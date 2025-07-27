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Новини Атака безпілотників на Київ
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Сили ППО працюють в Києві по ворожих дронах

Атака шахедів

Пізно ввечері неділі, 27 липня, у Києві працювали Сили протиповітряної оборони по російських дронах.

Про це в телеграм повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві знову працює ППО. Залишайтеся в укриттях", - повідомив він о 23:26.

Раніше повідомлялося, що ввечері 27 липня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

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безпілотник (4607) Київ (19935) ППО (3433) атака (436)


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Працює артилерія , **@шать пацани ,
одним кацапом менше ,
а вторий насрав в штани

В Києві наразі дуже гучно бабахає😡
Кацапня проклята біснується !

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28.07.2025 00:11 Відповісти
Працюють, бачу)
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28.07.2025 00:46 Відповісти
‼️❤️🇺🇦⚔️💯🫡💪🤝👍✌️👌✊👏🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧❤️‼️⚔️‼️❤️
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28.07.2025 01:00 Відповісти
 
 