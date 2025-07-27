Пасажирський поїзд зійшов з рейок в Німеччині: три людини загинули, 34 зазнали поранень

Ввечері неділі, 27 липня, у Німеччині зійшов з рейок пасажирський потяг. Щонайменше три людини загинули, ще 34 зазнали поранень.

Про це повідомляють німецькі ЗМІ, зокрема Bild, інформує Цензор.НЕТ.

Пасажирський поїзд зійшов із рейок у федеральній землі Баден-Вюртенберг, біля міста Рідлінінген, у горбистій та лісистій місцевості.

На момент аварії в поїзді перебувало близько 100 пасажирів.

Згідно з останніми даними, три людини загинули, ще 34 - зазнали поранень.

На місці події працюють рятувальники.

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