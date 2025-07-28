Ворог намагається взяти під контроль острівну зону дельти Дніпра та інтенсивно обстрілює південні регіони - Сили оборони

На Півдні України ворог продовжує здійснювати спроби взяти під контроль острівну зону дельти Дніпра, а також не зменшує інтенсивності артилерійських обстрілів та авіаційних ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Як зазначається, на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив, проте продовжує перегрупування, здійснює розвідувальні і логістичні заходи, готуючись до відновлення штурмів.

Протягом минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив п’ять спроб просунутись уперед.

За даними Сил оборони Півдня, за вчора зафіксовано майже дві сотні ворожих обстрілів з використанням до 817 боєприпасів.

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Ворожі обстріли Півдня України

Впродовж минулої доби окупанти завдали 420 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили 175 скидів з БпЛА, використавши понад 200 боєприпасів. На південному напрямку за минулу добу противник активно застосовував авіацію, завдавши 5 авіаударів. Зокрема масовано атакував 13 КАБами Степногірськ в Запорізькій області та Львове на Херсонщині - некерованими авіаційними ракетами - НАРами. Загалом ворожа штурмова і армійська авіація застосувала 40 некерованих ракет.

Також зазначається, що від артобстрілів і ударів FPV потерпали прифронтові населені пункти Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Зафіксовано 23 обстріли 16 населених пунктів. Зокрема по Херсону, Нікополю, Марганцю, Антонівці, Степногірську та інших. За минулу добу внаслідок ворожих ударів на Хеосонщині 5 людей дістали поранення.

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Дніпропетровщина

Нікопольщину російська армія атакувала безпілотниками і артилерією. Гучно було у райцентрі, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській, Покровській громадах. Постраждали двоє людей

Виникла пожежа. Пошкоджені заклад освіти, багатоквартирний і 3 приватні будинки, 3 господарські споруди, лінія електропередач.

Миколаївщина

Також ворог не припиняє атакувати артилерією та FPV-дронами Куцурубську громаду.