Силы ПВО работают в Киеве по вражеским дронам
Поздно вечером воскресенья, 27 июля, в Киеве работали Силы противовоздушной обороны по российским дронам.
Об этом в телеграм сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"В Киеве снова работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - сообщил он в 23:26.
Ранее сообщалось, что вечером 27 июля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
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одним кацапом менше ,
а вторий насрав в штани
В Києві наразі дуже гучно бабахає😡
Кацапня проклята біснується !