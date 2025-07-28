Один ребенок погиб и еще 4 пострадали в результате падения дерева в Балте Одесской области, - ГСЧС (обновлено). ФОТОрепортаж

В результате непогоды в Подольском районе Одесской области погиб подросток. Еще 4 детей травмированы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Сегодня днем в Подольском районе, в городе Балта, подростки отдыхали у реки. Началась непогода, поднялся сильный ветер, в результате чего упало дерево на палатку, в которой находились подростки. Спасатели прибыли на место, и из-под дерева освободили 4-х детей, которых передали медикам. К сожалению, пятого ребенка спасти не удалось. Все обстоятельства сейчас устанавливают представители полиции", - говорится в сообщении.

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Позже пресс-центр ГСЧС опубликовал фото, на которых зафиксированы последствия трагедии.







