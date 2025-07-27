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Пасажирський поїзд зійшов з рейок в Німеччині: три людини загинули, 34 зазнали поранень
Ввечері неділі, 27 липня, у Німеччині зійшов з рейок пасажирський потяг. Щонайменше три людини загинули, ще 34 зазнали поранень.
Про це повідомляють німецькі ЗМІ, зокрема Bild, інформує Цензор.НЕТ.
Пасажирський поїзд зійшов із рейок у федеральній землі Баден-Вюртенберг, біля міста Рідлінінген, у горбистій та лісистій місцевості.
На момент аварії в поїзді перебувало близько 100 пасажирів.
Згідно з останніми даними, три людини загинули, ще 34 - зазнали поранень.
На місці події працюють рятувальники.
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Victor Litarchuk
показати весь коментар27.07.2025 23:40 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
George Highbaud
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