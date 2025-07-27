Пассажирский поезд сошел с рельсов в Германии: три человека погибли, 34 получили ранения
Вечером воскресенья, 27 июля, в Германии сошел с рельсов пассажирский поезд. По меньшей мере три человека погибли, еще 34 получили ранения.
Об этом сообщают немецкие СМИ, в частности Bild, информирует Цензор.НЕТ.
Пассажирский поезд сошел с рельсов в федеральной земле Баден-Вюртенберг, возле города Ридлининген, в холмистой и лесистой местности.
На момент аварии в поезде находилось около 100 пассажиров.
Согласно последним данным, три человека погибли, еще 34 - получили ранения.
На месте происшествия работают спасатели.
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Victor Litarchuk
показать весь комментарий27.07.2025 23:40 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
George Highbaud
показать весь комментарий27.07.2025 23:56 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Sophia-Maria Duglass #550966
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