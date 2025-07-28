Враг пытается взять под контроль островную зону дельты Днепра и интенсивно обстреливает южные регионы - Силы обороны
На Юге Украины враг продолжает осуществлять попытки взять под контроль островную зону дельты Днепра, а также не уменьшает интенсивности артиллерийских обстрелов и авиационных ударов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.
Как отмечается, на Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако продолжает перегруппировку, осуществляет разведывательные и логистические мероприятия, готовясь к возобновлению штурмов.
За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг совершил пять попыток продвинуться вперед.
По данным Сил обороны Юга, за вчера зафиксировано почти две сотни вражеских обстрелов с использованием до 817 боеприпасов.
Вражеские обстрелы Юга Украины
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 420 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и совершили 175 сбрасываний с БпЛА, использовав более 200 боеприпасов. На южном направлении за минувшие сутки противник активно применял авиацию, нанеся 5 авиаударов. В частности массированно атаковал 13 КАБами Степногорск в Запорожской области и Львов на Херсонщине - неуправляемыми авиационными ракетами - НАРами. В общем вражеская штурмовая и армейская авиация применила 40 неуправляемых ракет.
Также отмечается, что от артобстрелов и ударов FPV страдали прифронтовые населенные пункты Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. Зафиксировано 23 обстрела 16 населенных пунктов. В частности по Херсону, Никополю, Марганцу, Антоновке, Степногорску и другим. За минувшие сутки в результате вражеских ударов на Хеосонщине 5 человек получили ранения.
Днепропетровщина
Никопольщину российская армия атаковала беспилотниками и артиллерией. Громко было в райцентре, Марганецкой, Мировской, Червоногригорьевской, Покровской громадах. Пострадали два человека.
Возник пожар. Повреждены учебное заведение, многоквартирный и 3 частных дома, 3 хозяйственные постройки, линия электропередач.
Николаевская область
Также враг не прекращает атаковать артиллерией и FPV-дронами Куцурубскую громаду.
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