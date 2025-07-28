Киев атаковали "шахеды": восемь пострадавших, среди них ребенок

В ночь на 28 июля российские беспилотники атаковали Киев. В Дарницком районе повреждена многоэтажка, пострадали люди.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

"В Дарницком районе в результате вражеской атаки предварительно выбило окна в жилой многоэтажке", - отметил Ткаченко.

Позже он сообщил, что пострадали восемь человек, среди них ребенок 3 лет с осколочными ранениями. Один человек 1 человек в тяжелом состоянии.

Взрывной волной повреждены окна с 6 по 11 этажи в одном из подъездов многоэтажного жилого дома

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