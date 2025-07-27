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Новости Атака беспилотников на Киев
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Силы ПВО работают в Киеве по вражеским дронам

Атака шахидов

Поздно вечером воскресенья, 27 июля, в Киеве работали Силы противовоздушной обороны по российским дронам.

Об этом в телеграм сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве снова работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - сообщил он в 23:26.

Ранее сообщалось, что вечером 27 июля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

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беспилотник (4013) Киев (25919) ПВО (2983) атака (471)


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Працює артилерія , **@шать пацани ,
одним кацапом менше ,
а вторий насрав в штани

В Києві наразі дуже гучно бабахає😡
Кацапня проклята біснується !

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28.07.2025 00:11 Ответить
Працюють, бачу)
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28.07.2025 00:46 Ответить
‼️❤️🇺🇦⚔️💯🫡💪🤝👍✌️👌✊👏🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧❤️‼️⚔️‼️❤️
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28.07.2025 01:00 Ответить
 
 