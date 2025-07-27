Сили ППО працюють в Києві по ворожих дронах

Пізно ввечері неділі, 27 липня, у Києві працювали Сили протиповітряної оборони по російських дронах.

Про це в телеграм повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві знову працює ППО. Залишайтеся в укриттях", - повідомив він о 23:26.

Раніше повідомлялося, що ввечері 27 липня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

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