2025 02:09 Ответить
 
 