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Новости Атака беспилотников на Киевщину
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Атака на Киевскую область: поврежден автомобиль в Вышгородском районе

Атака шахидов и ракет на Киевщине 28 июля Что известно о последствиях

В ночь на 28 июля российские войска атаковали Киевскую область дронами и ракетами.

Об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

В области работали силы ПВО, уничтожены вражеские цели. Пострадавших нет.

"Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено.

В результате вражеской атаки в Вышгородском районе поврежден легковой автомобиль", - отметили в ОГА.

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Киевская область (4273) обстрел (28740) Вышгородский район (22)


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ЦІКАВО , а за які гроши будуть відновлювати Україну, якщо раша витягує свої арештовані активи через суди ?
✔️Голландський https://tsn.ua/tags/%D1%81%D1%83%D0%B4 суд у Гаазі скасував арешт активів російської енергетичної компанії «Газпром», які перебували на території Нідерландів.
Під арешт раніше потрапили акції «Газпрому» у двох спільних підприємствах - Wintershall Noordzee і Gazprom International Projects B.V. Арешт було накладено в межах справ, ініційованих українськими компаніями «Славутич-Інвест» та «Жнива», які вимагали компенсації за збитки, завдані внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
«Суд дійшов висновку, що активи не можуть бути арештовані, оскільки належать або пов'язані з іноземною державою. Відтак, юрисдикція Нідерландів не поширюється на розгляд таких справ», - йдеться у рішенні.
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28.07.2025 10:08 Ответить
 
 