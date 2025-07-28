Атака на Киевскую область: поврежден автомобиль в Вышгородском районе

В ночь на 28 июля российские войска атаковали Киевскую область дронами и ракетами.

Об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

В области работали силы ПВО, уничтожены вражеские цели. Пострадавших нет.

"Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено.



В результате вражеской атаки в Вышгородском районе поврежден легковой автомобиль", - отметили в ОГА.

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