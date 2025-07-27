Силы ПВО работают в Киеве по вражеским дронам

Поздно вечером воскресенья, 27 июля, в Киеве работали Силы противовоздушной обороны по российским дронам.

Об этом в телеграм сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве снова работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - сообщил он в 23:26.

Ранее сообщалось, что вечером 27 июля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

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