Киев атаковали "шахеды": восемь пострадавших, среди них ребенок
В ночь на 28 июля российские беспилотники атаковали Киев. В Дарницком районе повреждена многоэтажка, пострадали люди.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.
"В Дарницком районе в результате вражеской атаки предварительно выбило окна в жилой многоэтажке", - отметил Ткаченко.
Позже он сообщил, что пострадали восемь человек, среди них ребенок 3 лет с осколочными ранениями. Один человек 1 человек в тяжелом состоянии.
Взрывной волной повреждены окна с 6 по 11 этажи в одном из подъездов многоэтажного жилого дома
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