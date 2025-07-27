УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3953 відвідувача онлайн
Новини Аварія поїзда в Німеччині
2 030 3

Пасажирський поїзд зійшов з рейок в Німеччині: три людини загинули, 34 зазнали поранень

поїзд зійшов з рейок в Німеччині

Ввечері неділі, 27 липня, у Німеччині зійшов з рейок пасажирський потяг. Щонайменше три людини загинули, ще 34 зазнали поранень.

Про це повідомляють німецькі ЗМІ, зокрема Bild, інформує Цензор.НЕТ.

Пасажирський поїзд зійшов із рейок у федеральній землі Баден-Вюртенберг, біля міста Рідлінінген, у горбистій та лісистій місцевості.

На момент аварії в поїзді перебувало близько 100 пасажирів.

Згідно з останніми даними, три людини загинули, ще 34 - зазнали поранень.

На місці події працюють рятувальники.

Дивіться також: У Чехії пасажирський потяг, що прямував до України, зіткнувся з вантажним: 4 загиблих, багато поранених. ФОТОрепортаж

Автор: 

аварія (562) Німеччина (7608) потяг (1999)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як повідомляє Bild, катастрофі передували гроза та сильна злива в цьому районі.
показати весь коментар
27.07.2025 23:40 Відповісти
Щирі співчуття родинам загиблих людей.
показати весь коментар
27.07.2025 23:56 Відповісти
Це гадять кацапи Вони ж не можуть спокійно дивитись як європейці гарно живуть
показати весь коментар
28.07.2025 02:09 Відповісти
 
 