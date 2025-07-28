Київ атакували "шахеди": восьмеро постраждалих, серед них дитина
У ніч на 28 липня російські безпілотники атакували Київ. У Дарницькому районі пошкоджено багатоповерхівку, постраждали люди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.
"У Дарницькому районі внаслідок ворожої атаки попередньо вибило вікна у житловій багатоповерхівці", - зазначив Ткаченко.
Згодом він повідомив, що постраждало восьмеро людей, серед них дитина 3 років з осколковими пораненнями. Одна людина 1 людина у тяжкому стані.
Вибуховою хвилею пошкоджені вікна з 6 по 11 поверхи в одному з підʼїздів багатоповерхового житлового будинку
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